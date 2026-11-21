A UNIFIL cessará as operações no final de dezembro de 2026. Os documentos orçamentais das Nações Unidas detalham a diminuição prevista dos postos locais e as restrições à contratação. No entanto, as dotações da Missão não medem o rendimento das aldeias do Sul nem o número de despedimentos efectivos.

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A UNIFIL deve cessar as operações no final de Dezembro. Os documentos orçamentais das Nações Unidas mostram as alterações seguintes: o número de postos civis nacionais deve ser reduzido em fases e os novos contratos já são limitados. No entanto, as dotações votadas a favor da missão não dizem quanto dinheiro restará nas aldeias do Sul.

A Força Provisória das Nações Unidas no Líbano declarou, em 20 de Novembro, que as suas operações prosseguiriam até ao final do seu mandato. Distingue as rotações atuais de pessoal da retirada real, que diz que deve começar em 1 de janeiro de 2027. A Resolução 2790 do Conselho de Segurança prevê uma retirada no prazo de um ano a contar da cessação das operações. Este calendário não é o de todos os contratos: o orçamento da Missão já separa os meses de actividade e a primeira fase de partida.

Um orçamento de missão não é um orçamento para o Sul

Para o período de 1 de julho de 2026 a 30 de junho de 2027, a Assembleia Geral apropriou-se de 446,43 milhões de dólares para a conta da UNIFIL. Deste total, 407,63 milhões de dólares se referem à manutenção da Força. O saldo inclui contribuições para a conta de apoio à paz e duas estruturas das Nações Unidas localizadas em Brindisi, Itália, e em Entebbe, Uganda. Mesmo a linha UNFICYP inclui custos que não são uma receita para municípios ou seus negócios.

Essa distinção é importante para avaliar o efeito da retirada. Os salários pagos a um empregado recrutado no Líbano, a fatura paga a uma empresa pela missão e as compras feitas por membros contingentes não aparecem nas contas da mesma forma. Nem a votação da Assembleia Geral nem o projecto de orçamento pormenorizado dão uma repartição destes fluxos comuns por comuna. Portanto, o valor votado não pode ser convertido em perda de renda para o Sul.

Postos locais mantidos durante a transição

A proposta do Secretário-Geral prevê 415 lugares civis nacionais para o período até 31 de dezembro de 2026, depois 370 entre janeiro e junho, e 307 no final de junho de 2027. Estes números somam os oficiais profissionais nacionais e o pessoal do Serviço Geral nacional; os postos de assistência temporária são cobertos por uma linha separada. Os documentos indicam que alguns lugares propostos para a abolição já estavam vagos. A diferença entre duas colunas do quadro não corresponde, portanto, a uma série de despedimentos.

A Missão tenciona manter o pessoal para completar as tarefas administrativas e financeiras, incluindo o encerramento dos contratos e os pagamentos finais. A Comissão dos Orçamentos informou que estavam previstos 11 cursos de formação para ajudar o pessoal nacional a preparar-se para o futuro, nomeadamente na procura de emprego ou na criação de emprego. Não há dados no seu relatório sobre quantos empregados terão encontrado outro emprego no momento da sua partida.

Fornecedores e aldeias não dependem da mesma janela

O Comité Orçamental indicou que a Missão tinha cessado a sua aquisição discricionária de equipamento e fornecimentos. Continuam a existir necessidades essenciais a curto prazo para prosseguir as suas actividades e acompanhar a retirada. Isto não significa que todas as encomendas locais tenham chegado ao fim: os serviços podem ser necessários para fechar instalações, embora o investimento comum esteja a diminuir. O relatório não discrimina esses compromissos em função da nacionalidade dos fornecedores nem do local onde os exercem.

Os auxílios aos municípios seguem outra lógica. O orçamento proposto forneceu 350 mil dólares para projetos de impacto rápido em 2026-27, em comparação com 1 milhão de dólares no biênio anterior. Esta é uma linha proposta, não o montante recebido pelos municípios ou o valor de todas as quotas. Em 17 de Novembro, a UNIFIL informou um maior apoio humanitário, incluindo assistência médica, veterinária e escolar. Uma missão pode reforçar os auxílios numa base ad hoc, reduzindo simultaneamente as suas compras: não são os mesmos beneficiários nem as mesmas despesas.

O custo de um município não está incluído apenas na lista de equipamentos. Nas consultas realizadas pelo coordenador humanitário das Nações Unidas, comunas do Sul descreveram dificuldades em pagar ao seu pessoal, operar seus veículos e fornecer combustível para sistemas de água. Em Saouaneh, as pessoas consultadas descreveram dificuldades no financiamento do combustível necessário para operar os poços. É uma necessidade de operação, distinta de uma reparação ou doação. Para medir o período pós-FINUL, os balanços futuros terão de fornecer informações separadas sobre os postos efetivamente ocupados, as ordens cobradas aos fornecedores locais e os orçamentos para a sustentabilidade dos serviços civis.

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