Electricidade: o plano adoptado, o gás ainda por negociar

O governo libanês aprovou seu plano elétrico em 13 de novembro. Gás, energias renováveis e rede são os eixos anunciados. Continuam as negociações com o Qatar, sem acordo final. Ao mesmo tempo, o Bill 72 abre 8.950 bilhões de libras para pagar algumas das dívidas públicas devidas à EDL. Sua publicação marca um passo legal, não uma prova de pagamento. Os preços variáveis ainda não foram examinados e os seus efeitos continuam a depender da sua adopção.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O governo libanês aprovou seu plano de energia elétrica em 13 de novembro, enquanto continuava as discussões com o Qatar. No final do Conselho de Ministros, Adel Nassar anunciou esta decisão. Joe Saddi disse que ainda não foi anunciado nenhum acordo final com o lado do Qatar. No mesmo dia, a lei que abre 8.950 bilhões de libras para pagamentos públicos não pagos à Eletricidade do Líbano foi publicada no Diário Oficial.

Estas duas decisões abordam problemas diferentes. O plano abrange combustíveis, produção, redes e recuperação. A dotação orçamental é utilizada para pagar algumas das facturas já acumuladas pelas administrações e instituições públicas. Não constitui um envelope para a construção das centrais eléctricas anunciadas.

Eletricidade: Gás no centro do plano aprovado

Paul Morcos, Ministro da Informação, apresentou as orientações adotadas após a reunião. Ele ressaltou uma abordagem integrada: fornecimento de gás natural, produção, transporte, distribuição e coleta de faturas. Por conseguinte, o anúncio não se limita à adição de capacidade eléctrica.

A curto prazo, o governo quer entregar gás natural através do gasoduto árabe à central eléctrica de Deir Ammar. O ministro descreveu a mudança do diesel para o gás natural como um meio de reduzir significativamente o custo de produção. No entanto, não forneceu preços de compra, economias por quilowatthour, ou datas de entrega.

Esta apresentação estabelece uma orientação industrial. Não prova que os fornecimentos estejam contratualmente protegidos ou que a instalação já esteja a funcionar com esse combustível. A fim de medir o efeito sobre os custos, será necessário conhecer as condições para a compra e transporte de gás e, em seguida, as modalidades de funcionamento reais.

Paul Morcos também mencionou a importação de gás natural liquefeito para alimentar Deir Ammar, Zahrani e Zuk. O gás canalizado e o GNL são duas rotas de abastecimento separadas. O relatório não detalha a sua articulação técnica, a infra-estrutura necessária ou os compromissos financeiros correspondentes.

Um alvo de 3.000 a 3.500 megawatts

O ministro estabeleceu ambição de produção de pelo menos 3.000 a 3.500 megawatts nos próximos anos. Ele disse que a maior parte desta capacidade deveria provir de energias renováveis. Nestas declarações, não foi tornado público qualquer calendário anual ou partilha específica entre tecnologias.

É um objetivo de poder, não uma produção já disponível. Megawatts descrevem uma capacidade; eles não dão sozinho o volume de eletricidade realmente entregue aos assinantes. Por conseguinte, o anúncio não permite deduzir um número adicional de horas de corrente por dia.

A rede de transportes também está incluída no programa. Paul Morcos salientou a necessidade de redevelop e investir nele. Deve ser capaz de absorver electricidade de novas instalações e projectos renováveis e, em seguida, transferi-la para locais de consumo seguros.

Quanto à distribuição e cobrança de faturas, o governo está trabalhando na participação privada através de operadores de rede. O Ministro anexou esta abordagem ao quadro adoptado pela autoridade reguladora sectorial. As declarações consultadas não designam um operador escolhido e não apresentam um contrato adjudicado.

Catar: negociações, ainda não um acordo

O ministro da Energia, Joe Saddi, relatou progressos com o lado do Qatar. No entanto, esclareceu que vários pontos permaneceram em discussão. Pretende anunciar o acordo aquando da sua celebração, sem revelar os pormenores dos intercâmbios em curso.

Paul Morcos, por sua vez, indicou que as negociações continuariam a examinar a possibilidade de acelerar a construção de usinas elétricas em Deir Ammar. A aprovação do plano e a continuação da discussão estão, portanto, estabelecidas. Um compromisso final do Qatar, o seu montante e calendário não estão incluídos nos anúncios disponíveis.

O Ministro da Energia também anunciou a inclusão de preços variáveis na agenda da próxima semana. Segundo ele, precisaria de três meses após sua adoção para produzir seus efeitos. Este prazo permanece condicional: não começa com a sua declaração de 13 de Novembro.

No que se refere aos campos palestinianos, Joe Saddi disse que concordou com o Presidente do Comité de Diálogo Libanês-Palestiniano sobre a necessidade de propor uma solução no prazo de dois meses. O objectivo anunciado é o pagamento dos montantes devidos à electricidade. Nenhuma fórmula de liquidação ou divisão de responsabilidades foi detalhada.

Entrada em vigor da Lei relativa ao não pagamento público

O caso financeiro deu um passo jurídico separado. O suplemento à edição 49 do Jornal Oficial, de 13 de novembro de 2026, publica a Lei n.o 72. O seu primeiro artigo abre uma dotação adicional de 8 950 mil milhões de libras na reserva do orçamento geral de 2026.

O texto reserva esse montante para o pagamento de parte dos créditos acumulados da EDL sobre administrações públicas e instituições. Proibi a utilização do crédito para outro fim. As despesas continuam sujeitas a regras legais, incluindo as relativas à contabilidade pública.

A lei prevê que as dotações autorizadas, liquidadas, ordenadas e pagas sejam inscritas nas contas relevantes de 2026. Além disso, autoriza, a título excepcional e apenas por uma vez, o adiamento do crédito e dos montantes transferidos, autorizados ou não. O artigo 3.o do Acto prevê que entre em vigor logo que seja publicado.

Esta publicação prorroga a votação parlamentar em 12 de Novembro. Não demonstra que os fundos já tenham sido desembolsados à EDL. O crédito ainda não foi traduzido em operações de pagamento de acordo com o seu objectivo; não liquida automaticamente todas as dívidas públicas.

As próximas etapas anunciadas são as negociações do Qatar, a revisão dos preços variáveis e a execução da dotação orçamental. As datas de entrega do gás, dos contratos de construção e dos montantes efectivamente recebidos pela EDL continuam a ser especificadas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews