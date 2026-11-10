Bibliotecas no Líbano: Livros e Links para Reconstruir

Formação, equipamento e colecção de livros: No Líbano, várias iniciativas estão a reconstruir bibliotecas e as suas ligações com os habitantes. Aqui está o que avançou e como ajudar de forma útil.

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No Sin al-Fil, o renascimento de uma biblioteca também é medido por gestos simples: trazer livros, renovar material, examinar o que falta aos leitores. Em 14 de outubro de 2026, o Ministro da Cultura Ghassan Salamé foi visitado com representantes da UNESCO e da Noruega. Obras, suprimentos e equipamentos foram entregues à biblioteca pública. Um passo concreto em um projeto nacional que combina renovação das instalações, formação de equipe e reconstrução de coleções.

Este movimento avança em duas frentes. Por um lado, o Ministério e seus parceiros procuram restaurar bibliotecas públicas para melhor acomodar seus usuários. Por outro lado, a rede Tālīd mobiliza doações para instituições afetadas pela guerra. As iniciativas estão a tomar medidas para aqueles que desejam ajudar, tanto no Líbano como na diáspora. Eles também exigem uma distinção entre livros prometidos, equipamentos entregues e serviços realmente acessíveis.

Quinze bibliotecas numa primeira fase

Apresentado em junho de 2026 na Biblioteca Nacional de Sanayeh, o projeto de reabilitação é liderado pelo Ministério da Cultura com a UNESCO. É apoiado pela Embaixada Norueguesa, pela Fundação Chris « Loops » Seikali e pela Fundação MCN Build. O programa abrange infra-estruturas, equipamentos e serviços, bem como competências de pessoal.

Em sua apresentação de 24 de junho, a UNESCO anunciou uma primeira fase envolvendo 15 bibliotecas públicas, de um total de 53 nas províncias. As intervenções devem basear-se nas necessidades de cada instituição. As bibliotecas destruídas não estão excluídas: o ministro anunciou que seriam levadas em conta numa terceira fase, quando as circunstâncias o permitissem. Por conseguinte, este calendário não é uma revisão das reconstruções concluídas.

Treinar equipes para viver o lugar

Um primeiro resultado está documentado: 52 profissionais de 34 bibliotecas públicas participaram de quatro dias de treinamento nos dias 1, 2, 8 e 9 de setembro de 2026. O relatório da UNESCO descreve os trabalhos de preparação de atividades, identificação de expectativas locais e relações com escolas, associações e parceiros.

As sessões também se concentraram em recursos digitais, uso responsável da Internet e curso de livros: escolha de aquisições, catalogação de obras, organização de sua circulação, avaliação de coleções e remoção de títulos que se tornaram inadequados. Este trabalho menos visível condiciona a possibilidade de encontrar um livro e torná-lo disponível ao público certo.

Entre os participantes estavam Rima Charara, da biblioteca pública Bint Jbeil destruída. Seu testemunho publicado pela UNESCO expressa o desejo de continuar trabalhando com os habitantes apesar do desaparecimento do local. A participação na formação não significa que a sua biblioteca tenha reaberto; Mostra que as competências necessárias para a sua reconstrução continuam a ser mantidas.

Do equipamento aos serviços prestados

Outro traço concreto aparece nas aquisições das Nações Unidas. Em 15 de setembro de 2026, a UNESCO publicou um concurso para compra de bens para 15 bibliotecas públicas nas regiões libanesas. O prazo era 5 de outubro. Este parecer confirma um procedimento de equipamento; Não permite, por si só, afirmar que todas as compras foram efectuadas.

Em Sin al-Fil, a visita de 14 de outubro documentou uma entrega de equipamentos e a assinatura de um protocolo com o município. Ghassan Salamé explicou a variedade de aplicações: algumas bibliotecas precisam de computadores, outras não compram livros há muito tempo, outras procuram artistas. A utilidade do projeto, portanto, depende de diagnósticos locais, em vez de um lote idêntico distribuído em toda parte.

Uma coleção de livros nas regiões

Ao mesmo tempo, a campanha « Um milhão de libras para o Líbano » visa reconstruir fundos danificados ou destruídos. É apoiado por Tālīd, a rede nacional de proteção de bibliotecas, arquivos e patrimônio cultural. Apresentado em Trípoli em agosto, aconteceu na Biblioteca Nacional Baakline em 17 de setembro e depois em Barja. Os milhões anunciados continuam a ser um alvo de recolha, não um resultado adquirido.

A mobilização envolve instituições culturais, editoras e bairros. Em Beirute, Barzakh, no bairro de Hamra, foi anunciado como um ponto de doação. A biblioteca Baakline também retransmitiu a campanha no Chouf. Para um dador, estes relés permitem aproximar-se de uma equipa local antes de organizar o transporte de caixas.

Ordenação e destino contam tanto quanto dar

Durante a apresentação da campanha na sede do sindicato de imprensa em Beirute, em outubro, ao lado da associação de Amel, o coordenador de Tālīd, Hadi Bakdash, detalhou o método anunciado de classificar, classificar e documentar livros, e depois distribuí-los de acordo com as necessidades das bibliotecas afetadas. A rede fornece uma base de dados de necessidades e um acompanhamento do destino das obras.

Os parceiros citados incluem o Movimento Cultural de Antelias, a Biblioteca Nacional Baakline, a Liga Cultural Tripoli, o Fórum 70 em Saida e editores. Esta organização deve evitar que uma colheita abundante produza apenas unidades populacionais inutilizáveis. No entanto, a rastreabilidade prometida terá de ser avaliada com base em distribuições reais.

Como dar um contributo útil

Antes de depositar livros, é melhor perguntar no ponto de coleta quais títulos, idiomas e níveis de leitura são procurados, em que condição os livros são aceitos e em que momento podem ser recebidos. Os pontos anunciados em setembro não garantem uma recepção permanente: contato prévio evita deslocamento desnecessário.

A partir do estrangeiro, a mesma precaução é necessária antes de qualquer envio: concordar em um destinatário, conteúdo e modo de transporte. Uma lista de livros propostos permitirá à biblioteca esclarecer o que está faltando. A formação de equipes, a entrega de equipamentos e a reconstrução de coleções já mostram várias formas de atuação. Seu escopo será verificado ao longo do tempo, uma vez que os livros encontraram seus leitores e os lugares serão capazes de acomodar seus bairros regularmente.

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