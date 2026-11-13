Ucrânia: Europeus Convidados para falar · Vozes globais

Após o seu encontro com os enviados dos EUA em Dublim, Volodymyr Zelensky anunciou uma maior participação europeia nas próximas conversações. Jared Kushner também evoca sua ampliação. Uma troca de prisioneiros é anunciada, sem data especificada. Os europeus mantêm as suas exigências à soberania ucraniana, ao cessar-fogo e à segurança do continente.

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Os europeus devem participar mais directamente nas próximas conversações sobre a Ucrânia. Volodymyr Zelensky anunciou este desenvolvimento após seu encontro com os emissários dos EUA Steve Witkoff e Jared Kushner, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 em Dublin. O Presidente ucraniano apresentou a sua presença crescente na mesa de negociações como um dos resultados da reunião.

Numa declaração publicada em 13 de Novembro, às 01:03, no sítio da Presidência ucraniana, referiu-se igualmente a um intercâmbio de prisioneiros que se realizará e à preparação de reuniões multilaterais. O presente relatório não deve ser acompanhado de qualquer calendário preciso, número definitivo de pessoas em causa ou acordo de cessar-fogo.

Conversas sobre a Ucrânia com um espaço europeu alargado

Jared Kushner também afirma que a Rússia e a Ucrânia concordaram em estender a próxima rodada aos países europeus. De acordo com o emissário americano, esta evolução deverá abordar os acordos de segurança europeus do pós-guerra em paralelo com as questões territoriais entre Kiev e Moscovo.

Na sua intervenção à Comunidade Política Europeia na quinta-feira, em Dublim, Zelensky descreveu uma nova participação europeia indirecta. Segundo ele, os europeus estavam envolvidos nas trocas, mas ainda não estavam presentes quando os russos estavam à mesa. Pediu então que se tornassem participantes regulares.

O Presidente ucraniano explicou igualmente que o comércio entre os EUA e a Rússia de garantias excedeu a única protecção da Ucrânia. Preocuparam-se, na sua leitura, com um quadro mais alargado entre a Europa e a Rússia. Por conseguinte, convidou as capitais europeias a acompanhar de perto estas discussões. O anúncio feito após a reunião com os emissários dos EUA responde a este pedido de participação; No entanto, ainda não especifica a composição final das futuras delegações.

Coordenação com quatro capitais e instituições da UE

Antes de receber Witkoff e Kushner, Zelensky reuniu-se em Dublin com conselheiros de segurança nacional de quatro países: Reino Unido, Alemanha, França e Itália. Também participaram nesta preparação representantes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. A Presidência ucraniana emitiu o relatório na quinta-feira, às 23H44, sem dar a hora exacta da reunião.

Os participantes incluíram Jonathan Powell para o primeiro-ministro britânico, Bertrand Buchwalter para a Presidência francesa, Günter Sautter para a Chancelaria alemã e Fabrizio Saggio para a Presidência italiana. Bjoern Seibert e Simon Mordue representaram a Comissão; Anna-Maria Boura, Conselho Europeu.

As discussões incidiram sobre as reuniões recentes em Bruxelas e Abu Dhabi e sobre a comunicação com Washington. Eles precederam o movimento dos dois emissários americanos para Zelensky, após sua visita à Rússia.

Uma troca de prisioneiros anunciada, sem data especificada

O Zelensky diz que conta com a troca de prisioneiros mais importante desde o início da guerra. Kushner também apresenta esta operação como um objetivo em preparação. O número de prisioneiros em causa e a data da troca não são especificados.

No seu discurso de quinta-feira, o Presidente ucraniano recordou um acordo sobre uma troca de prisioneiros após as conversações de Abu Dhabi.

Costa mantém exigências de paz europeias

Em Dublim, António Costa recordou três prioridades: alcançar um cessar-fogo, restabelecer a navegação no Mar Negro e criar as condições para um acordo de paz. O Presidente do Conselho Europeu considerou que os progressos concretos ainda eram limitados. Ele acusou a Rússia de continuar a escalada em vez de se concentrar na paz.

Costa também defendeu o direito da Ucrânia de escolher suas alianças e parcerias. Considera que o futuro da segurança europeia não pode ser decidido sem os europeus. A igualdade soberana dos Estados, a inviolabilidade das fronteiras e a integridade territorial estavam entre os princípios que ele exigia preservar.

Resta especificar a data, o local e o formato pormenorizado das futuras reuniões multilaterais.

Capa: Bandeiras europeias e ucranianas em frente a Berlaymont, Bruxelas, 21 de agosto de 2026. Arquivo fotográfico, não representando entrevistas em Dublin. Xavier Lejeune / Comissão Europeia, © União Europeia, 2026, CC BY 4.0. Boxe e curativo editorial assistido por IA.

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