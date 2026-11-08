Em Zahlé, a anistia deixa aberta a ação civil

Em Zahlé, um falso caso de certificado continua do seu lado civil, apesar do encerramento do processo penal. A juíza criminal Alaa Bachir aplicou a anistia ao caso anterior e, em seguida, fixou uma audiência em 17 de dezembro de 2026 para continuar o exame da ação pessoal. A parte operativa da decisão, reproduzida num registo jurídico, distingue explicitamente estas duas fases.
Assim, o acórdão não declara uma rescisão geral de todos os direitos envolvidos. Ele rejeitou a ação pública neste caso, mas não concedeu compensação. Também não constitui uma decisão que declare que os factos denunciados nunca existiram.
Artigo 466.o
O processo dizia respeito ao estabelecimento de um certificado falso, uma infracção abrangida pelo artigo 466.o do Código Penal. Os fatos atribuídos ao acusado são anteriores a 1 de março de 2026, pelos motivos reproduzidos. Esta data faz parte do raciocínio seguido para examinar a aplicação da anistia.
O juiz aceita a exceção levantada pela defesa, declara a cessação da ação pública em virtude da lei da anistia e encerra o processo correspondente. Esta conclusão diz respeito ao processo examinado. Não se pode inferir que todas as falsificações, independentemente de sua data e finalidade, beneficiariam automaticamente do mesmo tratamento.
O raciocínio inclui as infracções excluídas das amnistias. O juiz examina o lugar da falsificação no que respeita às disposições relativas à contrafacção de moeda e às infracções à situação financeira do Estado. Adopta uma leitura que não alarga esta exclusão ao certificado falso em causa.
O debate sobre as reservas do Conselho Constitucional
As razões para discutir a decisão do Conselho Constitucional 12/2026 de 12 de outubro de 2026. Mais especificamente, dizem respeito às suas reservas interpretativas: os esclarecimentos que o Conselho acompanha o reconhecimento da constitucionalidade de um texto e o seu efeito na sua aplicação pelos tribunais.
A posição do Conselho Constitucional é explícita. Na sua decisão oficial sobre a Lei 70, de 4 de setembro de 2026, declara que a exclusão das infracções por falsificação abrange todas as infracções previstas no Código Penal. Afirma ainda que as suas reservas interpretativas são vinculativas para as autoridades públicas, judiciais e administrativas. Por conseguinte, o certificado falso não pode ser apresentado como beneficiando de uma excepção geral reconhecida pela Comissão.
No raciocínio reproduzido, Alaa Bachir considera que a aplicação da exclusão geral das falsificações levaria a exceder o alcance desejado pelo legislador. Ele elabora as razões pelas quais o certificado falso pode entrar no âmbito da anistia neste caso. Esta leitura afasta-se da reserva feita pelo Conselho Constitucional. Continua a ser o acórdão estudado e não constitui uma regra geral para ignorar esta reserva.
O registo também não indica o resultado de um eventual recurso. Sem informações sobre este ponto, a decisão não deve ser apresentada como definitivamente confirmada ou retirada. O seu interesse imediato reside na distinção processual que faz e no debate de interpretação que apresenta.
A acção civil prossegue em 17 de Dezembro
A segunda parte do regime prevê a continuação da acção pessoal. O juiz baseia-se no artigo 10.o do Código de Processo Penal, que recorda que a rescisão da ação pública não impede que o tribunal apreendido continue a examinar o pedido.
A audiência anunciada em 17 de dezembro de 2026 diz respeito a este aspecto. Não é apresentado como uma data de pagamento de uma solução. Os elementos acessíveis não dão qualquer adjudicação ou decisão final sobre o dano alegado.
A distinção responde a duas perguntas diferentes. A acusação pública diz respeito à resposta criminosa do Estado. A acção pessoal permite ao requerente ter as suas alegações examinadas no contexto do processo. A paragem do primeiro não produz automaticamente uma decisão favorável ou desfavorável sobre o segundo.
Para as pessoas afectadas por outros processos, esta decisão não oferece, por conseguinte, uma resposta geral baseada na palavra « amnistia ». A classificação dos factos, a sua data, as exclusões legais e o estatuto de cada caso continuam a ser decisivos. Em Zahlé, a próxima etapa conhecida é o exame civil, após uma decisão criminal que deixa esta questão em aberto.
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