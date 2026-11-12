Tripoli: Qual é o status dos projetos de zona econômica?

Em Trípoli, o porto ativo, o futuro centro industrial e logístico e os planos relacionados com a Feira Internacional Rachid Karamé não estão na mesma fase. Os anúncios da zona económica especial permitem uma verdadeira progressão institucional em 2026. No entanto, não são suficientes para apresentar o conjunto como uma nova plataforma já aberta às empresas.

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Em Trípoli, o porto ativo, o futuro centro industrial e logístico e os planos relacionados com a Feira Internacional Rachid Karamé não estão na mesma fase. Os anúncios da zona económica especial permitem uma verdadeira progressão institucional em 2026. No entanto, não são suficientes para apresentar o conjunto como uma nova plataforma já aberta às empresas.

O programa do fórum económico de 10 de Novembro reúne precisamente estas ambições: ligação aos mercados, complementaridade com o porto, participação do sector privado e formação da mão-de-obra. Este programa descreve as questões propostas aos stakeholders. Não constitui um registo dos contratos assinados nem um balanço dos investimentos recebidos. Para medir o progresso, é necessário voltar às decisões específicas do projecto.

O centro industrial toma medidas para preparar

Em 20 de maio, a autoridade da Zona Econômica Especial Trípoli, TSEZ, anunciou a aceitação preliminar do seu projeto no âmbito nacional de parcerias público-privadas. Este reconhecimento pelo Alto Conselho de privatizações e parcerias abriu um caminho institucional. Ainda não designou uma empresa para construir ou operar o centro.Fonte: TSEZ, anúncio de 20 de maio de 2026.

Uma segunda etapa foi anunciada em 17 de setembro. Segundo a TSEZ, o Conselho de Ministros aprovou os estudos do centro industrial e logístico e autorizou o procedimento de qualificação de um agente de desenvolvimento internacional. A autoridade deveria preparar e emitir um pedido internacional de qualificações. Esta decisão é mais precisa do que apenas uma declaração de interesse: diz respeito à transição dos estudos para a selecção dos candidatos.Fonte: TSEZ, 17 de setembro de 2026.

Nesse procedimento, verificar as capacidades dos candidatos antes de escolher uma oferta e a organização contratual do projeto. Um operador potencial pode ser experimentado sem ter obtido ainda o mercado. Da mesma forma, a autorização para procurar um parceiro não demonstra que o financiamento está encerrado. Estas distinções determinam o que uma empresa pode razoavelmente esperar do calendário anunciado.

Dois sites e várias funções a não confundir

Em uma entrevista publicada pela TSEZ em 22 de maio, seu presidente Hassan Dennaoui distinguiu dois conjuntos. O sítio vizinho do porto deveria acolher actividades industriais e logísticas. O projeto associado à Feira Internacional Rachid Karamé foi o de focar mais em tecnologia e serviços. Esta apresentação constitui uma orientação de desenvolvimento, não a lista de empresas já instaladas.

Referiu-se então à intervenção da KPMG, Dar Al-Handasah e Mohamed Alem & Associates para os estudos e preparação da parceria. A proposta de atribuição do projecto vizinho do porto no primeiro trimestre de 2027 estava subordinada aos progressos realizados em conformidade com o plano. Este calendário, expresso em Maio, deve continuar a ser identificado como uma previsão inicial.Fonte: entrevista de Hassan Dennaoui reproduzida pela TSEZ, 22 de maio de 2026.

Os serviços dos investidores também estão a preparar

Durante a visita presidencial de 24 de Outubro, a TSEZ voltou a descrever os preparativos para a pré-qualificação internacional. Também apontou para aterros próximos como um obstáculo ambiental e comercial. O protocolo renovado com a Câmara de Comércio em 6 de Novembro diz respeito à coordenação das licenças, estudos e serviços relativos à origem das mercadorias.Fonte: Comunicações oficiais da TSEZ de 24 de Outubro e 6 de Novembro de 2026.

Esta dimensão administrativa conta tanto quanto a terra. Para investir, uma empresa deve ser capaz de identificar as autorizações necessárias, os serviços disponíveis e seus custos. A cooperação anunciada pode facilitar esta organização. A sua eficácia terá de ser medida através de procedimentos utilizáveis e, em seguida, através de pedidos efectivamente processados, e não apenas pelo número de assinaturas institucionais.

A próxima revisão terá de tratar de provas de execução

O porto é um equipamento operacional para o qual o projeto procura adobe. Esta proximidade não prova a existência de uma nova cadeia de abastecimento integrada com o caminho-de-ferro ou aeroporto Kleiat. Cada ligação envolve as suas próprias decisões, obras, financiamento e condições de funcionamento. Reunir estas infra-estruturas numa mesma visão territorial não as torna simultaneamente operacionais.

O próximo inventário útil deverá, portanto, especificar, para cada componente, se o convite à apresentação de candidaturas foi publicado, se foi seleccionado um titular, se o contrato foi assinado e se o trabalho começou. Os empregos e investimentos esperados podem então ser reconciliados com as realizações. Os documentos analisados estabelecem uma preparação mais estruturada da zona económica; Ainda não permitem fazer o balanço de um novo centro industrial aberto e ocupado.

Vista aérea de Trípoli e El-Mina, fotografia de arquivo Libnanews publicada em dezembro de 2024. Fotógrafo e data exata não indicada. Ilustração do território, não do local de construção da zona económica. Fotografia integral preservada, edição editorial determinística sem retocar a cena.

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