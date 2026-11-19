Em França, a reforma do crédito ao consumo foi implementada em 20 de novembro de 2026. Alarga as proteções a certos empréstimos curtos e pequenos. No entanto, as novas ofertas, os contratos existentes e os pagamentos diferidos não seguem todas as mesmas regras. Aqui estão as principais distinções úteis.

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Em França, a reforma do crédito ao consumo foi implementada em 20 de novembro de 2026. Alarga a protecção dos mutuários ao financiamento anteriormente excluído, incluindo certos pagamentos fraccionados e créditos inferiores a 200 euros. Mas nem todas as facilidades de pagamento se tornam idênticas a um empréstimo pessoal tradicional.

Crédito ao consumidor: que contratos mudam?

O limite máximo geral do regime é aumentado de 75 000 euros para 100 000 euros. Os créditos gratuitos e alguns financiamentos curtos são abrangidos pelo seu âmbito de aplicação. A locação com opção de compra deve igualmente fornecer informações sobre a taxa anual global efectiva, a TAEG.

O calendário não depende apenas do dia da assinatura. O novo regulamento diz respeito às propostas de 20 de Novembro. As propostas anteriores são tratadas como contratos em curso. Estes permanecem, em princípio, regidos pelas disposições anteriores, com excepção de certos contratos indeterminados.

O pagamento múltiplo continua a ser uma autorização

Quando uma instituição financeira avança o dinheiro para o comerciante, o comprador então reembolsa o credor de acordo com um cronograma. Um pagamento dividido pode ser gratuito ou incluir uma taxa. O pagamento diferido é diferido para uma data posterior.

A reforma prevê um regime reduzido para certos pequenos créditos ou créditos curtos. Os procedimentos de informação pré-contratual e de avaliação de crédito devem ser adaptados. Isto não significa nenhuma verificação ou direito de financiamento automático: o mutuante pode recusar um pedido.

Antes da subscrição, devem ser especificadas as características do crédito, o seu custo e as consequências de um incumprimento. Adicionar vários horários não remove seus reembolsos: cada compra financiada continua a pesar sobre o orçamento futuro.

Continuam exclusões

Alguns diferimentos concedidos diretamente pelo vendedor permanecem excluídos em condições cumulativas: pagamento integral no prazo de 50 dias após o fornecimento do imóvel ou a prestação do serviço, sem juros, apenas encargos limitados em caso de atraso e nenhum crédito fornecido por um terceiro. Para uma grande empresa que vende electronicamente à distância, o prazo, calculado a partir da mesma oferta, é reduzido para 14 dias; Nem qualquer terceiro deve comprar a dívida. Estas excepções proíbem que todos os pagamentos diferidos sejam automaticamente cobertos pelo novo plano.

Os cartões de débito diferidos até 40 dias são igualmente excluídos quando não cobram nada mais do que a sua contribuição. As prestações contínuas pagas ao longo da sua vida e certos acordos amigáveis sobre a dívida existente seguem igualmente regras distintas. Por outro lado, o limiar de 100 000 euros não é absoluto: alguns empréstimos para obras de habitação sem garantia hipotecária são de crédito ao consumidor superior a este montante.

Mais informações legíveis antes de cometer

A ficha de informação pré-contratual deve ser utilizada para comparar o montante, a duração, a taxa e o custo total. A publicidade não deve ser enganosa nem enganosa à facilidade de obtenção de crédito.

O intervalo de segurança normal permanece 14 dias de calendário. Quando a informação obrigatória chega após a aceitação, seu recebimento determina seu ponto de partida. A ausência de informações sobre o direito de rescisão não elimina este direito.

Por último, a reforma reforça o apoio dos mutuários em dificuldade. Um incidente típico que possa ser reportado ao Arquivo de Incidentes de Reembolso deve levar o credor a encaminhar o mutuário para um serviço de aconselhamento para o devedor.

Ilustração: Pavel Danilyuk / Pexels, arquivo 2020. Pagamento em linha genérico, não ligado a um contrato de crédito específico ou localização em França.

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