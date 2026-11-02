Yair Golan acusa Netanyahu de ameaçar a alternância

Yair Golan acusa Benjamin Netanyahu de querer explorar uma crise de segurança para atrasar a alternância após a legislação israelense. Em sua declaração de 2 de novembro de 2026, o líder dos democratas exortou outros opositores a acelerar as discussões sobre um governo. Estas acusações continuam a ser dele: não provam a existência de um plano do Primeiro-Ministro. Continuam as consultas entre as partes, enquanto a Lei Básica rege a continuidade do executivo e poderes relacionados ao estado de emergência.

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Yair Golan acusa Benjamin Netanyahu de querer explorar uma crise de segurança para atrasar a alternância. Em uma declaração transmitida segunda-feira, 2 de novembro de 2026, o líder do Partido Democrata apela à oposição ao primeiro-ministro para acelerar a formação de um governo. Suas acusações dizem respeito às suas intenções para com o líder israelense, não a uma decisão anunciada por ele.

O líder de esquerda liga diretamente a segurança do país às negociações políticas iniciadas após as eleições legislativas de 27 de outubro. Ele afirma que Netanyahu poderia causar uma escalada para manter o poder. Este aviso não constitui prova da existência de tal projecto.

Yair Golan pede alternância rápida

« Netanyahu não hesitará em empurrar Israel para uma escalada de segurança e estabelecer um estado de emergência para impedir a transferência de poder », diz Yair Golan. Ele também o acusa de estar preparado para provocar uma crise que colocaria em perigo os israelenses e perturbaria o processo democrático.

Sua intervenção também visa seus parceiros políticos. O líder dos Democratas pede-lhes que não deixem as discussões sobre o próximo governo ferver. Ele apresenta a velocidade de um acordo como uma questão de segurança, além do mero desejo de substituir Netanyahu.

No dia anterior, Golan já havia avisado sobre o risco de novos confrontos com o Irã. Ele citou Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yaïr Lapid e Avigdor Lieberman como um dos líderes com a experiência necessária para liderar outra política. Mais uma vez, foi a sua avaliação política, não o anúncio de uma operação militar.

Parceiros ainda não convencidos

No final da segunda-feira, uma mídia israelense informou que os líderes do bloco haviam dito que queriam recomendar Gadi Eisenkot ao presidente Isaac Herzog. Tal apoio é um passo no processo de nomeação do candidato para formar o governo.

Não se confunde com um acordo sobre a composição do executivo. A mesma mídia relata que Avigdor Lieberman ainda exclui a participação em um governo minoritário. A questão das condições de formação da próxima empresa está, portanto, aberta a um candidato.

O estado de emergência não elimina o quadro institucional

Os termos utilizados por Golan não descrevem um mecanismo automático para manter a potência. A Lei Fundamental do Governo prevê que o executivo cessante continue em funções até à constituição do próximo. Essa continuidade institucional difere da acusação de obstrução do oponente.

O mesmo texto abrange o estado de emergência. O Knesset pode declará-lo e revogá-lo. Em caso de emergência que impeça o Governo de aguardar a sua reunião, dispõe da possibilidade de uma declaração provisória nas condições previstas no artigo 38.o.

Acima de tudo, o artigo 41 proíbe que regulamentos de emergência alterem esta Lei Básica ou suspendam temporariamente a sua aplicação. Por conseguinte, invocar uma crise de segurança não é suficiente para estabelecer que uma alternância seria legalmente evitada.

A declaração de segunda-feira acrescenta pressão pública às discussões entre as partes. A questão imediata continua a ser a sua capacidade de traduzir estes intercâmbios em compromissos conjuntos sobre a formação do próximo governo.

Fontes

Crédito de Ilustração: Shlomi Amsalem / Knesset Archives —fonte de fotografia. Composição e fotografia sobCC BY-SA 4.0; toda a fotografia redimensionada, adição de curativo editorial.

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