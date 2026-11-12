Assinatura eletrônica e nuvem: regras em construção

A WHOAR realizou consultas em 3 e 4 de Novembro sobre a assinatura electrónica e o acolhimento de dados públicos. O trabalho, realizado com Macmillan Keck, diz respeito a textos de aplicação, política do governo de nuvem e as habilidades do COLIBAC. Eles fazem parte da preparação do projeto de aceleração digital apoiado pelo Banco Mundial. Os 10 minutos de novembro não lançam novos serviços. Descreve as fundações jurídicas e institucionais a serem construídas antes da implantação nas administrações.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A assinatura eletrônica e a hospedagem de dados públicos foram tema de workshops em 3 e 4 de novembro de 2026. A WHOAR apresentou o seu trabalho em 10 de Novembro. Organizadas com Macmillan Keck, estas reuniões se concentram nas regras, responsabilidades e capacidade administrativa necessárias. Não anunciam a abertura de um novo serviço digital aos cidadãos.

A assinatura electrónica no Líbano exige regras aplicáveis

O Gabinete do Ministro de Estado da Reforma Administrativa reuniu as partes interessadas sobre as condições para uma assinatura electrónica fiável. A mesa-redonda discutiu, nomeadamente, um novo decreto e a preparação da legislação necessária para a sua aplicação. O lançamento não dá o número da ordem em análise.

Outra sessão treinou os membros do conselho do COLIBAC, o organismo de acreditação libanês. Tratou do seu papel na assinatura electrónica ao abrigo da Lei n.o 81. Assim, os intercâmbios envolvem o exame dos textos na preparação da instituição responsável pela sua execução.

A assinatura electrónica não se limita à imagem de uma assinatura escrita à mão adicionada a um documento. Dispositivos de confiança podem usar certificados e mecanismos criptográficos. São utilizados, nomeadamente, para verificar a origem de uma assinatura e a integridade do documento. A sua utilização requer regras de controlo e uma divisão de responsabilidades.

Uma nota do Banco Mundial emitida em dezembro de 2024 descreve o quadro libanês ao abrigo da Lei 81 de 2018. Recorda o reconhecimento legal das assinaturas electrónicas e o papel da COLIBAC na regulação de acordos de alta confiança. Esta base jurídica não isenta a organização da acreditação, dos controlos e das utilizações práticas.

Para a nuvem, uma política do governo para definir

O segundo projecto diz respeito ao armazenamento e tratamento de dados no sector público através de tecnologias de nuvem. A consulta centrou-se em conclusões preliminares e pressupostos. Os participantes discutiram prioridades, oportunidades e lacunas na elaboração de recomendações.

O objetivo anunciado é construir uma política governamental clara para a adoção desses serviços. O comunicado de imprensa não designa um anfitrião seleccionado. Não anuncia um centro de dados recentemente aberto nem um calendário de migração para as administrações. Também não especifica as categorias de dados que seriam transferidos.

A palavra « público » aqui refere-se às administrações envolvidas. Isso não significa que seus arquivos se tornariam acessíveis a todos. As condições de alojamento, acesso e proteção fazem parte do trabalho de governança a ser estabelecido.

Preparação financiada, separada da implantação

De acordo com o WHOAR, estas atividades são abrangidas por uma subvenção preparatória financiada pelo Banco Mundial para o Projeto de Aceleração Digital do Líbano, ou LDAP. Devem ajudar a estabelecer uma base de serviço público mais segura e mais bem ligada.

O registo do contrato OMSAR confirma uma missão confiada a Macmillan Keck com base na assinatura electrónica. O seu âmbito inclui uma panorâmica, um roteiro, a elaboração de instrumentos jurídicos e o reforço das capacidades. O valor publicado é de $311.312 por um período de 22 semanas. Este contrato consultivo não é um anúncio de comissionamento.

O projeto digital maior tem 150 milhões de dólares em financiamento aprovado pelo Banco Mundial em janeiro de 2026. A instituição afirma que deve apoiar o acolhimento seguro de dados públicos e de cibersegurança. Pretende igualmente reforçar as bases jurídicas, institucionais e humanas dos serviços digitais. Este envelope global não é, portanto, o único custo dos seminários de Novembro.

Três passos devem permanecer legíveis para os usuários. Os textos definem as condições jurídicas. Governança especifica quem autoriza, controla e assume a responsabilidade. A implantação torna as funções utilizáveis em jurisdições identificadas. As oficinas documentam os dois primeiros componentes. O seu relatório ainda não apresenta uma lista de abordagens online recentemente viáveis ou uma data para a abertura ao público.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews