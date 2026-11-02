Líbano e Irã: O que garante contra a guerra?

O Líbano e o Irão permanecem no centro das preocupações regionais: Beirute procura evitar uma nova guerra, mas as garantias permanecem incertas. Um acordo regional não protegeria automaticamente o seu território. Os avisos visam a decisão do Hezbollah, sem estabelecer uma promessa de segurança. As autoridades exigem uma decisão nacional sobre a guerra e a paz. Sua capacidade de agir depende também da preservação das instituições e dos compromissos que os diversos atores aceitariam. Nenhum seguro público dissipa a incerteza.

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A continuação das negociações regionais não é suficiente para garantir que o Líbano se afaste de um novo confronto. Os jornais de 2 de novembro de 2026 descrevem uma dupla incerteza: a das decisões americanas e israelenses sobre o Irã, e a da conduta do Hezbollah se ocorrer um ataque. As autoridades libanesas estão a tentar preservar o país, mas as informações publicadas não revelam quaisquer garantias públicas que reúnam estes diferentes actores.

Por conseguinte, a questão vai além da mediação. Abrange os compromissos que um eventual acordo implicaria, a sua aplicação ao território libanês e a capacidade das instituições para controlar as decisões de guerra.

Um acordo regional não protegeria automaticamente o Líbano

Al Akhbar relatou avaliações diplomáticas de que um possível acordo entre Washington e Teerão não excluiria necessariamente o Líbano do risco militar. Dependeria das cláusulas e garantias associadas. O jornal também se refere a relatos de possíveis ataques preventivos israelenses contra o Hezbollah, juntamente com um ataque ao Irã.

Estes elementos permanecem hipotéticos. No entanto, salientam a diferença entre dois objectivos: evitar uma nova guerra regional e obter uma protecção explícita do Líbano. O primeiro poderia facilitar este último, sem substituí-lo.

As conversações de Doha incluem a cessação das hostilidades, Ormuz e as medidas económicas esperadas por Teerão. O seu resultado permanece aberto. Seria, portanto, prematuro deduzir um compromisso já adquirido na frente libanesa.

Avisos procuram agir antes da decisão do Hezbollah

Ad Diyar relata que fontes oficiais libanesas receberam avisos através de vários canais. De acordo com seu relato, a participação do Hezbollah levaria à destruição considerável. A mensagem visa influenciar a escolha do movimento antes de uma possível retomada da luta regional.

Al-Joumhouria também se refere, sob a orientação dos círculos diplomáticos, a um aviso americano sobre uma resposta israelense mais destrutiva. Estes interlocutores afirmam que Washington não interviria para impor os limites se o Hezbollah participasse do confronto.

O âmbito destas advertências não deve ser confundido com uma garantia de segurança no cenário inverso. Ameaçar as consequências de uma intervenção não significa prometer que não haverá greve na ausência de intervenção. As análises publicadas mantêm precisamente esta área de incerteza.

O movimento não formula compromisso público com a não intervenção

Segundo fontes anónimas citadas por Al Akhbar, o Hezbollah não deu aos mediadores nenhum compromisso claro, quer numa direcção quer na outra. O dia-a-dia descreve uma recusa em fornecer garantias de antemão que restringiriam sua decisão antes de conhecer a natureza de um possível ataque.

Ad Diyar menciona mensagens tranquilizadoras de Nabih Berri, sem especificar suficientemente seu conteúdo e autor para torná-lo uma garantia oficial do Hezbollah. O jornal também relata que o movimento continuaria a julgar uma guerra americana improvável, enquanto se preparava para diferentes eventualidades.

Estas contas não permitem anunciar uma entrada decidida na guerra. Nem podem certificar uma neutralidade adquirida. Para as autoridades, esta falta de uma posição pública definitiva dificulta a procura de compromissos recíprocos.

A decisão nacional sobre a guerra e a paz continua a ser contestada

Béchara Rai pede que a decisão sobre guerra e paz seja tomada por uma única autoridade nacional. Nas palavras de Ad Diyar e Al Jumhouria, ele liga a proteção do país ao controle de armas pelo Estado e suas instituições jurídicas.

Gebran Bassil também distingue a defesa do território de uma decisão de atacar ou escalar. Na sua opinião, deve ter em conta o interesse nacional. Em Manama, Youssef Raggi afirma que as decisões do Líbano estão a ter lugar em Beirute e que o país não deve tornar-se uma plataforma ameaçando os Estados do Golfo, de acordo com Al Liwaa.

Estas declarações expressam uma linha política. Sua tradução prática, porém, depende das relações de poder que as instituições não controlam sozinhas. O conflito interno em torno de Dahr Al Baidar mostra como a implementação das decisões do Estado sobre armas continua a ser contestada.

Preservar instituições sem perder o controle da segurança

Al Joumhouria relata uma preocupação adicional: a pressão para enfraquecer ainda mais as instituições e o exército poderia produzir o oposto do efeito desejado. Na análise de Jony Mounir, seu enfraquecimento poderia beneficiar Hezbollah em vez de fortalecer a capacidade do estado.

O desafio libanês consiste em procurar garantias externas, evitando simultaneamente perturbações internas. Os contactos diplomáticos, os avisos e os apelos a uma decisão nacional fazem parte deste processo. Nenhum deles é suficiente para estabelecer que o risco é eliminado.

O Líbano poderá beneficiar de uma desfasamento regional. Mas mantê-lo fora de uma nova guerra exigiria compromissos explícitos e decisões consistentes em seu próprio território. As histórias de 2 de novembro ainda descrevem uma busca por essas condições, não sua realização.

Fontes

Al Akhbar, 2 de novembro de 2026, página 2; Ad Diyar, páginas 1, 2 e 4; Al Joumhouria, páginas 2 e 4-5; Al Liwaa, página 2.

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