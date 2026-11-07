Inundações: limpar estradas tem seus limites

O Departamento de Obras Públicas distingue entre inundações relacionadas com a manutenção e as que requerem novas infra-estruturas. Mohammad al-Hajj Shehadé explica as habilidades das administrações, os sete lotes de limpeza e o monitoramento de pontos negros. Em Nahr al-Ghadir, a estreiteza do curso limita a eficácia de um simples aprofundamento. O engenheiro refere-se a estudos, terrenos e financiamento para novas obras. Sua estimativa de mais de 90% da rede acessível à limpeza continua sendo uma declaração do gestor, sem auditoria independente submetida.

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A limpeza das evacuações já não é suficiente para resolver todos os pontos negros das inundações no Líbano. Mohammad al-Hajj Shehadé, chefe do serviço central de manutenção do Ministério das Obras Públicas, distingue as áreas onde a manutenção permanece adaptada às que requerem novas obras. Em entrevista publicada em 7 de novembro, o engenheiro descreve as redes de envelhecimento, frente à urbanização e às vezes chuvas muito concentradas.

Estima que a limpeza satisfaça as necessidades de mais de 90% da rede rodoviária em causa. Esta avaliação é a do inquirido, não o resultado de uma auditoria independente tornada pública. Os desafios restantes incluem a capacidade das instalações e a partilha de responsabilidades entre administrações.

Inundações no Líbano: quem mantém que rede?

Chehadé apresenta o escopo da intervenção de seu ministério: manutenção de evacuações em estradas classificadas internacionalmente. Ele menciona sete lotes de contratos para este trabalho. As outras vias são da competência dos municípios e dos seus sindicatos, dependendo da distribuição de competências.

O Ministério da Energia e da Água está envolvido em rios naturais. O gerente também menciona as redes de esgotos e estruturas locais responsáveis por determinados equipamentos. No entanto, a água atravessa os limites administrativos: um obstáculo a montante pode perturbar um eixo mantido por outro organismo.

Essa distinção conta para compreender as intervenções. Limpar uma grade em uma estrada não necessariamente resolve o problema de um curso de água próximo. Da mesma forma, um trabalho comunitário saturado não se torna automaticamente um site de Obras Públicas porque seu transbordamento dificulta o tráfego.

A pessoa responsável descreve a necessária coordenação entre as administrações. Também associa dificuldades a recursos fracos e restrições de financiamento. A manutenção sazonal e a criação de novas infra-estruturas não envolvem os mesmos orçamentos ou procedimentos.

Pontos negros evoluem com chuva

Os prestadores de serviços de limpeza identificam setores sensíveis com base em observações e monitoramento da rede. Chehadé indica que as equipes de emergência estão posicionadas em pontos negros recorrentes. As patrulhas móveis também devem ocorrer quando surge um problema ao longo das estradas.

O engenheiro descreve o aparecimento de novos pontos difíceis nos últimos três anos. Em particular, liga-a a fortes precipitações durante um curto período de tempo. Refere-se, em função da localização, à criação de redes, à melhoria das instalações existentes e ao reforço dos dispositivos de emergência.

Estas explicações não são uma previsão meteorológica para o inverno. Explicam como o serviço adapta sua manutenção às situações observadas. A disponibilidade de equipas e a qualidade do acompanhamento dos prestadores continuam a ser elementos de acompanhamento.

Segundo Chehadé, o ministério conta com escritórios de consultoria para monitorar o trabalho. O controlo abrange a execução das operações e a comunicação de anomalias. Mapas detalhados do local, resultados de inspeção e tempos de correção não estão incluídos na manutenção.

Em Nahr al-Ghadir, os limites estreitos fluem

O caso de Nahr al-Ghadir ilustra as limitações de uma intervenção baseada exclusivamente na cura. Chehadé explica que o aprofundamento do curso não resolve o problema de largura insuficiente. O trabalho de manutenção pode remover obstáculos, mas não dá automaticamente à cama as dimensões necessárias.

O responsável refere-se à invasão de vias navegáveis e à necessidade de tratamento com as autoridades competentes. Expandir um trabalho ou mudar uma rota também pode exigir a mobilização de terra. Essas intervenções requerem estudos e, em alguns casos, aquisições.

A urbanização acrescenta outra restrição. Os equipamentos concebidos para um ambiente mais antigo devem receber fluxos a partir de sectores mais construídos. O diagnóstico técnico deve determinar se a manutenção é suficiente ou se a própria capacidade da rede deve ser alterada.

Novos livros exigem programação

Chehadé distingue assim as intervenções imediatas dos projectos a preparar em várias fases. Para os pontos estruturalmente inadequados, referiu-se aos planos directores e ao financiamento adequado. O desenho de uma obra envolve examinar sua articulação com todo o curso de água.

Esta abordagem não elimina a obrigação de manter as instalações existentes. Resíduos ou depósitos podem agravar um ponto já frágil. Mas mais passagens de limpeza não substituem uma expansão, uma rede adicional ou uma retomada do desenvolvimento quando o diagnóstico o considera necessário.

A manutenção não é acompanhada de qualquer garantia de não haver inundações. Para os setores identificados como insuficientes, os passos a serem dados permanecem a definição de trabalho, a coordenação entre as agências e a mobilização de recursos.

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