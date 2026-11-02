Beirute: Abboud coloca violadores livres calçadas · Global Voices

Em Beirute, Marwan Abboud ordenou a retirada imediata de ocupações irregulares das calçadas e do domínio público. As inspeções começarão em 16 de novembro de 2026. Trata-se de lojas, estabelecimentos turísticos e estacionamento com manobrista, com eventuais encerramentos temporários e um lembrete das regras aplicáveis às autorizações existentes e aos serviços de estacionamento.

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O governador de Beirute, Marwan Abboud, emitiu na segunda-feira, 2 de novembro uma advertência geral final para indivíduos, empresas, estabelecimentos turísticos e empresas de valet que ocupam irregularmente espaço público ou excedem os limites de sua autorização. Os criminosos devem retirar imediatamente as suas instalações. As inspecções anunciadas terão início em 16 de Novembro de 2026, com medidas até ao encerramento temporário dos estabelecimentos em causa.

Aviso n.o 11866/2026, de 2 de novembro, foi comunicado pelo departamento de relações públicas do município de Beirute e reproduzido pela Agência Nacional de Informação (NNA). Trata-se de bens públicos municipais, calçadas, vias de trânsito e áreas de recuo impostas pela regulamentação. Seu objetivo declarado é proteger o uso coletivo desses espaços, a segurança dos habitantes e a liberdade de circulação de pedestres e veículos.

Mesas, exposições e obstáculos: um perímetro muito amplo

O texto detalha as facilidades que podem constituir uma ocupação irregular. Estes incluem mesas, cadeiras, assentos, tendas, guarda-chuvas fixos ou móveis, cortinas, caixas de flores e barreiras metálicas, de concreto ou plástico, quando ocupam ou reservam os espaços em causa e restringem a sua utilização.

As mercadorias, prateleiras, displays, carrinhos, barracas e máquinas de preparação de café ou bebida também são cobertas quando são colocadas fora dos limites legais do estabelecimento. O aviso refere-se igualmente a extensões da actividade comercial ou turística para além destes limites, incluindo no âmbito das varandas ou dos avanços mencionados no texto.

O estacionamento está sujeito a disposições explícitas: é proibido criar obstáculos privados para reservar lugares em estradas públicas ou estacionar veículos em calçadas destinadas a pedestres. A lista de equipamentos não é exaustiva: o critério utilizado é ocupação irregular ou restrição de acesso a esses espaços.

Retirada imediata, inspecções a partir de 16 de Novembro

Há que distinguir dois prazos. O aviso exorta os interessados a cessarem imediatamente as suas infracções e a eliminarem as facilidades e obstáculos não conformes. Ele então fixou 16 de novembro de 2026 como o início das excursões de controle de campo. Por conseguinte, esta data não pode ser considerada uma autorização para manter ocupações irregulares até então.

Essas inspeções serão realizadas pelas unidades competentes da Unidade de Polícia de Beirute, em coordenação com os serviços municipais e o Regimento da Guarda Municipal. Devem poder identificar e documentar as infracções e, em seguida, aplicar as decisões administrativas tomadas pela autoridade competente. O seguimento da reincidência está expressamente previsto.

Em caso de persistência de uma ocupação irregular, o procedimento deve prever um relatório e, nos casos em que tal seja legalmente possível, uma decisão do Governador de encerrar temporariamente o estabelecimento. O texto menciona a suspensão temporária da autorização, onde existe, e o encerramento com selos vermelhos até que a infracção seja finalmente suprimida.

Valorizadores sujeitos a obrigações específicas

Um componente separado é para « vale parking » empresas. Não podem reservar uma parte da auto-estrada, de um passeio ou de qualquer outra zona abrangida pelo aviso para os veículos dos seus clientes, quer por meio de barreiras, quer por qualquer outro método que impeça os residentes de dela beneficiar.

Os veículos devem ser estacionados exclusivamente nas terras designadas na autorização da empresa. O aviso também recorda a tarifa oficial prevista na Decisão Comum n.o 1508 de 15 de outubro de 2026: não deve exceder 500.000 libras libanesas. Este valor é uma tarifa para estacionamento com manobrista, não uma multa para ocupar o espaço público.

Em caso de infracção, deve ser elaborado um relatório contra a empresa, bem como uma suspensão temporária da sua actividade ou a anulação da sua autorização em função da natureza da infracção e das disposições aplicáveis. As empresas não licenciadas devem cessar imediatamente as suas actividades e não podem retomar as suas actividades até terem obtido a licença exigida.

As lojas e os estabelecimentos turísticos são igualmente avisados para não utilizarem uma empresa de manobristas sem licença. A lei prevê a sua responsabilidade por infracções que lhes são imputáveis quando contratam uma empresa não autorizada ou organizam um serviço que conduza a uma invasão irregular.

As autorizações válidas permanecem reconhecidas

O aviso não elimina todas as profissões autorizadas sem distinção. As decisões regularmente emitidas pela autoridade competente continuam a ser tidas em conta durante a sua validade, dentro dos limites da zona, das condições e do período que especificam. Não abrangem extensões ou excedências adicionais do seu perímetro.

No entanto, nenhuma renovação é automática. Qualquer prorrogação deve ser sujeita a uma decisão regular e respeitar as condições legais e administrativas. A recusa de renovação deve ser justificada, nomeadamente à luz das infracções detectadas, da segurança pública e da protecção da utilização colectiva.

O comunicado de imprensa não contém uma série de estabelecimentos em causa, nem um calendário para cada bairro, nem um resumo das operações já realizadas ao abrigo deste aviso. Também não estabelece um calendário geral de coimas ou custos de remoção. A questão anunciada é agora a aplicação destas regras no terreno, começando pelos controlos de 16 de Novembro.

Fonte: Comunicado do Serviço de Relações Públicas do Município de Beirute, reproduzido poragência Nacional de Informação2 de novembro de 2026.

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