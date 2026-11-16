Echmoun: o que a memória digital do templo guarda

Perto de Saida, o Santuário de Echmoun tem pesquisas digitais realizadas em janeiro de 2017. Fotogrametria e scanner laser documentam os restos sem substituir seu estudo arqueológico. Esse arquivo permite compreender as possibilidades de conservação digital, suas limitações e o papel essencial dos profissionais locais na transmissão do patrimônio.

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O Santuário de Echmoun, perto de Saida, tem um arquivo tridimensional de uma campanha realizada em janeiro de 2017. Estas pesquisas documentam uma condição do site. Eles não substituem suas pedras ou o trabalho de arqueólogos, mas dão outra maneira de estudar esta herança fenícia.

Em Echmoun, a história é lida em paredes de apoio, bacias e construções sucessivas. Também é mantido sob a forma de dados. O santuário perto de Saida foi pesquisado digitalmente de 16 a 18 de janeiro de 2017. Publicado em abril de 2018 na plataforma Open Heritage 3D, eles permanecem identificados por uma referência documental estável. Não é, portanto, uma descoberta recente, mas um fundo dedicado a um grande sítio libanês.

Esta campanha tem associado fotografia terrestre, tiro aéreo e scanner laser. Dois conjuntos estão listados: 27.7 gigabytes para pesquisas a laser e 149.53 gigabytes para fotogrametria. Estes volumes, por si só, não medem a precisão da pesquisa. No entanto, dão uma ideia do material por trás das opiniões acessíveis ao público.

Echmoun, um santuário construído à volta da água

O templo foi dedicado ao deus curador Echmoun, perto de Asclepios na tradição grega. A escolha da localização deve-se especialmente à presença de água. Bacias, tubos e áreas de culto permitem aproximar-se juntos arquitetura e práticas religiosas.

O dossiê apresentado pelo Líbano à lista indicativa do património mundial descreve um conjunto de 3,6 hectares, em Bqosta, na costa sul de Awvali. Dois pódios, templos helenísticos, instalações romanas e uma igreja bizantina testemunham uma longa sucessão de ocupações. As inscrições reais também fornecem informações sobre as construções e ampliações do santuário.

Esta sobreposição explica o valor da documentação precisa: uma fotografia geral não é suficiente para estabelecer relações entre todos os níveis e volumes. A lista indicativa, na qual o dossiê foi apresentado em 11 de julho de 2019, não deve ser confundida com uma inscrição na Lista do Património Mundial.

Formação no Líbano

A documentação digital do Echmoun faz parte do projeto Anqa. CyArk, ICOMOS e o Yale Institute for the Preservation of Cultural Heritage participaram deste processo, juntamente com as administrações de antiguidades envolvidas. Um workshop realizado em janeiro de 2017 na sede da UNESCO em Beirute treinou profissionais do patrimônio libanês e sírio.

A ambição ultrapassou a produção de modelos remotamente pesquisáveis. O programa também teve como objetivo transferir habilidades e ferramentas para equipes locais. Numa região onde o acesso a investigadores estrangeiros pode tornar-se difícil, a capacidade de documentar no local é uma questão concreta. O projeto Anqa mais tarde documentou vários monumentos em Damasco.

Esta dimensão humana está incluída no trabalho científico sobre o programa. Pesquisadores apontam que a digitalização de um prédio não é suficiente para restaurar sua história. Os usos, transformações e valores ligados ao lugar devem acompanhar os dados geométricos. Sem essa interpretação, o visitante vê um volume, mas não necessariamente entende o que representa.

Um arquivo datado, não um status permanente

Lasers e fotografias registram superfícies acessíveis no momento da pesquisa. Portanto, só um arquivo de 2017 não pode estabelecer o estado atual do santuário. Não prova a presença ou ausência de degradação desde então. Uma comparação requer novos inquéritos e uma análise adequada.

Da mesma forma, um modelo digital não reconstitui automaticamente peças em falta. Representar o que resta e propor o aparecimento de um edifício antigo são duas operações diferentes. O segundo requer argumentos arqueológicos, cujo grau de certeza deve permanecer visível.

A consulta pública é finalmente acompanhada de condições de utilização. O conjunto de dados Echmoun é proposto ao abrigo de uma licença com restrições à utilização comercial. O acesso a uma imagem ou modelo não confere, portanto, todos os direitos de reprodução. A fotografia documental do site, o levantamento científico e sua divulgação seguem regras distintas.

Para ambos os pesquisadores e curiosos, estes arquivos oferecem um ponto de entrada adicional para Echmoun. O seu valor reside precisamente no que são: uma documentação localizada no tempo, para reunir inscrições, vestígios e pesquisas dedicadas ao santuário.

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