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Sabias disso? Traços de nervos nos fósseis do Líbano
Sabias disso? Fósseis do Líbano retêm vestígios de tecido mole de Dorateuthis, um cefalópode que desapareceu do Cretáceo. As estruturas são interpretadas como nervos axiais: excepcional conservação mineral, não nervos vivos.
Fotografias científicas modernas: Rowe et al. (2025), Figura 2; painel i: Lilian Cazes/MNHN. CC BY 4.0, recargas e titulação. https://creativecommons.org/licences/by/4.0/
Estudos: https://doi.org/10.1186/s13358-025-00398-x e https://app.pan.pl/archive/publicado/app69/app01602024.html
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