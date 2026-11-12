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Pobreza no Líbano: Por que os números divergem

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As taxas de pobreza no Líbano variam por data, população e método. Um inquérito monetário, um índice multidimensional e uma medida alimentar não descrevem o mesmo fenómeno. Essa decodificação explica as diferenças e precauções necessárias antes de qualquer comparação ou conclusão sobre a situação social atual.

Pourquoi les taux ne sont pas comparables. Scène de rue, photographie d’archives classée en août 2020. Illustration, sans indication sur la situation des personnes représentées.
Scène de rue, photographie d’archives classée en août 2020. Illustration, sans indication sur la situation des personnes représentées. Photo entière conservée, habillage éditorial Libnanews. © Libnanews
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O debate sobre a pobreza no Líbano justapõe números que parecem contradizer-se. Em 11 de novembro, An-Nahar relatou várias avaliações de vulnerabilidade e pobreza. No entanto, sua comparação requer um pré-requisito: quem foi questionado, quando, em que território e em que limiar. Sem essa informação, passar de uma porcentagem para outra produz uma ilusão de precisão.

A questão vai além da discussão estatística. Uma taxa é usada para estimar necessidades, direcionar assistência ou julgar uma política. Se disser respeito a uma população diferente daquela a que é aplicada, a decisão pública pode deixar de lado as famílias ou atribuir a uma medida um efeito que não tenha demonstrado.

O número de 44% tem data e perímetro

A avaliação publicada pelo Banco Mundial em maio de 2024 mostra uma taxa de pobreza de 44% em 2022 nas áreas pesquisadas. A coleta ocorreu de dezembro de 2022 a maio de 2023. Cobriu Akkar, Beirute, Bekaa, norte do Líbano e a maioria do monte Líbano. Os palestinos que viviam em campos e comícios foram excluídos de seu campo.

O relatório distingue todos os habitantes abrangidos pelo inquérito apenas dos cidadãos libaneses. Para este último, a proporção foi de 33%. Ambas as taxas podem, portanto, ser precisas simultaneamente. A sua diferença não é nem uma revisão do mesmo indicador nem uma alteração ao longo de um ano. O Banco Mundial também afirma que foi construído um novo limiar não oficial para ter em conta as condições de consumo de 2022.

Esses resultados permanecem uma referência histórica documentada. Apresentando-os como uma fotografia nacional de novembro de 2026 apagaria mudanças desde a coleta e os territórios não cobertos.

Várias privações podem coexistir

A pobreza de renda compara recursos ou consumo a um limiar. A pobreza multidimensional procura descrever várias privações, por exemplo, na educação, nas condições de moradia ou no acesso aos serviços. Seu resultado depende das dimensões escolhidas, de suas ponderações e do número de privações necessárias para classificar o domicílio.

Por conseguinte, é possível estar acima de um limiar monetário, embora sofra de deficiências de serviço. Por outro lado, duas famílias com consumo próximo podem ter acesso muito diferente à escola, água ou cuidados. A comparação de suas situações requer vários indicadores, não substituindo o mais baixo pelo mais alto.

As taxas multidimensionais de pobreza citadas no debate público devem, portanto, ser acompanhadas de sua própria metodologia. Eles não aumentam a taxa de pobreza de renda: as mesmas pessoas podem pertencer a ambos os grupos.

A fome não mede toda a pobreza

Uma pesquisa sobre se uma criança dormiu sem comer fornece informações sobre uma experiência alimentar específica. Não mede automaticamente o número de pessoas abaixo de um limiar de pobreza. Sua unidade pode ser o domicílio com filhos, enquanto outro indicador tem indivíduos de todas as idades.

O período de referência também conta. A dificuldade de uma semana anterior, o consumo de um mês e o rendimento anual não descrevem a mesma duração. Inquéritos telefônicos também exigem verificar como os domicílios foram selecionados e ponderados.

Que comparação útil seria necessária

Antes de anunciar uma melhoria ou degradação, devem ser aproximadas medidas comparáveis: a mesma população, a mesma cobertura geográfica, a mesma definição e o limiar correctamente actualizado. Uma mudança no custo de vida deve também ser distinguida de uma mudança nos recursos disponíveis.

Essa cautela não minimiza as dificuldades. Pelo contrário, permite-nos localizá-los: comida, habitação, cuidados, educação ou renda. Para uma política social, saber que despesas uma família pode pagar mais é muitas vezes mais útil do que uma figura espetacular cujo perímetro permanece incerto.

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