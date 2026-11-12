Vitamina K: Dois estudos alertam nos Estados Unidos

Dois estudos norte-americanos publicados em 5 de novembro de 2026 encontraram uma diminuição nas injeções de vitamina K em recém-nascidos e mais diagnósticos de sangramento. Este trabalho é baseado em prontuários coletados entre 2017 e 2025. Eles lançam luz sobre questões de prevenção, mas têm limitações e não descrevem a situação no Líbano. Os resultados devem ser diferenciados dos protocolos seguidos em cada país. As famílias podem verificar com sua mãe ou pediatra que profilaxia foi dada.

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Dois estudos americanos publicados em 5 de novembro de 2026 documentam uma diminuição da administração de vitamina K em recém-nascidos. Também envolvem diagnósticos mais hemorrágicos nos arquivos estudados. Seus resultados referem-se aos Estados Unidos entre 2017 e 2025. Não medem a situação no Líbano.

Injecção menos frequente

A primeira análise abrange 5.240.780 lactentes. A proporção sem injeção intramuscular registrada ao nascimento aumentou de 3,1% em 2017 para 6,8% em 2025. As crianças correm um risco aumentado de hemorragia nos primeiros seis meses. Após ajuste estatístico, o risco relativo é de 1,47, um aumento relativo de 47%.

O critério estudado inclui vários diagnósticos de sangramento. Por conseguinte, não corresponde apenas a hemorragia devido à deficiência de vitamina K. Os pesquisadores também careceram de dados completos sobre a possível administração oral. A ausência de uma injecção registada não significa automaticamente uma recusa dos pais.

Vitamina K: aumento dos diagnósticos específicos

O segundo estudo examina os registros de mais de 11 milhões de lactentes. Observou uma diminuição das injeções de 97,7% para 95% no mesmo período. O diagnóstico de hemorragia por deficiência de vitamina K aumentou de 24 para 107,4 por 100.000 crianças.

Esses números representam taxas nas populações estudadas, não uma contagem nacional abrangente. Ambos os estudos utilizam a mesma plataforma de prontuários de grande porte, com critérios diferentes. Por conseguinte, o seu número não deve ser acrescentado como populações totalmente independentes.

Os resultados descrevem associações. Não permitem que cada sangramento seja atribuído à ausência de suplementação. Em particular, os autores relatam limitações na codificação médica e na cobertura das instituições participantes.

Prevenção do nascimento

A vitamina K contribui para a coagulação do sangue. Os recém-nascidos têm baixas reservas. A passagem desta vitamina pela placenta permanece limitada e o leite materno contém pouco. A deficiência pode causar hemorragia interna, incluindo hemorragia digestiva ou cerebral.

A doença pode ocorrer após o retorno para casa, até seis meses. A ausência de um sinal visível não garante a ausência de risco. As recomendações dos EUA fornecem uma injeção de nascimento para evitar tal sangramento.

Essas recomendações devem ser distinguidas dos protocolos adotados em outros países. As famílias devem verificar com a mãe ou pediatra qual a profilaxia e qual o seguimento planejado. A publicação de estudos não justifica a automedicação ou modificação do protocolo prescrito.

Os pesquisadores agora enfatizam a necessidade de um monitoramento mais preciso. Seria possível distinguir entre os motivos da não administração, os acontecimentos efectivamente atribuíveis à deficiência e as diferenças entre instituições.

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