Novos empréstimos no Líbano: a recuperação limitada de 2025

Empréstimos e adiantamentos em fundos novos aumentaram de US $ 418 milhões para US $ 794 milhões no Líbano entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. Este aumento contrasta com a contração do crédito bancário total. Os dados do Banco do Líbano fornecem uma medida de reinício limitado, sem determinar quantas famílias ou pequenas empresas recuperaram o financiamento. Os novos empréstimos, a quota de mercado e a solvência bancária continuam a ser conceitos distintos para compreender o âmbito desta evolução.

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Os empréstimos em novos fundos quase duplicaram no Líbano em 2025, atingindo 794 milhões de dólares em dezembro. Esta recuperação continua limitada: ocorre numa carteira total de créditos que continua a diminuir. Os dados do Banco do Líbano permitem distinguir o reinício de um compartimento de crédito da restauração do financiamento bancário no seu conjunto.

O aumento de novos empréstimos no Líbano é um dos contrastes da revisão macroeconômica publicada pela BDL em abril de 2026 em dezembro de 2025. Esta revisão anual fornece informações sobre uma mudança de financiamento. Não descreve as ofertas disponíveis hoje de cada banco. Também não mede o número de empresas ou famílias que efectivamente recuperaram o acesso ao crédito.

Novos empréstimos no Líbano aumentaram de 418 milhões para 794 milhões

Empréstimos pendentes e adiantamentos em fundos novos aumentaram de $418 milhões em dezembro de 2024 para $794 milhões em dezembro de 2025. O aumento é de 376 milhões, ou cerca de 90 por cento. A BDL descreve um canal ainda limitado, alimentado por nova liquidez em moeda estrangeira. O estoque atingiu um alto de 816 milhões em novembro, antes de retornar ligeiramente em dezembro.

Benchmark Montante ou acção Empréstimos novos, Dezembro 2024 $418 milhões Novos empréstimos, Novembro 2025 816 milhões de dólares Novos empréstimos, dezembro de 2025 794 milhões de dólares De Dezembro a Dezembro +376 milhões de dólares, cerca de +90 % Parte no total da dotação final 2025 Cerca de 15%

Esses valores são estoques observados em datas diferentes. Não constituem o total de novos empréstimos concedidos durante o ano. Um crédito desembolsado e depois reembolsado antes de dezembro pode ter financiado uma atividade sem ser incluído no estoque de fim de ano. Por outro lado, um antigo empréstimo ainda pendente permanece incluído neste stock.

O aumento líquido de 376 milhões torna, portanto, impossível reconstruir a produção bruta de crédito. Isso exigiria novos desembolsos, reembolsos e outros movimentos na carteira. A distinção conta para as empresas: o montante de dinheiro emprestado durante 12 meses pode diferir significativamente do montante em dívida no último dia.

Aumento de uma carteira em declínio

Ao mesmo tempo, a dívida bancária total em questão aumentou de cerca de US $ 5,9 bilhões no final de 2024 para 5,2 bilhões no final de 2025. A BDL representa sua contração anual em 12,5%, com base em seus dados não arredondados. Por conseguinte, o aumento do compartimento fresco não compensa a diminuição da carteira total.

A sua parte aumentou de cerca de 7% para 15%. Dois movimentos contribuem para essa mudança: o numerador aumenta e o denominador diminui. Esta proporção não pode ser interpretada como a parte dos pedidos de empréstimo aceite. Nem significa que 15% dos libaneses têm um novo crédito.

O declínio de 22 milhões de dólares entre novembro e dezembro também nos lembra que a trajetória não está aumentando mecanicamente. Este declínio mensal não é suficiente para diagnosticar uma reversão. Sem dados de maturidade e desembolso, pode refletir vários movimentos diferentes. O balanço anual mostra uma expansão líquida, não atribuindo cada alteração a uma causa específica.

O montante não indica quem recebe financiamento

Para avaliar o alcance económico desta recuperação, a desagregação dos mutuários é decisiva. O mesmo montante pode corresponder a um grande financiamento ou a muitos pequenos créditos. As consequências para o acesso das pequenas empresas ao financiamento não são as mesmas. A série agregada de novos empréstimos apresentada nesta secção do relatório não permite escolher entre estas situações.

Deve também ser feita uma distinção entre o objecto do empréstimo. Um adiantamento para financiar um stock comercial não satisfaz a mesma necessidade que um crédito de investimento ou um empréstimo de habitação. O total de 794 milhões não deve, portanto, ser apresentado como um envelope imobiliário. Também não permite concluir que todos os sectores tenham recuperado uniformemente.

A duração, a taxa de juros, as garantias e a moeda de renda do cliente complementam esse diagnóstico. O financiamento pode existir enquanto permanece inacessível a uma empresa que não pode fornecer a garantia necessária. Por outro lado, uma empresa com insumos e receitas regulares pode aceder a uma oferta que não representa o tecido económico global.

Fundos disponíveis e balanço não combinados

O desenvolvimento de um compartimento alimentado com fundos frescos não regula, por si só, o tratamento de antigos créditos e depósitos limitados. Um indicador de atividade mede o que funciona dentro de um determinado perímetro. Não constitui uma auditoria dos activos nem uma prova de solvência de cada instituição.

Esta distinção junta-se ao quadro recordado pelos serviços do FMI no seu comunicado de 13 de Fevereiro de 2026. Associaram a restauração de um sistema bancário viável à reestruturação, ao respeito pela hierarquia da dívida e aos recursos realmente disponíveis. Salientaram ainda que a contribuição do Estado deve permanecer compatível com a sustentabilidade da dívida pública.

Por conseguinte, seria excessivo ler a duplicação quase alcançada em 2025 como reparação do sector. Mas ignorar esta progressão também apagaria uma mudança mensurável. A leitura útil deve seguir separadamente o novo crédito, as antigas carteiras e as condições em que é concedido novo financiamento.

A fim de medir o seguimento, os valores seguintes deverão especificar, nomeadamente, a evolução das existências, a produção de empréstimos e a sua distribuição. Enquanto estas dimensões permanecerem incompletas, o resultado estabelecido permanece o de 2025: uma forte progressão de uma base fraca em um sistema cujo crédito total continua a contrair.

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