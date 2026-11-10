10 novembre 2026
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Sabias disso? Traços de nervos nos fósseis do Líbano

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Sabias disso? Traços de nervos nos fósseis do Líbano

Sabias disso? Fósseis do Líbano retêm vestígios de tecido mole de Dorateuthis, um cefalópode que desapareceu do Cretáceo. As estruturas são interpretadas como nervos axiais: excepcional conservação mineral, não nervos vivos.

Fotografias científicas modernas: Rowe et al. (2025), Figura 2; painel i: Lilian Cazes/MNHN. CC BY 4.0, recargas e titulação. https://creativecommons.org/licences/by/4.0/
Estudos: https://doi.org/10.1186/s13358-025-00398-x e https://app.pan.pl/archive/publicado/app69/app01602024.html

https://libnanews.com/liban-des-traces-de-nerfs-des-fósseis/

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