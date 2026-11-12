Taxas de advogado: distinguir a opinião ordinal do acórdão

Disputas relacionadas com taxas distinguem entre o acordo escrito, o conselho de ordem e a decisão do juiz. As secções 69 e 73 especificam as suas funções e mecanismos de litígio. Essa decodificação explica o alcance dos textos, sem apresentar uma crônica jurídica como nova jurisprudência ou aconselhar um arquivo.

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Em uma disputa sobre as taxas de um advogado, o parecer do conselho da ordem ea decisão do juiz não são os mesmos. A distinção, recordada pelo antigo stickman Nader Kaspar em uma coluna publicada por Mahkama em 10 de novembro, baseia-se nas regras especiais da lei libanesa que governa a profissão. Não deve ser apresentado como uma nova decisão judicial: a crônica não dá uma data ou número de uma sentença que identifique a jurisprudência recente.

A Convenção e a ausência de acordo escrito

O artigo 69.o da Lei de 11 de Março de 1970, na sua versão alterada disponível no Centro de Informação Jurídica da Universidade Libanesa, prevê que as taxas sejam fixadas por acordo entre o advogado e o seu cliente. Em casos civis, em que o montante exceda 20% do valor do litígio, o juiz pode reduzi-lo. Este limiar abre a possibilidade de recurso judicial; não significa que a redução ocorra automaticamente.

Sem um acordo escrito fixando as taxas, o mesmo artigo confia sua determinação ao tribunal após consulta do conselho da ordem. O texto cita a importância do caso, o trabalho realizado e a situação do cliente como um dos fatores a serem considerados. Por conseguinte, a ausência de um montante acordado por escrito não torna os benefícios gratuitos e não deixa a sua apreciação em paz para o advogado.

A ordem dá um parecer, o juiz decide

O artigo 73.o descreve o procedimento para os pedidos de taxas. O advogado pode requerer o pagamento dos seus honorários e despesas, após autorização do advogado. O primeiro presidente do Tribunal de Recurso nomeia um presidente para examinar o pedido, para ouvir ambas as partes e para solicitar o parecer do Conselho da Ordem.

Esta distribuição explica a distinção apresentada pela Kaspar: o parecer ordinal contribui para o exame do caso, mas não é a decisão judicial que resolve o litígio. Na sua coluna, a antiga autocolante afirma que esta comunicação não é objecto de um recurso independente. Cabe às partes discutirem os elementos do processo no quadro judicial adequado, em vez de tratarem o anúncio como um acórdão separado.

Um desafio emoldurado pelo texto

O artigo 73.o prevê uma objecção à decisão do presidente indigitado perante a secção presidida pelo primeiro presidente. Este último pode igualmente remetê-lo para uma câmara diferente da câmara cuja decisão tenha sido tomada pelo presidente. O prazo previsto no presente artigo é de 15 dias a contar da data de notificação da decisão. O texto afirma que a decisão sobre esta oposição não está sujeita a qualquer recurso.

Estas regras dizem respeito a este mecanismo específico. Não devem ser confundidas com a execução de um acordo escrito, também previsto no artigo 69.o, após a autorização do bastão. Em caso de oposição à execução, o presente artigo prevê, nomeadamente, que o seu depósito não suspende a execução, salvo decisão em contrário do tribunal de recurso competente.

Para entender um caso, é necessário identificar primeiro o ato recebido: acordo, aviso ordinal, decisão judicial ou ato de execução. A qualificação desse acto e a sua notificação determinam a questão processual a examinar. Este lembrete dos textos não permite o cálculo do prazo aplicável a uma situação individual sem consultar os documentos relevantes e as regras de notificação.

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