O Ministério da Economia suspende a comercialização dos chamados « Czech » e « labné » produzidos por Hassan Ali al-Haq em Shuaghir, Hermel. A análise do queijo mostra não conformidade bacteriológica, enquanto a análise do labne revela óleos vegetais. A decisão anunciada em 12 de Novembro exige que o fabricante retire e faça o inventário no prazo de três dias a contar da sua aplicação. Nenhum número de lote ou registro sanitário é especificado no comunicado de imprensa.

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Em 12 de novembro de 2026, o Ministério da Economia e Comércio libanês anunciou a suspensão da comercialização de dois produtos de um leite Hermel. A decisão visa o chamado « Czech »akawi e o labné fabricado por « Alban wa ajban Hassan Ali al-Haq » (-) (-) em Chouaghir. O fabricante deve retirar esses produtos do mercado e fazer o balanço das quantidades recuperadas.

Retirada da mão-de-obra: duas razões distintas

A decisão ministerial deve conter o número 125. Segue-se a análise de duas amostras: uma amostra de queijo e outra amostra de labne. Segundo o Ministério, o primeiro não cumpre as normas bacteriológicas libanesas. A análise do labne mostrou a presença de óleos vegetais.

Estas duas observações devem permanecer distintas. A libertação não descreve a contaminação bacteriana do labne. Também não especifica o microrganismo procurado ou detectado na amostra d-akawi nem os resultados numéricos das análises. Os relatórios laboratoriais não estão incluídos no texto publicado.

A medida diz respeito aos dois produtos do fabricante designado, nem todos os queijos ou trabalhadores akawi vendidos no Líbano. A propriedade está localizada em Chouaghir, distrito de Hermel. A suspensão aplica-se aos mercados libaneses, não só às empresas locais.

Três dias para remover e inventário de produtos

O Ministério pede ao fabricante que remova os produtos que foram colocados à venda. Exige igualmente que a Comissão elabore quadros que indiquem as quantidades retiradas. O prazo anunciado é de três dias a contar da data de aplicação da decisão.

O comunicado de imprensa de 12 de Novembro não especifica separadamente a data de partida deste prazo. Por conseguinte, não permite estabelecer um calendário com segurança. Além disso, não confere o volume de existências a recuperar nem o número de mercados em causa.

A suspensão da comercialização e a ordem de retirada são as medidas anunciadas. O texto não menciona o encerramento da fábrica nem a destruição das mercadorias. Nem anuncia que a retirada foi concluída.

A identificação do produto permanece incompleta

O nome do estabelecimento e as duas categorias de produtos são os principais identificadores fornecidos. Nenhum número de lote, embalagem, código de barras ou prazo de consumo está incluído no comunicado de imprensa consultado. Uma fotografia da embalagem para reconhecer as referências referidas não está anexada.

Estes limites impedem que a medição seja reduzida a um lote específico ou alargada às referências de outros fabricantes. Não são mencionados casos de intoxicação, hospitalização ou outro estado de saúde. Tal não constitui um certificado de ausência de risco: a razão bacteriológica para a retirada do queijo permanece indicada pelo serviço.

O seguimento esperado agora diz respeito à execução da retirada e dos inventários solicitados ao fabricante. As informações publicadas nesta fase não permitem medir os progressos realizados.

Capa: Foto de arquivo Libnanews publicada em julho de 2021, data de filmagem não estabelecida. A loja representada não é afectada por esta decisão. Vestido editorial assistido por IA.

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