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Boicote de Israel: O que diz a Lei de 1955

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· 3 min de leitura · 6 vues

A coluna de Salah Machnuk revive o debate sobre o boicote de Israel. O artigo 1.o da Lei de 1955 vai além das transações comerciais. Confronto entre sua interpretação, o texto jurídico e a análise do advogado Jad Tohmé, sem prejuízo da qualificação judicial de um determinado contato político ou midiático.

Boycott d’Israël : que dit le texte ?. Beyrouth · Illustration, aucun événement judiciaire représenté
Beyrouth, illustration. Aucun événement judiciaire représenté. Photo entière redimensionnée, sans retouche. © Jo Kassis / Pexels. © Jo Kassis / Pexels
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A lei libanesa de 1955 sobre o boicote de Israel abrange apenas os intercâmbios económicos? Na sua coluna publicada em 11 de NovembroNida Al- WatanSalah Machnuk defende essa leitura e desafia seu uso contra as comunicações políticas ou de mídia. No entanto, o texto jurídico contém uma fórmula mais ampla do que apenas as transacções comerciais e financeiras. Entre o objectivo económico inicial, a elaboração da proibição e a sua aplicação, o debate merece uma leitura precisa.

Tese de Salah Machnuk

Na página 3 do jornal, Machnouk distingue o julgamento político sobre o contato com israelenses de sua caracterização criminosa. Considera que uma comunicação sem assistência de inteligência ou uma relação comercial não é, por si só, abrangida pela proibição. Seu raciocínio baseia-se nas razões econômicas do texto, em vários artigos sobre bens e na vinculação do escritório de boicote ao Ministério da Economia.

Assim, favorece uma interpretação restritiva e não uma campanha de revogação imediata, que considera politicamente contraproducente. Este é um argumento de cronista, não uma decisão judicial. A sua posição não é suficiente para estabelecer a legalidade de uma entrevista, reunião ou negociação.

O artigo 1.o não pára no comércio

Alei de 23 de junho de 1955reproduzido pelo Centro de Informação Jurídica da Universidade Libanesa, foi publicado no Jornal Oficial de 29 de Junho. A sua declaração de motivos invoca, com razão, o bloqueio económico e a necessidade de organizar responsabilidades e sanções relacionadas com o boicote.

Masartigo 1.oproíbe acordos celebrados directamente ou por intermédio de pessoas ou organismos residentes em Israel, da sua nacionalidade ou agindo em seu nome ou no seu interesse, sempre que o seu objecto diga respeito a transacções comerciais, financeiras ou, em tradução, « qualquer outra transacção, independentemente da sua natureza ».

Esta última forma faz parte do texto. A leitura documental não pode, portanto, parar nas duas primeiras categorias. Por outro lado, esta conclusão não resolve por si só o que constitui um acordo ou transacção numa situação concreta. O âmbito das palavras utilizadas e os elementos de uma eventual infracção continuam a ser questões de interpretação jurídica.

Uma leitura jurídica diferente

Interrogado em 13 de Maio de 2026 por:Al-Araby Al-Jadeedem um artigo sobre as relações entre a mídia libanesa e os interlocutores israelenses, o advogado Jad Tohmé, professor da Universidade libanesa, apresenta um quadro mais amplo. Liga esta questão à Lei de 1955 e também às disposições do Código Penal relativas às relações com o inimigo. Segundo sua análise, a prática judicial não se limita ao comércio.

Tohmé, no entanto, descreve uma dificuldade de qualificação: distinguir o exercício da liberdade de expressão e a profissão de jornalista de conduta que pode ser considerada como uma cooperação proibida. Em particular, salientou a questão da vantagem directa ou indirecta que Israel poderia derivar de uma troca ou da sua utilização. Essa análise, antes da crônica de Machnuk, não é uma resposta a ela ou um julgamento em todas as entrevistas.

Um gabinete económico, um debate mais amplo

A apresentação oficial dagabinete de boicote do Ministério da Economiaconfirma a sua ligação administrativa e as suas missões de acompanhamento. Referiu-se também à transferência de infracções para a justiça militar. A existência de uma administração económica informa a organização do regime; não substitui a leitura das suas disposições.

Por conseguinte, três níveis devem permanecer distintos: o parecer sobre a adequação do boicote, o âmbito do texto actual e a qualificação de um acto específico. A coluna de Machnuk revive o primeiro debate e propõe uma resposta à segunda. O terceiro exige factos estabelecidos e uma análise jurídica específica do processo. Nenhum veredicto geral sobre contatos políticos ou jornalísticos pode ser inferido desta única controvérsia.

Ilustração: Beirute, fotografia de Jo Kassis / Pexels. Nenhum evento judicial representado.

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