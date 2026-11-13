13 novembre 2026
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Slavneft: Londres expande suas sanções energéticas

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O Reino Unido sanciona Slavneft e agora afirma visar os dez maiores produtores de petróleo russos. As medidas anunciadas em 12 de Novembro afectam igualmente a Vostok Oil, o carvão, os comerciantes e os navios. Conjugam ativos congelados e restrições de serviço, sem equivalente a perda de ativos ou instalações russas.

Londres cible Slavneft : pétrole, gaz et charbon russes. Photo d’archives d’un pétrolier utilisée en illustration.
Un pétrolier en mer, photo d’archives de la banque Libnanews. Date et lieu exacts non établis. Ce navire n’est pas identifié comme faisant l’objet des sanctions du 12 novembre 2026. Composition éditoriale Libnanews. © Libnanews, banque photographique. Composition éditoriale Libnanews.
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O Reino Unido impôs sanções a Slavneft em 12 de novembro de 2026. Londres afirma agora atingir os dez maiores produtores de petróleo russos. Este anúncio não significa que dez grupos tenham sido adicionados simultaneamente: Slavneft completa um dispositivo construído sobre várias decisões. O novo pacote abrange os circuitos de comércio de gás natural liquefeito, carvão e energia.

O Governo britânico anunciou estas medidas na Cimeira da Comunidade Política Europeia de Dublim. Seu objetivo declarado é reduzir a renda de Moscou para financiar sua guerra contra a Ucrânia. As restrições surgem à medida que os europeus discutem a continuação das negociações de paz.

Sanções britânicas contra Slavneft: medidas

O aviso oficial de 12 de novembro lista a PJSC Oil and Gas Company Slavneft como RUS3800. Prevê o congelamento de activos, a limitação dos serviços fiduciários, a proibição do exercício das funções de administrador e das sanções no domínio dos transportes. Londres motiva essa designação pelas atividades do Grupo no setor energético, considerado estratégico para o governo russo.

Este fundamento insere-se no âmbito da decisão de sanção do Reino Unido. Só isso não é uma condenação criminal. A distinção conta também para outras empresas registadas: o texto expõe os motivos apresentados pelas autoridades e as restrições aplicáveis.

Do petróleo aos comerciantes de Dubai

O mesmo aviso aplica-se à LLC Vostok Oil, da qual identifica a Rosneft como empresa-mãe. Acrescentou em particular Sibur Holding, Nipigazpererabotka e as empresas de carvão SUEK e Kuzbassrazrezugol. A Forteza Trading DMCC, a Patera FZCO e a Novus Energy DMCC, com sede em Dubai, também são entidades designadas.

Downing Street apresenta Vostok Oil como um projeto emblemático Rosneft no Ártico. Para o governo do Reino Unido, toda a abordagem é a mesma: visar várias ligações nas receitas energéticas russas, dos produtores aos comerciantes e depois aos meios de transporte. Esta extensão para além dos produtores explica apenas a diversidade das empresas em causa.

Navios e seus serviços também visados

O folheto informativo também enumera os navios, incluindo os petroleiros de GNL Melicertes e Neleus, bem como os petroleiros Apeks e Sara Sky. As restrições marítimas incluem o acesso aos portos e serviços britânicos associados aos navios em causa.

O quadro do Reino Unido distingue entre sanções financeiras contra uma empresa e a designação de um navio. Para navios específicos, podem ser aplicáveis proibições ao fretamento, operação, assistência técnica, tripulações, corretagem e financiamento. As obrigações dependem das disposições aplicáveis a cada registo, com as excepções e licenças previstas nos regulamentos. Um anúncio de sanções não deduz automaticamente o mesmo regime para toda uma frota.

O congelamento de bens não é uma perda

Para Slavneft, o âmbito do congelamento deve ser compreendido no contexto das obrigações do Reino Unido. De acordo com as regras do Instituto de Sanções Financeiras de Execução, os fundos e recursos económicos em causa devem ser assegurados por quem os detém ou controla. Não podem ser utilizados ou postos à disposição do beneficiário sancionado, directa ou indirectamente, salvo se for aplicável a excepção ou a licença.

O congelamento não transfere os seus bens para o Estado britânico. Também não significa que Londres assuma o controlo das instalações do grupo na Rússia. A autoridade britânica distingue explicitamente a imobilização de activos da sua perda. As empresas sujeitas a estas regras devem igualmente comunicar os activos em causa à OFSI.

Os controles não se limitam a comparar um nome com uma lista. O plano pode também chegar a entidades detidas ou controladas por uma pessoa designada. Para os bancos e parceiros comerciais em causa, a identidade da parte contratante e a sua estrutura de controlo tornam-se assim elementos decisivos na revisão das operações.

Pressão dos debates sobre a Ucrânia

Em Dublin, Andy Burnham defendeu a pressão contínua sobre Moscou, apesar dos progressos mencionados nas negociações. O Primeiro-Ministro britânico apela a um cessar-fogo completo e imediato. O seu Governo associou as novas restrições a este objectivo diplomático, em vez de anunciar um acordo já alcançado.

O pacote de 12 de Novembro estabelece obrigações legais e novos objectivos. No entanto, os textos consultados não mencionam as receitas que Slavneft perderá ou os volumes de exportação que serão efetivamente evitados. O efeito económico destas medidas permanece distinto do seu registo oficial.

Cobertura: petroleiro, arquivos fotográficos do banco Libnanews. Data e local do tiroteio não estabelecido. Ilustração do transporte marítimo, sem identificar este navio como sujeito às sanções mencionadas. Crédito: Libnanews.

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