Essenciais em 5 minutos: 13 de novembro, 8 da manhã

A edição da manhã distingue os últimos eventos relatados no Sul do Líbano das operações que ocorreram no dia anterior. Ela remonta à reivindicação do Irã de um radar americano no Bahrein, sem confirmação independente dos danos, e às discussões bancárias com o FMI. A votação sobre a ajuda militar turca, os anúncios diplomáticos sobre a Ucrânia e as novas sanções britânicas complementam este ponto. Um lembrete prático especifica finalmente os dois produtos lácteos abrangidos por uma decisão de retirada com Hermel.

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13 de Novembro de 2026, 8 da manhã. Leitura: cerca de cinco minutos.O Irão alega nesta sexta-feira um ataque contra um radar americano no Bahrein. No Líbano, os últimos relatórios verificados no Sul ainda dizem respeito a 12 de Novembro. Continuam as discussões com o FMI, sem qualquer anúncio de acordo.

Sul do Líbano: Mansouri e Zawtar, fatos de 12 de novembro

Um ataque aéreo israelense atingiu Mansuri na quinta-feira, de acordo com o correspondente de uma agência oficial libanesa em Tiro. Este relatório é distinto do fogo de artilharia relatado ao amanhecer nesta localidade. O boletim não especifica o tempo exato da greve ou o equilíbrio humano ou material.

Em Zawtar al-Sharqiyah, outro correspondente relatou uma detonação significativa das forças israelenses no lado do rio na tarde de 12 de novembro. O alvo não é especificado. Um bombardeio de artilharia também foi relatado na quinta – feira à noite perto da mesma cidade.

Bahrein: Irã reivindica ataque de radar

Os Guardas Revolucionários anunciaram na sexta-feira que tinham alvejado e destruído um radar americano de alerta precoce no Bahrein. Seu comunicado número 22 descreve a operação como uma resposta a um ataque aéreo em uma torre de telecomunicações em Sirik, na província iraniana de Hormozgan.

A destruição anunciada não foi confirmada independentemente. O texto não designa o sítio, não especifica o modelo de radar e não indica os meios utilizados. Não há equilíbrio humano nesta afirmação.

Os Guardiões acrescentam um aviso sobre operações aéreas e transporte de petróleo no Estreito de Ormuz.

FMI: As negociações bancárias continuam, nenhum acordo anunciado

Julie Kozack, Directora de Comunicações do Fundo Monetário Internacional, confirmou na quinta-feira que estava em curso uma missão em Beirute. As discussões centraram-se na estratégia de reestruturação do sector bancário. Fazem parte da preparação de um programa de reformas para restabelecer a estabilidade financeira e apoiar a recuperação económica.

Quando perguntado sobre a possibilidade de um acordo preliminar iminente, não confirmou este prazo. O FMI tenciona fornecer informações relevantes no final da missão. O ministro das Finanças, Yassine Jaber, expressou esta semana a esperança de um acordo antecipado.

A distribuição das perdas entre o Estado, o banco central, os bancos e os depositantes permanece um problema nas negociações.

Parlamento Europeu: o que altera a votação sobre a ajuda turca

A votação plenária de 12 de Novembro autorizou o quadro de cooperação financeira militar com a Turquia, transmitido pelo Decreto 1149. Os instrumentos prevêem 100 milhões de libras turcas para bens e serviços militares, bem como um protocolo separado de 3,5 milhões para formação, cursos e visitas.

O financiamento, escrito em lira turca, segue dotações progressivas e utilizações acordadas. O acordo favorece a produção turca e rege as transferências subsequentes de equipamento para terceiros.

A adopção parlamentar permanece separada da publicação no Jornal Oficial e das notificações diplomáticas previstas nos textos assinados em 2022 e 2023.

Ucrânia: um lugar europeu anunciado nas conversações

Após suas discussões em Dublin com Steve Witkoff e Jared Kushner, Volodymyr Zelensky anunciou um maior envolvimento dos europeus nas discussões sobre o fim da guerra. A Presidência ucraniana informou-o num comunicado emitido em 13 de Novembro.

O Presidente ucraniano também mencionou uma troca de prisioneiros. O comunicado não especifica o número de prisioneiros em causa nem a data da troca.

Por outro lado, Londres registrou Slavneft sob sanções na quinta-feira. O governo britânico afirma agora visar os dez maiores produtores de petróleo russos. Slavneft junta-se a grupos petrolíferos já sancionados. O novo pacote abrange igualmente as actividades do gás, do carvão e do mar. O seu objectivo declarado é reduzir as receitas energéticas de Moscovo.

A conservar para os consumidores: dois produtos retirados

O Ministério da Economia libanês suspende a comercialização do chamado « Czech » Akawi e o trabalho do fabricante Hassan Ali al-Haq, com sede em Shuaghir, Hermel. A decisão anunciada em 12 de novembro distinguiu dois defeitos: uma não conformidade bacteriológica do queijo e a presença de óleos vegetais no laboratório.

O fabricante deve retirar os produtos em causa e inventariar as quantidades no prazo de três dias a contar da data de aplicação da decisão. O comunicado de imprensa não fornece muito número ou registro de saúde. A medida não abrange todos os akawis ou trabalhadores vendidos no Líbano.

Capa: Khiam visto de Marjayoun, fotografia de arquivo sem data. Ilustração geográfica, não representando os eventos de 12 e 13 de novembro ou Bahrein. Foto François el Bacha/Libnanews; curativo editorial assistido por IA.

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