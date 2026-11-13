Slavneft: Londres expande suas sanções energéticas

O Reino Unido sanciona Slavneft e agora afirma visar os dez maiores produtores de petróleo russos. As medidas anunciadas em 12 de Novembro afectam igualmente a Vostok Oil, o carvão, os comerciantes e os navios. Conjugam ativos congelados e restrições de serviço, sem equivalente a perda de ativos ou instalações russas.

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O Reino Unido impôs sanções a Slavneft em 12 de novembro de 2026. Londres afirma agora atingir os dez maiores produtores de petróleo russos. Este anúncio não significa que dez grupos tenham sido adicionados simultaneamente: Slavneft completa um dispositivo construído sobre várias decisões. O novo pacote abrange os circuitos de comércio de gás natural liquefeito, carvão e energia.

O Governo britânico anunciou estas medidas na Cimeira da Comunidade Política Europeia de Dublim. Seu objetivo declarado é reduzir a renda de Moscou para financiar sua guerra contra a Ucrânia. As restrições surgem à medida que os europeus discutem a continuação das negociações de paz.

Sanções britânicas contra Slavneft: medidas

O aviso oficial de 12 de novembro lista a PJSC Oil and Gas Company Slavneft como RUS3800. Prevê o congelamento de activos, a limitação dos serviços fiduciários, a proibição do exercício das funções de administrador e das sanções no domínio dos transportes. Londres motiva essa designação pelas atividades do Grupo no setor energético, considerado estratégico para o governo russo.

Este fundamento insere-se no âmbito da decisão de sanção do Reino Unido. Só isso não é uma condenação criminal. A distinção conta também para outras empresas registadas: o texto expõe os motivos apresentados pelas autoridades e as restrições aplicáveis.

Do petróleo aos comerciantes de Dubai

O mesmo aviso aplica-se à LLC Vostok Oil, da qual identifica a Rosneft como empresa-mãe. Acrescentou em particular Sibur Holding, Nipigazpererabotka e as empresas de carvão SUEK e Kuzbassrazrezugol. A Forteza Trading DMCC, a Patera FZCO e a Novus Energy DMCC, com sede em Dubai, também são entidades designadas.

Downing Street apresenta Vostok Oil como um projeto emblemático Rosneft no Ártico. Para o governo do Reino Unido, toda a abordagem é a mesma: visar várias ligações nas receitas energéticas russas, dos produtores aos comerciantes e depois aos meios de transporte. Esta extensão para além dos produtores explica apenas a diversidade das empresas em causa.

Navios e seus serviços também visados

O folheto informativo também enumera os navios, incluindo os petroleiros de GNL Melicertes e Neleus, bem como os petroleiros Apeks e Sara Sky. As restrições marítimas incluem o acesso aos portos e serviços britânicos associados aos navios em causa.

O quadro do Reino Unido distingue entre sanções financeiras contra uma empresa e a designação de um navio. Para navios específicos, podem ser aplicáveis proibições ao fretamento, operação, assistência técnica, tripulações, corretagem e financiamento. As obrigações dependem das disposições aplicáveis a cada registo, com as excepções e licenças previstas nos regulamentos. Um anúncio de sanções não deduz automaticamente o mesmo regime para toda uma frota.

O congelamento de bens não é uma perda

Para Slavneft, o âmbito do congelamento deve ser compreendido no contexto das obrigações do Reino Unido. De acordo com as regras do Instituto de Sanções Financeiras de Execução, os fundos e recursos económicos em causa devem ser assegurados por quem os detém ou controla. Não podem ser utilizados ou postos à disposição do beneficiário sancionado, directa ou indirectamente, salvo se for aplicável a excepção ou a licença.

O congelamento não transfere os seus bens para o Estado britânico. Também não significa que Londres assuma o controlo das instalações do grupo na Rússia. A autoridade britânica distingue explicitamente a imobilização de activos da sua perda. As empresas sujeitas a estas regras devem igualmente comunicar os activos em causa à OFSI.

Os controles não se limitam a comparar um nome com uma lista. O plano pode também chegar a entidades detidas ou controladas por uma pessoa designada. Para os bancos e parceiros comerciais em causa, a identidade da parte contratante e a sua estrutura de controlo tornam-se assim elementos decisivos na revisão das operações.

Pressão dos debates sobre a Ucrânia

Em Dublin, Andy Burnham defendeu a pressão contínua sobre Moscou, apesar dos progressos mencionados nas negociações. O Primeiro-Ministro britânico apela a um cessar-fogo completo e imediato. O seu Governo associou as novas restrições a este objectivo diplomático, em vez de anunciar um acordo já alcançado.

O pacote de 12 de Novembro estabelece obrigações legais e novos objectivos. No entanto, os textos consultados não mencionam as receitas que Slavneft perderá ou os volumes de exportação que serão efetivamente evitados. O efeito económico destas medidas permanece distinto do seu registo oficial.

Cobertura: petroleiro, arquivos fotográficos do banco Libnanews. Data e local do tiroteio não estabelecido. Ilustração do transporte marítimo, sem identificar este navio como sujeito às sanções mencionadas. Crédito: Libnanews.

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