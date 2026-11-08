Em Zahlé, a anistia deixa aberta a ação civil

Em Zahlé, um falso caso de certificado continua do seu lado civil, apesar do encerramento do processo penal. A juíza criminal Alaa Bachir aplicou a anistia ao caso anterior e, em seguida, fixou uma audiência em 17 de dezembro de 2026 para continuar o exame da ação pessoal. A parte operativa da decisão, reproduzida num registo jurídico, distingue explicitamente estas duas fases. Assim, o acórdão não declara uma rescisão geral de todos os direitos envolvidos. Ele rejeitou a ação pública neste caso, mas não concedeu compensação. Também não constitui uma decisão que declare que os factos denunciados nunca existiram.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Em Zahlé, um falso caso de certificado continua do seu lado civil, apesar do encerramento do processo penal. A juíza criminal Alaa Bachir aplicou a anistia ao caso anterior e, em seguida, fixou uma audiência em 17 de dezembro de 2026 para continuar o exame da ação pessoal. A parte operativa da decisão, reproduzida num registo jurídico, distingue explicitamente estas duas fases.

Assim, o acórdão não declara uma rescisão geral de todos os direitos envolvidos. Ele rejeitou a ação pública neste caso, mas não concedeu compensação. Também não constitui uma decisão que declare que os factos denunciados nunca existiram.

Artigo 466.o

O processo dizia respeito ao estabelecimento de um certificado falso, uma infracção abrangida pelo artigo 466.o do Código Penal. Os fatos atribuídos ao acusado são anteriores a 1 de março de 2026, pelos motivos reproduzidos. Esta data faz parte do raciocínio seguido para examinar a aplicação da anistia.

O juiz aceita a exceção levantada pela defesa, declara a cessação da ação pública em virtude da lei da anistia e encerra o processo correspondente. Esta conclusão diz respeito ao processo examinado. Não se pode inferir que todas as falsificações, independentemente de sua data e finalidade, beneficiariam automaticamente do mesmo tratamento.

O raciocínio inclui as infracções excluídas das amnistias. O juiz examina o lugar da falsificação no que respeita às disposições relativas à contrafacção de moeda e às infracções à situação financeira do Estado. Adopta uma leitura que não alarga esta exclusão ao certificado falso em causa.

O debate sobre as reservas do Conselho Constitucional

As razões para discutir a decisão do Conselho Constitucional 12/2026 de 12 de outubro de 2026. Mais especificamente, dizem respeito às suas reservas interpretativas: os esclarecimentos que o Conselho acompanha o reconhecimento da constitucionalidade de um texto e o seu efeito na sua aplicação pelos tribunais.

A posição do Conselho Constitucional é explícita. Na sua decisão oficial sobre a Lei 70, de 4 de setembro de 2026, declara que a exclusão das infracções por falsificação abrange todas as infracções previstas no Código Penal. Afirma ainda que as suas reservas interpretativas são vinculativas para as autoridades públicas, judiciais e administrativas. Por conseguinte, o certificado falso não pode ser apresentado como beneficiando de uma excepção geral reconhecida pela Comissão.

No raciocínio reproduzido, Alaa Bachir considera que a aplicação da exclusão geral das falsificações levaria a exceder o alcance desejado pelo legislador. Ele elabora as razões pelas quais o certificado falso pode entrar no âmbito da anistia neste caso. Esta leitura afasta-se da reserva feita pelo Conselho Constitucional. Continua a ser o acórdão estudado e não constitui uma regra geral para ignorar esta reserva.

O registo também não indica o resultado de um eventual recurso. Sem informações sobre este ponto, a decisão não deve ser apresentada como definitivamente confirmada ou retirada. O seu interesse imediato reside na distinção processual que faz e no debate de interpretação que apresenta.

A acção civil prossegue em 17 de Dezembro

A segunda parte do regime prevê a continuação da acção pessoal. O juiz baseia-se no artigo 10.o do Código de Processo Penal, que recorda que a rescisão da ação pública não impede que o tribunal apreendido continue a examinar o pedido.

A audiência anunciada em 17 de dezembro de 2026 diz respeito a este aspecto. Não é apresentado como uma data de pagamento de uma solução. Os elementos acessíveis não dão qualquer adjudicação ou decisão final sobre o dano alegado.

A distinção responde a duas perguntas diferentes. A acusação pública diz respeito à resposta criminosa do Estado. A acção pessoal permite ao requerente ter as suas alegações examinadas no contexto do processo. A paragem do primeiro não produz automaticamente uma decisão favorável ou desfavorável sobre o segundo.

Para as pessoas afectadas por outros processos, esta decisão não oferece, por conseguinte, uma resposta geral baseada na palavra « amnistia ». A classificação dos factos, a sua data, as exclusões legais e o estatuto de cada caso continuam a ser decisivos. Em Zahlé, a próxima etapa conhecida é o exame civil, após uma decisão criminal que deixa esta questão em aberto.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews