Salam busca doações para restaurar o meio ambiente

Na COP31, em Antalya, em 12 de novembro, Nawaf Salam solicitou mais financiamento público e doações para integrar a restauração ambiental na reconstrução do Líbano. Os $512 milhões reportados dizem respeito aos danos de 2023-2024, não a um balanço de 2026. Por trás desta chamada estão projetos específicos: reabilitação da terra, restauração do ecossistema e gestão de detritos. Os mecanismos existentes não devem ser confundidos com novos financiamentos na cimeira.

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A reconstrução do Líbano deve também reparar as terras e os ecossistemas. Em Antalya, em 12 de Novembro, Nawaf Salam apresentou este pedido à Cimeira dos Líderes da COP31. O primeiro-ministro pediu mais financiamento público e doações, bem como acesso simplificado aos mecanismos internacionais para os países enfraquecidos por guerras e crises.

A sua intervenção vai além da reabilitação rodoviária e habitacional. Coloca a restauração de terras agrícolas, florestas e meios de subsistência no mesmo local. Salam ressaltou que a crise financeira havia enfraquecido as instituições públicas e os serviços, enquanto os conflitos sucessivos haviam destruído a infraestrutura e os ambientes naturais.

$512 milhões: um balanço de 2023-2024

O Chefe de Governo mencionou danos ambientais superiores a $512 milhões para os anos 2023 e 2024, além dos danos de 2026. Ele não deu uma quantia para o último ano nos elementos de seu discurso tornado público. Os $512 milhões não são, portanto, uma estimativa do custo ambiental da guerra de 2026.

Uma avaliação do Banco Mundial publicada em março de 2025 deixa isso claro. Para o setor de gestão ambiental e de detritos, $512 milhões em danos, 790 milhões em perdas e 444 milhões em necessidades de recuperação. Estas categorias não são permutáveis: destruição das medidas de dano, perda de impacto nas atividades e serviços e custo das intervenções.

Esta avaliação abrange o conflito de 8 de outubro de 2023 a 20 de dezembro de 2024, e não a destruição subsequente. Foi realizada a pedido do Governo libanês com o apoio técnico do Conselho Nacional de Investigação Científica e abrangeu dez sectores. As necessidades totais de reconstrução e reabilitação foram estimadas em 11 bilhões de dólares.

Restaurar as funções dos ambientes naturais

O aspecto ambiental do relatório não se limita a substituir árvores. Inclui melhorias nas condições do solo e da água, controle de erosão e espécies invasoras, e restauração do habitat. O desafio é restaurar funções úteis para os habitantes: qualidade da água, fertilidade do solo e proteção do solo.

Na COP31, Salam pediu que a recuperação ambiental e a adaptação às mudanças climáticas fossem integradas na reconstrução, juntamente com a restauração da estabilidade e soberania. Também denunciou violações ambientais israelenses como violações do direito humanitário internacional. Esta qualificação insere-se na posição expressa pelo Primeiro-Ministro.

Existem mecanismos, doações ainda a serem mobilizadas

O financiamento da reconstrução já tem um quadro separado para este apelo diplomático. Em sua apresentação do programa LEAP publicado em 17 de fevereiro de 2026, o Banco Mundial descreveu um pacote extensível de US $ 1 bilhão, lançado com um empréstimo inicial de US $ 250 milhões aprovado em junho de 2025. Este quadro pode receber financiamento adicional sob a forma de empréstimos ou subvenções. Este não é um novo envelope anunciado em Antalya.

O programa inclui a gestão organizada dos escombros: transporte para centros de tratamento, triagem, recuperação de betão reutilizável e aço e eliminação segura de resíduos inutilizáveis ou perigosos. O Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução assegura a sua implementação, enquanto o Ministério do Ambiente supervisiona o componente de detritos e as exigências ambientais.

Por conseguinte, o pedido de Salam diz respeito a recursos adicionais e às condições em que podem ser satisfeitos. Seu discurso não vale a doação de um doador ou o compromisso de um doador. No entanto, coloca um objetivo específico nas discussões internacionais: financiar a restauração de terras e ecossistemas, não apenas a reconstrução de edifícios.

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