René Naba critica a teoria da grande substituição, ligando discursos de imigração com guerras, transformações demográficas e o declínio da dominação ocidental. Esta análise, publicada por Madaniya, oferece uma leitura controversa da história francesa e internacional, que é o resultado de sua crônica de rádio para os ouvintes em Marselha.

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Tribune — René Naba

Desconstrução da teoria da grande substituição demográfica da França: A grande substituição é o resultado de uma invasão bárbara dos basanos do planeta, mas do belicismo ocidental.

Esta crônica é uma condensação da intervenção de René Naba no café associativo « Rélighteur des Étoiles » – Martigues – domingo, 10 de outubro de 2026.

O calendário deste ciclo de conferências é mostrado neste link:

Condensado para ouvintes da Rádio Galère Marseille

Chronicle René Naba « Revisão de imprensa Halal sobre temas Haram »

Programa « Harragas », módulo animado por Kamar Idir e transmitido quinta-feira 15 de outubro: 16h-18h

Voltando-se para as teses de Renaud Camus, iniciador do falso conceito da « grande substituição da população francesa », Eric Zemmour, o escritor francês de extrema-direita, afirmou em um canal de televisão francês, sem que estas palavras fossem contestadas, que « a generalização dos robôs permitiria à França se livrar dos imigrantes ».

A generalização de robôs certamente permitirá que eles substituam humanos em muitas tarefas.

Não só Eric Zemmour não sabe que um terço dos franceses são de origem estrangeira, mas também que a França está a sofrer de um défice demográfico, que, é verdade, está a ser preenchido pela imigração. Ao ponto em que o Presidente Emmanuel Macron apelou ao rearmamento da França para preencher este défice, uma indicação clara da gravidade do problema.

Para seguir o raciocínio deste islamofóbico rabico, empurrando este nostálgico da Argélia francesa em seus últimos cortes, a copulação de robôs, em uma projeção de meio século, pode gerar humanóides, em nenhum caso humanos.

A França já não seria a França, mas uma entidade mecanizada, privada da sua capacidade reprodutiva. Deixaria de ser uma « Res Publica », uma coisa pública, o bem comum de todos os seus concidadãos.

No entanto, se se fizer uma análise das palavras desse racialista frenético, articulando o global nas premissas, teremos a seguinte observação: A grande substituição não é o resultado de uma invasão bárbara dos basanos do planeta, mas do belicismo ocidental. Julga-se que:

Plano Global

Durante a 2a Guerra Mundial, o número de mortos foi de 100 milhões, principalmente caucasianos, de acordo com a terminologia americana, ou seja, branco (alemão, francês, inglês, russo, leste europeu, (Polónia, Áustria, Hungria, Checoslováquia, Bálticos, etc.) Canadianos, Australianos, Nova Zelândia. Uma hemorragia grave.

No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a raça branca representava 35 por cento da população mundial, mas controlava 4/5 da superfície mundial.

Em 2026, a raça branca agora representa apenas 21% da população mundial e controla apenas 30% do mundo como resultado da independência de todos os países asiáticos (China, Índia, Paquistão, Vietnã, Camboja, Indonésia, etc.), África e o mundo árabe. Em outras palavras, um estreitamento da ala ocidental.

Localmente

A França deplorou a perda de 1.400 milhões de mortes durante a Primeira Guerra Mundial e 900.000 inválidos, ou 11 por cento de sua população fora de serviço.

Em contraponto, 4,2 milhões de hectares devastaram, 285.000 casas destruídas, 500.000 danificadas, 4.800 km de ferrovias e 800 km de estrada para restaurar, 22.900 plantas para reconstruir, 330 milhões de m3 de trincheiras para encher.

Para este trabalho de reconstrução de titânio, a França importou 500.0000 argelinos.

No entanto, a Segunda Guerra Mundial causou uma hemorragia idêntica, vinte anos depois, um atraso inferior ao tempo normal de reprodução geracional. Então foi Indochina, Argélia, lutando no pré-quadrado Africano (Kolwezi, Sangaris, Serval, Barkane) etc..

Uma hemorragia contínua, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos sofreram tal hemorragia — Vietnã (15 anos), Iraque (10 anos), Afeganistão (15 anos) — com maior endividamento em ambos os países, quando a China estava abstinente de qualquer aventura militar fora de suas fronteiras, desde a Guerra da Coreia em 1952, ou seja, por 65 anos.

Como resultado desse frenesi belicista, a centralidade do homem branco está em processo de evanescência, assim como o papel prescritivo do Ocidente, sancionando o fim de seis séculos de absoluta hegemonia ocidental no resto do planeta.

A guerra no Afeganistão (2001-2015) marcou o surgimento de um mundo pós-ocidental, a guerra na Ucrânia (2024), o surgimento do « Sul Global ».

Diante do exposto, a generalização dos robôs deve substituir principalmente os cérebros perturbados do calibre deste teórico pacolette que encarna Eric Zemmour

DUAS LINHAS:

Afeganistão

René Naba — texto publicado em 2 de Novembro de 2026MadaniyaLeia na Libnanews.

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