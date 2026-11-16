Vulcano: Amazonas perde 40 satélites Leo

Amazon perdeu os 40 satélites Leo em um foguete vulcano no domingo 15 de novembro em Cabo Canaveral. Uma anomalia que ocorreu durante o voo impediu sua órbita. Este primeiro lançamento vulcano para a Amazon foi lançar uma série de 38 missões para acelerar a implantação de sua rede de internet espacial.
O voo Leo Vulcan 1 ou LV-01 falhou. A Amazon confirma a perda da carga útil de 40 satélites após uma anomalia do lançador da United Launch Alliance (ULA). O foguete decolou domingo, 15 de novembro de 2026 do complexo de lançamento 41 em Cabo Canaveral, Flórida.
A ULA coloca a anomalia cerca de dez minutos após a descolagem. A empresa afirma que a missão não atingiu a órbita esperada. Ela anuncia que está trabalhando com seu cliente e as agências relevantes para determinar a causa, definir as correções necessárias e preparar para o voo de retorno. Não foram confirmadas razões técnicas específicas nas comunicações consultadas na segunda-feira, 16 de Novembro.
Amazonas perde 40 satélites em uma missão crucial
Esta perda diz respeito ao maior lote de satélites Leo já embarcado em um único lançamento. Intervém à medida que a Amazônia procura aumentar o número de aeronaves implantadas por missão. Vulcano tem que ocupar uma posição central neste aumento de taxa: o contrato prevê 38 lançamentos e o transporte de mais de 1.500 satélites de primeira geração.
A Amazon reafirmou sua confiança na ULA após o fracasso, lembrando os riscos associados aos lançamentos. O grupo havia escolhido vários fornecedores para implantar sua constelação, incluindo Arianespace, Blue Origin e SpaceX. Esta diversificação não permite que todo o programa se baseie num único veículo.
O impacto imediato é certo: os 40 satélites transportados no domingo não reforçarão a rede. Por outro lado, não foi anunciado qualquer calendário revisto de todo o programa ou perda final nestas comunicações.
Uma nova configuração vulcana
O LV-01 utilizou a versão VC6L, equipada com seis boosters de pó e uma tampa longa. O lançador também teve uma versão do segundo andar Centaur V otimizado para órbita baixa. Mais curto do que a variante para missões de alta energia, este andar carrega menos combustível para libertar capacidade de satélite.
O plano de voo incluía duas igniçãos Centaur V e uma série de separações de carga. A implantação deveria começar aproximadamente 70 minutos após a decolagem e os últimos 25 minutos. A anormalidade relatada pela ULA, portanto, ocorreu bem antes dessa fase.
A missão também lançou uma cadeia de preparação dedicada aos voos amazonenses para Cabo Canaveral. O lançador tinha sido montado no edifício VIF-A em uma nova plataforma móvel. Esta infra-estrutura pretendia permitir a preparação paralela de duas missões vulcanas e reduzir os intervalos de voo.
O caso continua por estabelecer
Antes deste lançamento, ULA tinha descrito correções nos bicos de propulsores após uma anomalia encontrada em fevereiro. O trabalho envolveu análise, teste de componentes e teste de incêndio. Esta história não permite atribuir o fracasso de 15 de novembro: a investigação deve determinar o que realmente aconteceu.
A retoma do programa vulcano dependerá das conclusões técnicas e das medidas tomadas. A missão seguinte, LV-02, foi anteriormente considerada algumas semanas após LV-01, sob reserva da conclusão bem sucedida deste primeiro voo. Por conseguinte, esta previsão anterior deixou de constituir uma confirmação do calendário.
Ariane 6 continua no programa de 23 de Novembro
A Amazônia mantém em seu acompanhamento público outra missão, Leo Europa 4, anunciada o mais cedo possível na segunda-feira 23 de novembro de Kourou, Guiana Francesa. Ariane 64 deve ter 36 satélites. A janela de lançamento precisa continua a ser comunicada.
Após a separação, estas aeronaves devem ser verificadas antes de atingirem a sua altitude operacional. A rede Leo, anteriormente Projeto Kuiper, visa proporcionar acesso à Internet a áreas carentes de infraestrutura terrestre. Para Vulcano, o próximo passo é publicar os resultados da investigação e um horário de voo de regresso.
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