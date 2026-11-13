13 novembre 2026
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O Cassino do Líbano: Maameletein Night Legend

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O Cassino do Líbano: Maameletein Night Legend

Inaugurado em 1959 em uma colina voltada para o Mediterrâneo, o Casino do Líbano viu artistas e parada de elite internacional, antes de fechar em 1989 durante a guerra civil e reabrindo em 1996. Siga a Libnanews. Fotos: domínio público; Freedom’s Falcon, Vyacheslav Argenberg, Serge Melki (CC BY-SA 3.0 / CC BY 4.0 / CC BY 2.0), Wikimedia Commons.

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