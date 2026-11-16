A polícia israelense está examinando as detenções de militantes em Rasam em 27 de outubro. Ido Norden, chefe de gabinete de Benjamin Netanyahu, supostamente dirigiu os investigadores a uma fonte do gabinete do Primeiro-Ministro. Este nega qualquer manipulação. Os suspeitos foram libertados e Gadi Eisenkot solicitou uma investigação sobre o papel das autoridades. Uma revisão interna da cadeia de comando policial deve chegar às suas conclusões dentro de uma semana, sem prejuízo das responsabilidades.

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A polícia israelense anunciou na segunda-feira, 16 de novembro, uma revisão interna das detenções de ativistas em Ra Revelações questionar o papel do Chefe de Gabinete de Benjamin Netanyahu, Ido Norden, na transmissão das informações que levaram à operação. O gabinete do Primeiro-Ministro rejeita qualquer manipulação.

Informações transmitidas à polícia, três ativistas árabes presos antes da abertura dos postos de votação, seguidos de acusações de fraude eleitoral transmitidas por Benjamin Netanyahu. É esta cadeia que as autoridades israelitas têm agora de clarificar. O chefe de polícia Daniel Levy na segunda-feira ordenou uma revisão das decisões tomadas em torno das eleições de 27 de outubro. O seu adjunto, Yair Hezroni, vai apresentar as suas descobertas dentro de uma semana.

Esta decisão vem depois de revelações de domingo à noite sobre a origem da inteligência que levou às prisões. A revisão anunciada foca o funcionamento dos serviços, sua organização e a cadeia de comando. Nesta fase, não constitui uma conclusão que estabeleça a manipulação política ou a responsabilidade penal de um membro do gabinete do Primeiro-Ministro.

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De acordo com uma investigação televisiva israelita, Ido Norden contactou o gabinete do chefe de polícia em 26 de Outubro, um dia antes das eleições legislativas. Ele relatou atividades suspeitas por militantes de Rasam no sul de Israel. Mas o seu papel não se teria limitado a esta queixa: teria também dirigido a polícia a uma pessoa apresentada como fonte com informações relevantes.

Esta pessoa teria trabalhado recentemente no gabinete do Primeiro-Ministro. Ela estaria perto de Yossi Shelly, ex-gerente geral da administração. Um agente da polícia contactou-o naquela noite. Sua informação foi então relatada como tendo sido registrada em sistemas policiais, antes da operação começar no dia seguinte.

A questão é, portanto, a independência das informações utilizadas. A queixa e a inteligência deveriam apoiá-la vindo de duas fontes autônomas, ou dos mesmos círculos políticos? As revelações evocam uma suspeita de informação deliberadamente introduzida para provocar prisões. Esta suspeita continua a ser demonstrada pelas investigações competentes.

Detenções sem mandado, de acordo com a investigação

14 policiais supostamente participaram nas intervenções nas casas de três ativistas, no amanhecer de 27 de outubro. Entre os presos estava o Dr. Sayaf Abu Riash, um médico Rahat. As imagens mostram que a mulher pediu aos agentes que apresentassem um mandado de busca. De acordo com a investigação, eles não tinham um mandado de busca nem um mandado de prisão.

Suspeitos relacionados a dinheiro em dinheiro e boletins de Rasam, que a polícia associou com uma possível operação de compra de votos. As detenções foram então apresentadas por Netanyahu durante o dia da eleição para denunciar uma tentativa de distorcer as eleições.

Os detidos foram libertados. O último suspeito no processo saiu oito dias após a votação, sem condições restritivas. Na sua decisão, o juiz Eran Tzabari, do Tribunal de Primeira Instância de Beersheba, criticou a fragilidade do processo e a falta de progressos suficientes na verificação policial.

Estas libertações não constituem um acórdão que demonstre o fabrico de suspeitas. No entanto, mostram que a detenção não poderia ser prolongada sobre os elementos então produzidos. Só a presença de dinheiro e material eleitoral não é suficiente para estabelecer a compra de votos.

Escritório de Netanyahu nega uma operação de subida

O gabinete do Primeiro-Ministro afirma que Ido Norden simplesmente recebeu informações sobre uma possível violação. Ele afirma que seu chefe de gabinete cumpriu seu dever colocando seu interlocutor em contato com a polícia, como qualquer cidadão cumpridor da lei deveria ter feito.

Ele negou qualquer envolvimento adicional, contestou que Norden tinha falado com os policiais ou investigadores responsáveis pelo caso e denunciou acusações difamatórias. Sua resposta, portanto, não nega a relação inicial. Ela rejeita a interpretação de uma intervenção organizada para desencadear detenções.

Gadi Eisenkot, responsável por procurar uma maioria do governo, pediu uma investigação imediata. O líder Yashar quer que o papel do gabinete do Primeiro-Ministro seja revisto e o comportamento dos serviços de segurança antes e durante a votação. Ele considera essas revelações como uma razão adicional para acabar com a liderança contínua do governo de Netanyahu. Trata-se de uma acusação política, separada das conclusões ainda esperadas das autoridades.

Um componente de inteligência separado

As revelações também evocam um pedido do líder do Shin Bet, David Zini, para enviar cinco deputados árabes no dia da votação. Esta abordagem, ligada às suspeitas de interferência estrangeira, foi alegadamente recusada pelo conselheiro jurídico do Governo, Gali Baharav-Miara. Trata-se de uma parte separada do relatório relativo aos activistas Ra’am.

O Shin Bet afirma ter investigado suspeitas de subversão e influência estrangeira dentro de sua jurisdição legal. Indica que as informações publicadas sobre as pessoas em causa ou os meios utilizados não são dele provenientes. As verificações devem agora estabelecer a origem das informações, o seu controlo e as decisões que conduziram à operação policial de 27 de Outubro.

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