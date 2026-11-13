Tiro: Centro de Mídia Juvenil do Sul do Líbano

Em Tiro, os jovens formados em verificação da informação têm um centro de comunicação social e um espaço digital. Localizado na Fundação Imam Sadr, o estúdio foi projetado para entrevistas, podcasts e vídeos curtos. Os depoimentos reunidos durante o treinamento revelam usos muito concretos: verificar um alerta sobre TikTok, falar com uma câmera ou compartilhar seu conhecimento em uma associação. O programa combina criação de conteúdos, cibersegurança e formação de novos formadores no sul do Líbano.

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Em Tiro, um centro de comunicação social e uma plataforma digital estão agora a alargar a formação dos jovens do Sul do Líbano na verificação da informação. Inauguradas em 30 de Outubro na Fundação Imam Sadr, estas duas ferramentas devem permitir-lhes produzir conteúdos e transmitir as suas competências nas suas comunas. A UNESCO e a UNIFIL relataram dois anos de trabalho: mais de 900 jovens afetados em mais de 115 cidades e aldeias.

Em Tiro, um centro de mídia projetado para jovens

O site da Fundação Imam Sadr hospeda criação de conteúdo, narrativa audiovisual e produção digital. O Digital Citizen Hub dá-lhe uma extensão online, dedicada às conquistas dos jovens e à aprendizagem. Estudantes, criadores de conteúdo, jornalistas e representantes da comunidade participaram das várias fases do programa.

O projeto também preparou alguns participantes para treinar outros. O objectivo é divulgar competências para além das oficinas através de actividades organizadas nas comunidades locais.

Podcasts para vídeos curtos

As especificações publicadas pela UNESCO em 8 de setembro detalham os usos pretendidos do estúdio. Inclui entrevistas em vídeo, podcasts, publicações nas redes sociais e vídeos verticais curtos. Fotografia, som e edição de áudio e vídeo também estão incluídos no programa.

O equipamento solicitado destinava-se a permitir que os jovens trabalhassem após o início. A UNESCO procurava uma instalação simples de usar, confiável e compatível com as várias ferramentas de produção. Ela preferiu um estúdio funcional em vez de material sofisticado para transmissão de televisão.

Este design combina duas aprendizagens: verificar o que está sendo recebido e saber como fazer seu próprio conteúdo. Uma entrevista gravada, um relatório curto ou uma cápsula de mídia social tornam-se materiais de treinamento.

Reconhecer um antigo alerta TikTok

Os testemunhos reunidos pela UNESCO, publicados em 29 de setembro, mostram como essas habilidades se encaixam no cotidiano. Zeinab, uma estudante de jornalismo e mídia digital, explica que ela está verificando os alertas de sua mãe sobre TikTok. Alguns se mostram falsos; outros são velhos, mas circulam como notícias.

Intissar insiste na verificação pré-partilha e nos riscos de violência e chantagem online. Ela também aprendeu a falar na frente de uma câmera. Ali, envolvido em uma associação local, disse para transmitir as realizações do treinamento em torno dele. Roaa, por sua vez, refere-se ao uso de evidências para sustentar uma afirmação e as limitações da inteligência artificial na criação digital.

Nesta fase do programa, a UNESCO indicou que tinha seleccionado 83 participantes de um grupo de mais de 300 jovens para sessões avançadas e formação de formadores. A jornada envolveu a verificação de fatos, pensamento crítico, fala, cibersegurança e criação de conteúdo.

Uma extensão digital bilíngue

A preparação da plataforma tinha começado antes da abertura do centro. O convite da UNESCO para propostas de 30 de julho incluiu um site em árabe e inglês, um sistema de gestão de conteúdo e um link com redes sociais.

O regime proposto incluía actividades de formação para jovens contribuintes. Ele também forneceu 12 meses de manutenção após o lançamento, com correção de problemas, atualizações de segurança e assistência. O centro de Tiro e o seu espaço digital devem, por conseguinte, alargar o trabalho dos participantes após a conclusão do projecto de formação.

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