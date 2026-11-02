Hezbollah: Ajuda para pessoas deslocadas internamente começa em Nabatieh

O Hezbollah anuncia o início dos pagamentos de assistência à habitação na região de Nabatiyah. O programa, apresentado em 13 de outubro, prevê um limite máximo de 14.000 dólares em um ano, dividido em quatro parcelas. Destina-se a pessoas deslocadas internamente sem outras habitações, cujas casas são destruídas, inabitáveis ou em áreas ocupadas. O movimento não especifica o número de beneficiários ou a fonte de fundos, enquanto seus canais financeiros estão sujeitos a restrições.

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Na segunda-feira, 2 de novembro, Hizbullah anunciou o início do pagamento de assistência financeira a pessoas deslocadas internamente na região de Nabatiyah, no sul do Líbano. O movimento informou que havia cometido o pagamento de uma primeira parcela para as famílias privadas de sua habitação por guerra com Israel. Ele apresenta esta distribuição como um gesto de lealdade aos donos de casas destruídas.

Este primeiro pagamento reflecte o regime anunciado em 13 de Outubro. A assistência à habitação pode chegar a $14.000 por ano. O Hezbollah forneceu quatro prestações ao longo de doze meses, sem especificar o montante da primeira parcela distribuída a Nabatiah.

Assistência às pessoas deslocadas internamente: condições anunciadas

O programa visa pessoas cuja habitação foi completamente destruída ou tornada inabitável. Também diz respeito aos habitantes das áreas do sul ocupadas por Israel. Em ambos os casos, os beneficiários não devem ter outro local para viver.

Por conseguinte, o limite máximo anual não corresponde a um montante imediatamente pago a cada agregado familiar. O montante efectivamente atribuído e o número de famílias afectadas por esta primeira distribuição não foram pormenorizados no anúncio. O Hezbollah também não indicou a origem dos fundos mobilizados.

Pagamentos sob pressão financeira

Esta assistência às pessoas deslocadas internamente surge enquanto o Irão, o principal apoio do Hezbollah, continua sujeito a sanções económicas dos EUA. As autoridades libanesas também reforçam os controles sobre os canais através dos quais o movimento obtém dinheiro e armas como parte de sua política de desarmamento declarada.

O anúncio do programa em outubro foi o primeiro de sua espécie desde a entrada de Hizbullah na guerra em apoio ao Irã em 2 de março. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã em 28 de fevereiro. A ajuda anunciada diz respeito às necessidades de habitação das pessoas deslocadas internamente, não a um programa de reconstrução de casas destruídas.

Segundo dados provisórios das autoridades libanesas, mais de 290.000 casas foram danificadas ou destruídas desde 2023. Este balanço abrange várias sequências de guerra, não apenas as mais recentes.

A violência no Sul diminuiu desde Junho, na sequência de um memorando entre Washington e Teerão e de um acordo-quadro entre o Líbano e Israel. Este último inclui o desarmamento do Hezbollah.

Um acordo anterior foi anunciado em dezembro de 2024, após a guerra contra Israel em apoio ao Hamas em Gaza. Hezbollah relatou US $77 milhões em ajuda a pessoas deslocadas internamente, apresentado como um presente do povo iraniano e do movimento. Relativamente aos pagamentos autorizados a Nabatieh, não foram especificados o envelope total nem o calendário pormenorizado para as prestações seguintes.

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