Bebidas Energéticas: Leia Alertas do Coração

Um estudo preliminar apresentado nas Sessões Científicas 2026 da American Heart Association levanta questões sobre bebidas energéticas e o coração. Pesquisadores encontram mais relatos de eventos cardíacos com cafeína ou produtos estimulantes. Contudo, a sua análise não permite o cálculo do risco individual nem a demonstração da causalidade.
Bebidas energéticas e coração: relatórios, não um julgamento
Anunciado em 2 de novembro, o trabalho abrange 28.345 relatórios da FDA entre 2017 e 2025. Destes, 854 referem-se a produtos contendo cafeína ou estimulantes. Resumo Executivo CDM0323 foi apresentado no Congresso realizado de 6 a 9 de novembro em Chicago. Seus resultados permanecem preliminares, sem um artigo abrangente revisado por pares neste anúncio.
O sinal inclui adultos de 18 a 34 anos. Os produtos foram agrupados por ingredientes, não por marca. A análise também inclui suplementos estimulantes, de modo que seus resultados não se concentram exclusivamente em latas de bebidas energéticas.
Por que razão uma base de alerta não mede o risco
As bases de vigilância alimentar da FDA coletam problemas relatados após o uso de produtos. Não seguem uma amostra representativa de todos os consumidores. A sua função é identificar sinais que justifiquem investigações.
A FDA afirma que as informações recebidas não estabelecem em si uma relação causal. Um relatório pode incluir vários produtos e reações. Esta coexistência não atribui automaticamente um sintoma a um ingrediente específico.
A qualidade dos arquivos também varia. Podem faltar informações sobre doenças, medicamentos ou outros produtos pré-existentes consumidos. Vários registantes podem comunicar o mesmo acontecimento; A agência está à procura destas cópias. Adverte que estes dados não fornecem uma estimativa de incidência ou risco.
A comparação do lugar de um evento em dois grupos de relatos não equivale, portanto, à comparação da probabilidade de adoecimento em dois grupos de consumidores. A prudência metodológica não torna o alerta desnecessário. Determina as conclusões que podem ser tiradas.
Contagem total de doses de cafeína
Para a maioria dos adultos, o FDA cita 400 miligramas de cafeína por dia como uma quantidade geralmente não associada a efeitos adversos. Este parâmetro de referência não é um objectivo de consumo nem uma garantia individual. A sensibilidade varia entre os indivíduos, seu estado de saúde e alguns medicamentos.
O total inclui todas as xícaras: café, chá, bebidas energéticas e outros produtos de cafeína. As concentrações e o tamanho dos recipientes diferem. A leitura da composição e quantidade de cafeína ajuda a evitar considerar cada consumo isoladamente.
A FDA também retransmite a recomendação pediátrica de não dar bebidas energéticas a crianças e adolescentes. Em caso de gravidez, amamentação, doença ou tratamento, ela aconselha a discutir o uso de cafeína com um profissional de saúde.
Misturar com álcool não reduz a bebida
O centro americano NCCIH lembra que guarana também traz cafeína. Por conseguinte, um ingrediente vegetal pode aumentar a dose total. Ele também aponta que uma bebida de cafeína pode reduzir a sensação de embriaguez sem restaurar a coordenação ou reflexos alterados pelo álcool.
Palpitações e distúrbios do sono estão entre os sinais associados ao excesso de cafeína. Merecem ser reportados a um profissional de saúde. Dor torácica, perda de consciência ou dificuldade respiratória requer avaliação urgente, sem esperar para atribuir a causa à bebida.
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