Marc Daou revive o debate sobre a tributação MEA. Suas contas confirmam uma isenção de lucro, mas também lembretes fiscais liquidados em 2024. Os textos distinguem os transportes aéreos, as outras receitas e as obrigações de apresentação de relatórios. Uma isenção legal não significa uma ausência geral de pagamentos fiscais eficazes.

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A tributação do MEA volta ao debate público. Em uma mensagem transmitida quinta-feira, 19 de novembro, MP Marc Daou critica a isenção fiscal da Middle East Airlines. Esta disposição está bem reflectida nas contas da empresa. No entanto, não significa que a empresa não pague impostos: as suas demonstrações financeiras de 2024 incluem a liquidação de cobranças fiscais.

A distinção limita a controvérsia. O senhor deputado está a falar do imposto sobre os lucros, numa intervenção mais ampla sobre os benefícios concedidos à empresa. Neste ponto, os documentos contabilísticos e os textos do Ministério das Finanças permitem identificar um regime de derrogação. Não permitem que esta isenção legal seja convertida em prova de fraude ou de recusa de pagamento de impostos.

MEA Fiscalidade: uma isenção inscrita nas contas

As demonstrações financeiras separadas da Middle East Airlines Airliban SAL, emitidas em 31 de dezembro de 2024, indicam expressamente uma isenção do imposto sobre o rendimento. A empresa invoca o artigo 5.o do texto n.o 144 sobre o imposto sobre o rendimento. Esta clarificação reflecte-se na nota 24 sobre passivos contingentes e passivos sob a rubrica da tributação.

Estas contas foram depositadas na British Register Companies House em 14 de novembro de 2025. Estas são as demonstrações financeiras da empresa, não uma certificação do seu estatuto fiscal pelo registo do Reino Unido. No entanto, são uma fonte directa do tratamento fiscal reivindicado pela MEA, mais precisa do que a afirmação geral de que a empresa não pagaria « sem impostos ».

O perímetro também conta. O documento consultado apresenta as contas separadas do MEA. O mesmo plano não deve ser automaticamente atribuído a cada uma das suas filiais, nem o lucro da empresa deve ser confundido com os resultados de todas as suas empresas coligadas.

O transporte aéreo não cobre todas as receitas

A Decisão n.o 518/1 do Ministério das Finanças, de 1 de junho de 2012, especifica o âmbito do regime aplicável aos transportes aéreos. Abrange, nomeadamente, as receitas das passagens de passageiros e do transporte internacional de mercadorias nas condições de funcionamento estabelecidas no texto. A propriedade ou o aluguer do aparelho e o seu funcionamento directo estão sujeitos a estas condições.

O mesmo texto distingue-se de outras receitas, que não beneficiam desta isenção. Em relação a determinadas operações enumeradas, mantém um lucro líquido forfetário igual a 2% das receitas, às quais se aplica a taxa legal. Por conseguinte, este valor de 2 % refere-se a uma base de cálculo do lucro tributável, não a uma taxa de imposto uniforme sobre as receitas.

A decisão mantém igualmente uma obrigação de prestação de informação, incluindo quando as operações estão totalmente isentas. Trata-se separadamente da possível tributação das distribuições de rendimentos de capital móvel. Por conseguinte, a isenção de uma atividade não elimina todas as obrigações de prestação de informações ou quaisquer outras imposições que possam afetar uma empresa.

Regulamento fiscal de 7,8 mil milhões de libras em 2024

As próprias contas do MEA fornecem um elemento concreto para esta distinção. A nota fiscal indica que a administração examinou os exercícios de 2015 a 2018 durante o ano de 2022. Segundo a empresa, o resultado final desse controle foi estabelecido em 2023, com cobranças fiscais de 7,8 bilhões de libras. Ela disse que tinha pago esse montante em 2024.

A nota não detalha a desagregação desses recordatórios entre as diferentes categorias fiscais. Por conseguinte, não permite que sejam reclassificados como imposto sobre o rendimento. Mas este regulamento declarado contradiz a leitura de que a MEA estaria isenta de qualquer pagamento fiscal. Nenhum montante em dólar será deduzido deste montante em libras, por falta de qualquer indicação que permita uma conversão relevante para a liquidação total.

No final de 2024, as contas também afirmam que os exercícios fiscais de 2019 a 2024 permanecem sujeitos ao controle fiscal. Relatam períodos não examinados no âmbito do IVA e da segurança social. Um período descontrolado não estabelece qualquer dívida ou irregularidade ocultas. Significa que a situação ainda pode ser analisada pelos organismos competentes.

O que o debate ainda tem de fazer

A crítica de Marc Daou levanta a questão de manter a vantagem fiscal, distinta da de cumprir as obrigações existentes. A supressão de uma isenção legal implica a alteração do quadro aplicável. Uma proposta parlamentar, um pedido político e uma alteração que entrou em vigor não produzem os mesmos efeitos.

As 2024 contas não são suficientes para verificar os montantes de lucro mencionados para 2025 na controvérsia de hoje. Também não podem ser utilizados para quantificar as receitas resultantes da supressão da isenção: a matéria colectável, as despesas dedutíveis e as regras utilizadas devem ser conhecidas. Por conseguinte, a próxima clarificação prevista diz respeito ao âmbito exacto de qualquer reforma e ao seu estatuto legislativo.

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