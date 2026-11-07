Trípoli: Os motoristas se manifestam em frente ao serail

Motoristas de ônibus e miniônibus demonstraram em 7 de novembro em frente a Tripoli Serail, onde os participantes cortaram a estrada. Os seus representantes pediram uma melhor organização dos transportes públicos entre Trípoli e Akkar, protecção dos operadores existentes e controlo de veículos não autorizados. Os líderes sindicais ameaçam ampliar a mobilização, sem anunciar um calendário ou uma greve geral. Nenhum acordo com o governo é relatado nas atas do comício.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Motoristas de ônibus e microônibus demonstraram sábado, 7 de novembro de 2026 em frente ao Tripoli Serail. Os participantes cortaram a estrada em frente ao edifício para reivindicar proteção para sua atividade. A reunião reuniu os sindicatos dos trabalhadores do norte e do transporte terrestre, bem como os comitês de motoristas de ônibus e microônibus.

As forças de segurança tomaram medidas nas proximidades do Serail para controlar o movimento e organizar o tráfego. Os relatórios disponíveis não especificam o número de participantes nem a duração do bloqueio.

Motoristas de Trípoli exigem regras comuns

O desenvolvimento dos transportes públicos entre Trípoli e Akkar está no centro das exigências. Shadi el-Sayed, Presidente da União dos Sindicatos dos Trabalhadores do Norte, reconhece a necessidade deste serviço. No entanto, exige uma organização que preserve os condutores e proprietários de veículos já presentes nestas linhas.

O líder do sindicato acredita que esses profissionais têm fornecido viagens por anos sem proteção adequada. Insta o Estado a ter em conta a sua situação no contexto da oferta de transporte. Também critica o papel das empresas privadas no funcionamento do serviço.

Esta posição diz respeito às condições de concorrência e ao lugar dos operadores existentes. Não constitui o anúncio de uma suspensão da ligação Trípoli-Akkar. Nenhuma interrupção geral deste serviço é confirmada nas informações consultadas.

Controlo do veículo no centro das aplicações

Os representantes dos condutores denunciam a actividade dos veículos que apresentam como não autorizados para o transporte pago. Moustapha Battikh, representante do Comitê de Rodoviários Rosa, cita em particular veículos de plataforma privada. Pediu ao Ministro dos Transportes que aumentasse a atenção a estas práticas.

Estas denúncias permanecem as dos organizadores. As actas da reunião não apresentam um registo administrativo das infracções ou dos dados para medir a sua extensão. Também não reportam uma nova operação de controlo anunciada pelas autoridades.

As partes interessadas apelam também a uma política fiscal que abranja grupos de baixos rendimentos. Shadi al-Sayed apela ao governo para proteger os meios de vida dos motoristas. Também apelou ao Presidente da República para que interviesse no caso.

Uma ameaça de mobilização aumentada, sem data anunciada

Mohammad al-Shami, representante dos miniônibus, criticou as reuniões realizadas em Beirute, que considerava insuficientes para os profissionais do Norte. Defende o papel dos sindicatos nas discussões sobre as demandas do setor.

Shadi al-Sayed adverte que o movimento pode crescer se as demandas permanecerem sem resposta. Nenhum calendário para nova ação ou ordem de greve geral é anunciado no relatório. Não há acordo com o governo sobre as reivindicações apresentadas ao Serail.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews