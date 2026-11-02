Eleições israelitas: quais os efeitos para o Líbano?

As negociações após as eleições israelenses deixaram aberto várias formas de governo, sem oferecer ao Líbano uma garantia de desfasamento. Netanyahu está à procura de uma maioria e Eisenkot está a explorar o seu apoio. As diferenças entre as partes complicam as alianças, enquanto algumas orientações de segurança podem persistir. As análises publicadas em 2 de novembro distinguem entre mudanças de liderança e decisões militares. A confrontação com o Irão continua a ser uma grande variável, sem que haja automaticamente uma extensão do conflito no Líbano ou uma guerra iminente.

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As negociações iniciadas após as eleições israelitas não dão ao Líbano uma perspectiva clara de desfasamento. Os jornais de 2 de novembro de 2026 descrevem várias formas de formar um governo. Eles também distinguem essa competição política das escolhas de segurança que podem persistir. A possível substituição de Benjamin Netanyahu não seria, portanto, suficiente para quebrar a política no Líbano.

Esta cautela é particularmente evidente na análise de Ali Haidar publicada por Al Akhbar. Segundo ele, as diferenças entre os líderes israelenses também dizem respeito aos meios e tempo de ação. Eles não significam necessariamente abandonar o objetivo de enfraquecer o Hezbollah. No entanto, o bloqueio do governo também não prova que uma guerra é iminente.

Resultados que deixam alianças abertas

Al Joumhouria de 2 de novembro de 2026 relata que o Likud continua a ser o primeiro partido, com 27 assentos. Benjamin Netanyahu, no entanto, deve ter uma maioria de 61 lugares para governar. O dia-a-dia descreve uma coalizão enfraquecida e alianças difíceis de recompor. A concessão de um mandato presidencial a Netanyahu não é apresentada como adquirida.

O artigo, assinado por Isabel Kershner, examina duas grandes possibilidades para o líder de Likud. Ele podia procurar deserções no campo oposto. Ele também poderia tentar uma fórmula de união nacional com Gadi Eisenkot. Este último lidera Yashar, apresentado como a principal formação do bloco hostil para Netanyahu.

No entanto, a proximidade de certas posições políticas não é suficiente para concluir uma aliança. Compromissos com eleitores e colapsos pessoais complicam as negociações. As Partes devem também acordar as condições de participação. O fosso entre uma possível maioria aritmética e uma coligação eficaz continua, portanto, a ser central.

Al Binaa, por sua vez, relata uma hipótese de governo minoritário liderada por Eisenkot. O relato contém informações atribuídas a Amir Ettinger, do jornal israelense Yediot Aharonot. A fórmula dependerá em particular da atitude das formações árabes e ultra-ortodoxas durante a inauguração. Continua a ser uma possibilidade discutida, não uma coligação concluída.

O apoio externo é um ponto de atrito

As negociações também incluem apoio que não envolveria participação direta no governo. Formações podem considerar facilitar uma nomeação enquanto permanecer fora da coalizão. Outros recusam precisamente que a maioria dependa desta configuração. Estas diferenças tornam os cálculos políticos particularmente instáveis.

Al Akhbar relata assim uma disposição da Lista Comum para recomendar Eisenkot sem se juntar ao seu governo. O jornal também menciona as posições de Avigdor Lieberman. Esta última recusa uma fórmula dependente dos partidos árabes. Al Binaa também observa suas objeções à dependência de formações ultra-ortodoxas.

O arquivo de recrutamento pesa muito nas relações com este último. Os pedidos orçamentais e legislativos também fazem parte dos debates. De acordo com as contas publicadas, algumas partes considerariam apoio externo condicional. Mas as próprias condições podem ser contrárias aos compromissos de outros membros da oposição.

Por último, a concorrência diz respeito ao funcionamento das instituições parlamentares. Al Binaa relatou discussões sobre a Presidência Knesset. Mencionou também várias propostas políticas ou legislativas. Essas iniciativas sinalizam uma luta para organizar uma mudança de poder. Não são, nesta fase, reformas que já tenham entrado em vigor.

Os antigos parceiros de Netanyahu não estão disponíveis aliados

Al Joumhouria destaca tensões com Naftali Bennett e Avigdor Lieberman. Seu treinamento pode parecer compatível com Likud em certos assuntos. No entanto, seus líderes têm relações profundamente degradadas com Netanyahu. A história das alianças passadas explica parte dessa dificuldade.

Bennett trabalhou com Netanyahu antes de liderar uma coalizão formada para removê-lo em 2021. Esta coligação reuniu partidos muito diferentes, incluindo uma formação árabe islâmica. Lieberman também participou de vários governos liderados por Netanyahu. Seus relatórios têm sido repetidamente quebrados, especialmente sobre segurança e questões religiosas.

Eisenkot também colaborou com Netanyahu num determinado contexto. Após os ataques de 7 de outubro de 2023, ele se juntou ao gabinete de guerra com Benny Gantz. Al Joumhouria recorda sua partida oito meses depois. Em particular, denunciaram a falta de uma estratégia de saída e de um projecto político para Gaza.

Por conseguinte, uma maior cooperação exigiria mais do que um acordo ad hoc sobre os lugares sentados. O artigo discute possíveis concessões sobre políticas controversas, incluindo planos de transformação judicial. Estes temas dizem respeito ao equilíbrio interno israelita. Eles próprios não dão uma certa indicação de futuras decisões no Líbano.

No Líbano, a continuidade da segurança deve ser examinada separadamente

Em sua análise, Ali Haidar acredita que vários objetivos vão além dos limites eleitorais. Ele cita o uso da força e da liberdade de ação militar no Líbano. Ele também se referiu à ocupação de áreas descritas por Israel como áreas seguras. Essas convergências limitariam as mudanças esperadas de uma alternância.

O autor não argumenta, no entanto, que todos os líderes defendem exatamente os mesmos métodos. Distingue entre meios, tempo e escolhas tácticas. Ele apresentou Eisenkot como favorável ao enfraquecimento do Hezbollah, com uma abordagem que poderia combinar vários instrumentos. Isto incluiria pressões financeiras, económicas, políticas, mediáticas e de segurança.

Esta leitura permanece a de um analista de Al Akhbar. Permite-nos examinar uma possível continuidade, sem anunciar as decisões de um governo ainda incerto. Acima de tudo, evita a ideia de que uma nova personalidade no poder deve ser assimilada a uma garantia de retirada ou de paz. As intenções dadas aos líderes não substituem as ações que realmente tomam.

O mesmo raciocínio proíbe uma conclusão inversa muito rápido. Uma difícil formação governamental não é suficiente para anunciar um próximo ataque. Ali Haidar explica isso em sua análise. O bloqueio político é uma questão de contexto, não uma evidência autónoma de tomada de decisão militar.

A confrontação com o Irão continua a ser uma variável importante

Para Ali Haidar, uma das variáveis decisivas diz respeito às escolhas americanas e israelitas contra o Irão. Um novo confronto poderia ter consequências no Líbano. No entanto, sua extensão não é apresentada como automática. A natureza das operações e as decisões dos diversos intervenientes continuarão a ser decisivas.

Al Joumhouria também descreve uma semana de negociações regionais mistas e incerteza política. Círculos diplomáticos entrevistados pelo cotidiano estão considerando várias questões. Eles citam estabilização com conversações, crise prolongada abaixo do limiar de um conflito ampliado, ou nova escalada. Nenhum desses cenários é apresentado como definitivamente escolhido.

Em Al Binaa, coexistem informações sobre negociações e preparativos militares. Essa convivência limita o escopo de uma leitura exclusivamente eleitoral da situação. Resta construir uma coligação israelita, enquanto os intercâmbios regionais seguem o seu próprio calendário. Ambos os processos podem pesar uns sobre os outros sem se confundirem.

Para o Líbano, restam alguns elementos concretos: a composição do Governo, as condições para a sua inauguração e as suas decisões militares. Os compromissos diplomáticos relativos ao território libanês também devem ser controlados. As negociações parlamentares ainda não prejudicam estas opções. Acima de tudo, eles estabelecem que a potencial mudança de autoridade e mudança de política permanecem duas questões distintas.

Fontes

Al Akhbar, 2 de novembro de 2026, páginas 3 e 10-11; Al Joumhouria, página 9; Al Binaa, páginas 2 e 4.

Crédito de cobertura

Edifício Knesset, 5 de julho de 2018. Arquivo fotográfico ilustrando questões de maioria parlamentar; Não mostra as eleições de 2026. Suicasmo / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0Fonte de fotografia.CC BY-SA 4.0. Fotografia redimensionada sem cortar; banners editoriais adicionados da imagem.

Composição da cobertura distribuída sob CC BY-SA 4.0.

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