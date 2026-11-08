Ucrânia: França em Abu Dhabi · Global Voices

Jean-Noël Barrot anunciou no domingo 8 de Novembro que a França participaria nas conversações sobre a Ucrânia, marcadas para 10 e 11 de Novembro em Abu Dhabi. O ministro assegura que os europeus estarão representados, mas ainda não especifica quem assumirá a posição francesa. As discussões deverão reunir as delegações ucraniana, russa e americana, sob a mediação de Washington. Paris pretende fazer ouvir as expectativas europeias. O formato exacto desta participação continua a ser especificado, dado que as greves russas continuam na Ucrânia.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

França em Abu Dhabi: Jean-Noël Barrot anunciou no domingo 8 de novembro a participação francesa nas discussões sobre a guerra na Ucrânia. As conversações estão previstas para 10-11 de Novembro nos Emirados Árabes Unidos, entre delegações ucranianas, russas e americanas. O Ministro dos Negócios Estrangeiros também garantiu que os europeus estariam representados. Ainda não nomeou o representante francês.

Este anúncio especifica o lugar de Paris em uma nomeação diplomática já no calendário. As datas da reunião eram conhecidas, mas a participação francesa não tinha sido detalhada. As discussões devem relançar um processo de negociação que permaneça sem progressos decisivos na resolução da guerra.

França em Abu Dhabi, com que representante?

« A França estará em volta da mesa », disse Jean-Noël Barrot durante uma entrevista de rádio e televisão no domingo. O ministro confirmou a presença francesa na capital de Emirati, deixando em aberto a identidade do responsável pela representação de Paris.

Assim, ele não anunciou seu próprio deslocamento. A sua intervenção também não esclareceu o nível da delegação francesa. Estes elementos permanecem pendentes antes da abertura dos debates na terça-feira, 10 de Novembro.

O anúncio é sobre assistir a uma próxima reunião. Não constitui o anúncio de um cessar-fogo ou de um acordo entre Kiev e Moscovo. As delegações devem retomar as suas discussões sob mediação americana, à medida que as lutas e greves prosseguem.

Barrot quer que as exigências europeias sejam ouvidas

O chefe da diplomacia francesa associou esta presença aos esforços dos europeus nas últimas semanas. Segundo ele, pediram ao mediador americano que levasse em conta suas expectativas em qualquer discussão envolvendo o futuro do continente.

Barrot apresenta a participação francesa como meio de assumir esta posição europeia. Ele disse que os europeus estariam representados, sem especificar os outros participantes ou o seu mandato. Nesta fase, a sua declaração não descreve a composição de qualquer delegação das instituições da União Europeia.

Esta distinção conta para o formato da reunião. A nomeação anunciada continua focada nas delegações russa, ucraniana e americana. Paris confirma sua presença, mas as modalidades de sua associação com as discussões permanecem por esclarecer.

Um diálogo sempre marcado por divergências territoriais

As discussões anteriores entre representantes russos, ucranianos e americanos foram realizadas em Genebra em meados de fevereiro. Eles não haviam permitido o progresso para uma solução do conflito desencadeado pela invasão russa em larga escala em fevereiro de 2022.

A questão territorial continua a ser um impasse. Moscovo exige em particular a retirada completa do exército ucraniano da região de Donetsk, a leste do país. Kiev rejeita este pedido, considerando que tal retirada iria expor a Ucrânia a novos ataques.

A nomeação de Abu Dhabi também vem quando nos aproximamos de um novo inverno de guerra. A Rússia continua a visar a infra-estrutura energética ucraniana. No domingo, a operadora DTEK informou que mais de 600 mil pessoas na região de Dnipropetrovsk foram privadas de eletricidade após ataques noturnos.

Volodymyr Zelensky diretamente ligou esta campanha de greve aos preparativos para as negociações. A participação francesa anunciada no domingo faz, portanto, parte de uma sequência em que os preparativos diplomáticos não interromperam as operações militares.

As discussões são esperadas na terça-feira 10 e quarta-feira 11 de novembro em Abu Dhabi. Paris deve especificar ainda quem o representará e em que condições participará nas discussões.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews