Líbano: documentação de danos ambientais

O Líbano está a preparar um ficheiro internacional sobre os danos ambientais causados pelos ataques israelitas. Em um apelo lançado em 6 de novembro, o ministro do Meio Ambiente Tamara el-Zein apresentou a destruição registrada entre outubro de 2023 e setembro de 2026 e solicitou apoio para sua reparação. A abordagem visa transformar a documentação dos danos em uma demanda de responsabilidade e financiamento. O arquivo ainda está em preparação. O anúncio não significa que um tribunal já tenha estabelecido responsabilidades ou que tenha sido concedida uma compensação. No entanto, dá um perímetro concreto a um sujeito que não pára com o fim dos bombardeios: o estado da terra, da água e dos ecossistemas de que os habitantes dependem.

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O Líbano está a preparar um ficheiro internacional sobre os danos ambientais causados pelos ataques israelitas. Em um apelo lançado em 6 de novembro, o ministro do Meio Ambiente Tamara el-Zein apresentou a destruição registrada entre outubro de 2023 e setembro de 2026 e solicitou apoio para sua reparação. A abordagem visa transformar a documentação dos danos em uma demanda de responsabilidade e financiamento.

O arquivo ainda está em preparação. O anúncio não significa que um tribunal já tenha estabelecido responsabilidades ou que tenha sido concedida uma compensação. No entanto, dá um perímetro concreto a um sujeito que não pára com o fim dos bombardeios: o estado da terra, da água e dos ecossistemas de que os habitantes dependem.

Danos ambientais: figuras departamentais

Tamara el-Zein relatou mais de 16.000 hectares de terras agrícolas e florestais queimadas durante o período relatado. Atribui estes incêndios a bombardeamentos israelitas, incluindo munições de fósforo e outros projéteis. Estes números são os da revisão ministerial apresentada no seu recurso.

O ministro também menciona mais de 550 hectares afetados dentro do perímetro da Reserva da Biosfera Jabal Rihane. Cita várias outras áreas protegidas ou naturais, incluindo Ramiyé, Beit Lif, Wadi Hujair, Debel, Abbassiyé, Tyre, Kafra e Nmeiriyé.

As superfícies indicadas não devem ser adicionadas como categorias necessariamente independentes. O balanço público não fornece um mapeamento detalhado das suas possíveis sobreposições. Descreve os danos causados às terras agrícolas, às áreas florestais e às áreas protegidas, sem permitir que uma superfície total adicional seja calculada a partir destes números.

Necessidades de análise do glifosato e do solo

O Ministério afirma que mais de 2.000 hectares foram danificados por pulverização de glifosato sobre aldeias do sul. Esta dotação consta da declaração ministerial. Os resultados completos das amostras, a sua localização e o método utilizado para definir as superfícies não estão ligados aos elementos consultados.

Para a recuperação agrícola, esses detalhes contam tanto quanto a extensão anunciada dos danos. Uma área afectada por si só não fornece informações sobre a concentração de um produto no solo, a sua evolução ou as suas consequências para uma determinada cultura. Temos de evitar transformar um equilíbrio espacial num diagnóstico uniforme de todos os produtos da região.

O Ministro apela à monitorização dos poluentes e dos resíduos de munições no solo e na água. Associa este acompanhamento à segurança da produção e ao regresso aos campos. A necessidade de controlo não significa que teria sido estabelecido um perigo idêntico em cada parcela.

Explosões para estudar, sem anunciar um terremoto

Um relatório preliminar do Ministério, baseado em dados do Centro Geofísico Nacional, também é invocado sobre explosões no Sul. Tamara el-Zein cita Majdal Zoun, os arredores do Castelo de Beaufort e a colina de Ali Taher. Descreve sinais semelhantes, nas medidas relatadas, a tremores de diferentes magnitudes.

O próprio Ministro solicita estudos especializados antes de concluir um efeito sobre falhas ou atividade sísmica subsequente. A detecção de vibrações causadas por uma explosão, portanto, não estabelece que um terremoto tectônico tenha sido desencadeado. Este ponto deve manter-se separado da avaliação dos danos a edifícios, terrenos ou ambientes naturais.

As conclusões científicas exigem conjuntos de medição, incertezas e conhecimentos especializados adequados. A proximidade geográfica de uma falha, mencionada na chamada, não substitui esta demonstração. A avaliação ambiental deve manter esta reserva em vez de transformar os dados preliminares num cenário de catástrofe.

Um caso perante organismos internacionais

Tamara el-Zein relatou que os danos foram documentados no Conselho Nacional de Pesquisa Científica. Os relatórios foram apresentados ao Conselho de Ministros e os dados foram fornecidos para uma missão do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Mencionou igualmente a coordenação com a Comissão Nacional do Direito Internacional Humanitário.

A preparação de uma queixa é a fase anunciada. O material tornado público ainda não especifica detalhadamente o procedimento final, o seu calendário e todos os documentos a apresentar. Uma reivindicação internacional de reparação não é confundida com o início confirmado de um julgamento.

O Ministro também pretende aumentar os custos ambientais e climáticos das guerras nas discussões da COP31. A documentação local e a negociação internacional são funções complementares aqui: estabelecer danos de um lado, buscar mecanismos de apoio do outro.

Para os habitantes, o resultado esperado excede o reconhecimento de uma figura. Trata-se da possibilidade de voltar ao cultivo, utilizando água e restaurando um ambiente seguro. Os próximos passos terão de especificar os conhecimentos especializados, as necessidades de reabilitação e o financiamento disponíveis, sem assumir a compensação já adquirida.

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