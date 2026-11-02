Trump e Irã: negociação sob ameaça militar

Donald Trump deixa aberta a possibilidade de um acordo com o Irã, mantendo sua linha nuclear. Em uma entrevista transmitida em 2 de novembro, ele afirma que Teerão deseja negociar. Ao mesmo tempo, uma proposta está circulando após as discussões no Qatar. Nenhum acordo final é anunciado e a opção militar permanece aberta. As posições permanecem distantes da agenda nuclear e das condições iranianas relativas ao Estreito de Ormuz e ao bloqueio naval dos EUA.

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Donald Trump deixa aberta a possibilidade de um acordo com o Irã, mantendo sua recusa em ver Teerã adquirir armas nucleares. Em uma entrevista transmitida em 2 de novembro de 2026 por Pod Force One, o Presidente dos EUA afirma que os líderes iranianos querem chegar a um acordo. Esta abertura ocorre à medida que o comércio continua através do Qatar, sem que seja anunciado um acordo final.

O relatório da entrevista publicada pela Newsquawk afirma uma posição cautelosa sobre seu resultado: Donald Trump refere-se à possibilidade de um acordo, mas não o apresenta como um acordo. A sua vontade de negociar em Teerão continua a ser o seu apreço. Não basta estabelecer convergência nas condições de um regulamento, nem estabelecer um calendário.

O nuclear continua a ser um ponto de desacordo

A linha de Washington continua a proibir uma arma nuclear iraniana. Segundo a Associated Press, os EUA querem lidar com esta questão em novas negociações, enquanto o Irão tenciona lidar com ela mais tarde. Teerão continua a apresentar seu programa como pacífico.

Por conseguinte, este desacordo também diz respeito à ordem dos debates. Uma abertura ao diálogo não significa que as duas capitais concordem em negociar simultaneamente os mesmos assuntos. Por si só, as declarações presidenciais não constituem um quadro acordado em matéria nuclear.

Doha: um projeto está circulando, ainda não um acordo

Na frente diplomática, Reuters relata em 2 de novembro, citando um oficial informado das discussões, que um projeto de proposta está circulando para recolher feedback. Uma nova reunião é possível. Os negociadores iranianos deixaram Doha no domingo, 1 de Novembro, mas esta partida não está ligada a dificuldades nas conversações, segundo esta fonte.

O porta-voz diplomático iraniano Esmaeil Baghaei explicou que o vice-ministro Kazem Gharibabadi tinha viajado ao Qatar para facilitar a troca de mensagens com Washington. Esta é uma mediação do Qatar, não o anúncio de uma cimeira directa entre os líderes americanos e iranianos.

Baghaei condiciona a reabertura e a segurança do Estreito de Ormuz no final do bloqueio naval americano e a consideração das demandas iranianas. Segundo a Reuters, as discussões baseiam-se num plano apresentado por Teerão em Setembro, cuja implementação poderia ser acelerada. Estas condições continuam a ser uma posição negocial iraniana, não compromissos americanos.

A ameaça militar não desapareceu

O diálogo tem lugar em vésperas das eleições intercalares dos EUA de 3 de Novembro. Reuters relata que Donald Trump excluiu novos ataques antes da votação, deixando em aberto a possibilidade de ação militar. A ausência de greves anunciadas até a eleição não é, portanto, uma garantia de paz duradoura nem um anúncio de uma operação no dia seguinte.

O secretário de Estado Marco Rubio disse sábado que o presidente não tinha decidido lançar novas greves e preferiu uma solução diplomática, segundo Reuters. Do lado iraniano, o ministro dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi disse no domingo que seu país permaneceu pronto para a defesa e diplomacia.

As consequências regionais das novas hostilidades são também motivo de preocupação para os vizinhos do Irão. Associated Press relata que, no Diálogo de Manama, o conselheiro presidencial Anwar Gargash rejeitou a perspectiva de um novo confronto. O ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros, Badr Abdelatty, também advertiu contra uma nova escalada.

Nesta fase, dois elementos coexistem: um canal diplomático permanece ativo, e a ameaça de novos combates não é levantada. A questão não é apenas se Washington e Teerão querem um acordo, mas se podem chegar a acordo sobre o seu conteúdo, termos e ordem de aplicação.

Fontes

Foto: Daniel Torok / Casa Branca, retrato oficial de 2 de junho de 2025, domínio público.Fonte fotográfica;aviso de licençaVestido editorial Libnanews.

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