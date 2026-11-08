Saida: Prefeitura explica após enchentes

O município de Saida pede desculpas após as inundações no sábado, 7 de novembro de 2026. Envolve obstáculos à evacuação para o mar e o desligamento de bombas em Siniq. Seu comunicado de imprensa anuncia uma inspeção com o estabelecimento de água do sul do Líbano antes das próximas chuvas. As causas técnicas permanecem atribuídas à prefeitura, que não quantifica os danos. A monitorização deve especificar os trabalhos realizados e o estado de bombeamento nos sectores em causa.

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O município de Saida pede desculpas aos habitantes e comerciantes afetados pelas inundações no sábado, 7 de novembro. Numa declaração transmitida domingo, 8 de novembro de 2026, ela descreve duas dificuldades na rede de evacuação. Põe em causa os obstáculos continuados a uma saída marítima e o encerramento de bombas em Siniq. Essas explicações permanecem as do município. Anuncia uma inspeção urgente com o estabelecimento de água do sul do Líbano antes das chuvas seguintes.

A água entrou em casas e lojas, interrompendo a vida diária e a atividade econômica em vários setores. Nem os edifícios afectados nem o montante das perdas foram comunicados. Também não fornece compensação. A prefeitura reconhece, no entanto, os danos sofridos, apesar dos preparativos que afirma ter realizado durante os últimos dois meses.

Inundações em Saida: os sectores em causa

O perímetro descrito vai de Qaya para Bqosta e se junta a parte da estrada costeira. O município cita os arredores da área de Al-Alam e a extensão para o restaurante Shawarma Al-Mahatta. Ela afirma que a maioria das outras ruas da cidade não experimentaram acúmulo incomum de água.

Essa distinção limita o alcance de seu diagnóstico. A prefeitura descreve um conjunto de pontos relacionados com evacuações e esgotos. Não relata uma submersão geral de Saida. No entanto, não fornece pesquisas de precipitação ou medição de fluxo para quantificar o episódio.

O comunicado insiste em operações preventivas. As equipes supostamente limparam todos os dutos sob esta preparação antes das chuvas. A prefeitura considera, portanto, que os incidentes não podem ser reduzidos à falta de cura das aberturas visíveis nas ruas. Ele detalha o que teria impedido a água de fluir mais para a rede.

Obstáculos à saída para o mar

A primeira causa são as instalações sazonais numa saída do mar. De acordo com o município, o estabelecimento de água do Líbano Sul coloca pedras e sacos de aterro lá durante o verão. Estas barreiras são utilizadas para limitar odores e descargas de águas residuais à beira-mar.

A prefeitura explica isso atravessando, em certos pontos, águas pluviais e canalizações de águas residuais. As barreiras devem ser removidas no início da estação chuvosa. Segundo ele, esta operação não tinha ocorrido no início da temporada atual.

O município afirma que suas equipes de emergência removeram os obstáculos durante as inundações no sábado. Ela explicou que sua presença aos olhos dos visitantes estava em resposta a essa intervenção. Assim, ela contesta a ideia de que eles só teriam começado, durante a tempestade, uma limpeza que deveria ter ocorrido antes.

Essa explicação compromete a leitura municipal do incidente. Não constitui, por si só, uma experiência independente sobre as respectivas responsabilidades das partes interessadas. A libertação não especifica quem deve verificar a remoção das instalações ou quando a verificação foi planeada.

O bombeamento em Siniq também envolveu

A segunda dificuldade fica perto de Al-Alam. Este ponto se comunica com a linha principal que transporta águas residuais para a estação de bombeamento Siniq. O município afirma que esta instalação depende do estabelecimento de água do Sul do Líbano.

Segundo ela, as bombas não estavam em serviço. A sua detenção teria causado um refluxo nos pontos vizinhos e a montante. A Câmara Municipal recorda que o colector em causa se destina principalmente ao transporte de águas residuais. A presença de água da chuva em partes comuns da rede é, portanto, central para sua explicação.

O texto não dá a causa para parar as bombas. Não permite que seja atribuída a uma falha elétrica, um defeito mecânico ou outro problema operacional. Também não anuncia que serão reintegrados. O estado atual da bombagem continua a ser um ponto a ser esclarecido no monitoramento técnico.

O município afirma que contatou a instituição pública sobre essas dificuldades. Ao colocar ambas as causas fora de sua jurisdição, ela garante que ela não escape de sua responsabilidade. Ela também salientou que o problema estava no início de cada inverno.

Uma inspeção anunciada antes das próximas chuvas

Em outros pontos da cornija, as equipes removeram resíduos recentemente acumulados nas evacuações. A prefeitura evoca o lixo jogado pelos usuários à beira-mar e os treinados das ruas. Distingue essas obstruções locais das duas principais causas para áreas inundadas.

Os bombeiros também limparam depósitos de água em frente às casas e lojas. Este trabalho diz respeito às consequências imediatas das inundações. Não substituem os controlos anunciados na rota de evacuação.

A prefeitura agora planeja uma inspeção de campo em coordenação direta com o estabelecimento de água do Sul do Líbano. Tem de começar pela saída do sector Al-Alam. O objetivo anunciado é remover obstáculos antes da próxima onda de chuva.

O município também planeja continuar a coordenação para separar as águas pluviais das águas residuais nos gasodutos comuns. Este anúncio não deve ser acompanhado de qualquer calendário, orçamento ou calendário de trabalho pormenorizados. O próximo elemento previsto é o resultado da inspecção e a lista das operações efectivamente realizadas nos escoamentos de água.

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