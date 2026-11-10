USJ: O que os anciãos financiam

A antiga faculdade de direito e ciência política do USJ quer renovar uma contribuição de 25 mil dólares para as propinas. O pagamento de 2025 é documentado pela sua federação. Esta assistência destina-se aos estudantes que enfrentam dificuldades financeiras, tendo em conta o seu sucesso académico. Outra doação, destinada à farmácia, ilustra uma mobilização distinta. Os objectivos anunciados no jantar ainda não são uma avaliação dos montantes efectivamente recolhidos este ano.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Na Universidade de São José, em Beirute, a assistência mútua dos anciãos inclui uma contribuição para as propinas. Os graduados da Faculdade de Direito e Ciência Política receberam 25 mil dólares no ano passado. A sua associação deseja renovar este esforço, sem anunciar nesta fase um novo montante já pago.

Os anciãos da USJ querem renovar sua ajuda

No jantar anual da associação na Fenícia, seu secretário, ex-stickman Nader Gaspard, lembrou a contribuição do ano anterior. O seu objectivo para este ano é aumentar o mesmo montante. Esta revisão centra-se no apoio à escolarização, não numa nova atribuição ou num compromisso de duplicar os fundos.

A reunião reuniu várias centenas de graduados e convidados, incluindo o embaixador francês Patrick Durel. Marie-Claude Najm, Reitora da Faculdade, representou o Reitor François Boëdec. O presidente da associação, ex-ministro Abbas Halabi, insistiu na responsabilidade dos graduados em relação aos estudantes que lutam para continuar seus estudos.

Para Halabi, os membros da universidade continuam após a graduação. Ele apresentou o encontro como uma oportunidade para apoiar os alunos para que eles pudessem continuar a aprender apesar das dificuldades. A ligação entre promoções assume aqui uma forma material: contribuir para o pagamento dos seguintes estudos.

Um pagamento de 25 mil dólares documentado em 2025

A Federação de Associações de Anciãos da USJ fornece um ponto preciso de comparação. Em 10 de novembro de 2025, a Associação de Graduados em Direito e Ciência Política havia dado 25 mil dólares a Marie-Claude Najm. A doação veio do jantar no dia 14 de outubro daquele ano.

Esta comunicação institucional explica que a ajuda se destina a estudantes que combinam sucesso acadêmico com dificuldades financeiras. Trata-se, portanto, de um apoio orientado, ligado às necessidades e à formação académica. O montante colectivo não corresponde a um subsídio idêntico pago a cada estudante.

O balanço apresentado no novo jantar faz parte desta continuidade. Por outro lado, as informações públicas ainda não especificam quantos alunos serão assistidos este ano ou o montante final da coleção. A esperança de renovar os 25.000 dólares continua a ser um objetivo.

Iniciativas separadas por docentes

Os juristas não são os únicos a mobilizar os mais velhos. Em 23 de abril de 2026, a Associação de Graduados da Faculdade de Farmácia doou 10.000 dólares ao Reitor François Boëdec. Segundo a Federação dos Anciãos, esta soma veio da gala de 22 de novembro de 2025.

Esta outra iniciativa baseia-se num fundo de bolsas criado em 2018. A comunicação da associação menciona critérios sociais e acadêmicos para acompanhar os alunos. Trata-se de um dispositivo específico da farmácia, distinto do apoio dos graduados em direito. Ambos os montantes não devem ser apresentados como uma colecção comum.

Estes exemplos dão conteúdo concreto à solidariedade universitária: uma noite reúne os licenciados, depois as suas receitas contribuem para o financiamento dos estudos. Para medir o auxílio efectivamente concedido, os próximos elementos previstos são o montante concedido e os beneficiários acompanhados. A nomeação dos idosos abre essa mobilização; Seu anúncio ainda não vale seu balanço financeiro.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews