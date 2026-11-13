Bahrein: Irã reivindica ataque de radar

Os Guardas Revolucionários anunciaram que tinham alvejado e destruído um radar americano no Bahrein em 13 de novembro. A sua declaração descreve esta acção como uma resposta a um ataque a uma torre de telecomunicações em Sirik, no sul do Irão. A destruição não é confirmada independentemente e não existe equilíbrio humano disponível. O texto não especifica a localização exacta do radar nem os meios utilizados. Também inclui um aviso sobre operações aéreas e navegação no Estreito de Ormuz.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Os Guardas Revolucionários anunciaram na sexta-feira, 13 de novembro de 2026, que tinham alvo e destruído um radar americano de alerta precoce no Bahrein. Eles descrevem esta operação como uma resposta a um ataque aéreo numa torre de telecomunicações em Sirik, no sul do Irão. A alegação consta do comunicado n.o 22, reproduzido na íntegra por uma agência iraniana. Nesta fase, as informações consultadas não dão uma confirmação independente da destruição prevista.

Bahrein afirma radar dos EUA

O texto atribui a operação à força aeroespacial dos Guardas Revolucionários. Ele afirma que seus caças atingiram o radar cerca de uma hora antes do comunicado de imprensa ser escrito. Esta indicação relativa não permite fixar uma hora exacta. A publicação iraniana é datada de 13 de novembro; O anúncio também foi relatado sexta-feira por uma agência internacional.

O comunicado de imprensa não dá o nome do site, o modelo de radar ou sua localização exata no Bahrein. Também não especifica os meios utilizados. Seria, portanto, prematuro descrever um ataque por mísseis, drones ou aviões de combate apenas nessa base.

Não há relatos humanos que acompanhem este anúncio. A destruição reivindicada também não constitui uma avaliação verificada das capacidades dos EUA no local. Os documentos acessíveis não fornecem provas independentes de danos ou confirmação do alegado impacto dos Estados Unidos ou do Barém.

Sirik, anunciou o ponto de partida das represálias

Os Guardiões apresentam sua ação como resposta a um ataque a uma torre de telecomunicações em Sirik, província de Hormozgan. Um dia antes, quinta-feira, 12 de novembro, a imprensa oficial iraniana relatou um ataque na parte sul do país, citando fontes oficiais sem nome. Referiu-se aos objectivos militares, sem publicar uma avaliação pormenorizada.

As primeiras versões iranianas não eram idênticas. Antes do anúncio de um ataque, outro relatório havia atribuído o ruído de explosão a tiros de aviso contra embarcações consideradas violadoras no Estreito de Ormuz. Estas contas sucessivas exigem uma distinção entre explosões comunicadas, a sua alegada origem e danos reais.

O comunicado de imprensa de 13 de novembro especifica agora a razão invocada pelos Guardiões: a torre Sirik. No entanto, não fornece nenhuma evidência para atribuir independentemente este ataque aéreo a um ator em particular. Nenhum número de vítimas pode ser adicionado a esta sequência a partir das informações disponíveis.

Um aviso que também visa a navegação

Os Guardiões associam sua reivindicação com um aviso sobre operações aéreas e transporte de petróleo no Estreito de Ormuz. Dizem que sua força aeroespacial está pronta para um confronto « limitado » se os ataques e delitos que denunciam são repetidos. Eles também ameaçam medidas mais rigorosas contra as empresas que acusam de serem impulsionadas pelo seu oponente, sem identificá-las.

Esta formulação liga explicitamente o alvo militar reivindicado no Bahrein ao braço marítimo em torno de Ormuz. Não basta estabelecer um novo ataque contra um navio ou uma nova sanção contra um armador. A extensão dos danos ao radar, a existência de possíveis vítimas e as respostas das autoridades dos EUA e do Barém continuam a ser os principais elementos a serem verificados.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews