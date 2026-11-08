8 novembre 2026
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Sarghaya: Damasco anuncia apreensão de drogas

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Na sexta-feira, 6 de novembro, o Ministério da Defesa sírio anunciou uma interceptação de narcóticos em Sarghaya, Damasco. De acordo com sua declaração, os guardas de fronteira apreenderam 280 quilos de haxixe e 28 mil comprimidos cativos do Líbano. Os suspeitos fugiram após uma troca de tiros. O anúncio vem após discussões bilaterais sobre controle de fronteiras. No entanto, não há evidências publicadas para identificar a rede, estabelecer uma filiação política ou concluir uma operação conjunta.

Couverture Sarghaya : Damas annonce une saisie. Photographie d’archives FSI, sans lien avec cette opération.
Saisie de captagon photographiée par les FSI et conservée dans les archives Libnanews en juin 2021. Illustration : cette photo ne montre pas l’opération annoncée à Sarghaya le 6 novembre 2026. Photo entière conservée, mise en page Libnanews. © FSI / archives Libnanews
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Na sexta-feira, 6 de novembro de 2026, o Ministério da Defesa sírio anunciou uma apreensão de narcóticos em Sarghaya, Damasco. Os guardas de fronteira supostamente interceptaram 280 quilos de haxixe e 28 mil comprimidos cativos do Líbano. Segundo o Ministério, os suspeitos fugiram para o território libanês após uma troca de tiros.

Sarghaya: o que a Defesa Síria anuncia

A Direcção de Informação e Comunicação do Ministério atribui a operação às unidades do exército sírio responsáveis pela fronteira. Ela afirma que os traficantes abriram fogo primeiro. Os militares responderam, causando sua fuga.

O anúncio oficial foi transmitido na noite de sexta-feira, 6 de novembro. As autoridades não especificaram a hora da intercepção. Seu relato coloca a operação em Sarghaya, sem identificar a passagem emprestada pelo carregamento ou o local exato da troca de fogo.

Fronteiras na agenda dos intercâmbios intergovernamentais

Este anúncio vem quatro dias após uma reunião em Damasco entre as autoridades sírias e uma delegação libanesa. Em 2 de novembro, o ministro sírio dos Negócios Estrangeiros, Assaad al-Shaibani, recebeu o vice-presidente do Conselho libanês, Tarek Mitri, no Palácio de Tichrine.

De acordo com o relatório do Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio, os participantes discutiram a cooperação em matéria de segurança e o controlo das fronteiras. Os debates incidiram igualmente sobre a educação, os assuntos sociais, o trabalho e as comissões funcionais conjuntas.

Identidade da rede ainda por estabelecer

O comunicado de imprensa anuncia a transferência de produtos apreendidos para os serviços competentes para processos judiciais. Não dá a identidade dos suspeitos, a sua nacionalidade ou o nome de uma rede. Ele não denuncia qualquer prisão ou vítima.

O destino da remessa e o local de produção dos narcóticos também são desconhecidos. A defesa síria não anuncia qualquer participação libanesa na operação e não estabelece qualquer ligação com um grupo político.

A continuação do caso depende agora das investigações anunciadas pelas autoridades sírias. Não especificaram em seu comunicado qual serviço conduziria o procedimento ou quando publicaria novos resultados.

Foto de ilustração: Arquivo FSI / Libnanews, junho de 2021. Não mostra a operação anunciada em Sarghaya. Juntando Libnanews, toda a fotografia preservada.

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