Akkar : Joumeh treina uma comissão após tensões

A união dos municípios de Jumeh, os mukhtars e personalidades locais anunciam uma comissão de acompanhamento após as tensões entre Akkar al-Atika e Fnaydeq. Na sua declaração de 7 de Novembro, convidaram as autoridades nacionais e o exército a intervir. Em particular, denunciam ataques contra motoristas escolares, estradas fechadas e ameaças, sem fornecer uma avaliação detalhada. Procuram justiça e recusam responsabilizar uma localidade pelas ações de certos indivíduos.

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A união dos municípios de Jumeh e a associação de seus mukhtars anunciam uma comissão de acompanhamento após as tensões entre Akkar al-Atika e Fnaydeq. Em um comunicado de imprensa emitido no sábado, 7 de novembro de 2026, os participantes em uma reunião local solicitaram a intervenção das autoridades nacionais. Pedem a protecção dos habitantes e o regresso da disputa às instituições judiciais.

Uma comissão Joumeh para seguir os passos

A reunião envolveu o conselho da união municipal, mukhtars e personalidades locais. Centrou-se nas consequências dos recentes acontecimentos para a segurança e a paz civil em Akkar, de acordo com o comunicado de imprensa.

O comité anunciado reunirá representantes da União e mukhtars. Deve acompanhar as autoridades competentes em matéria de segurança, judiciária e administrativa. Os participantes também lhe atribuem uma missão de diálogo, a fim de preparar uma solução duradoura respeitando os direitos das partes.

O texto não dá a composição nominativa desta comissão nem um calendário para as suas reuniões. Anuncia a sua formação, sem mencionar um acordo já alcançado entre as duas localidades.

Um apelo às autoridades e ao exército

Os signatários dirigem-se ao Presidente da República, ao Presidente do Parlamento, ao Presidente do Conselho de Ministros e ao comando do exército. Solicitam uma intervenção urgente, no âmbito das competências de cada pessoa, para conter tensões e resolver as causas do litígio.

Querem medidas para proteger os cidadãos e uma solução que apresentem como justa e definitiva. O seu recurso não constitui o anúncio de uma decisão das autoridades requeridas. O comunicado de imprensa não menciona qualquer resposta destes funcionários.

Ataques aos condutores escolares

Os participantes condenam ataques contra os cidadãos, especialmente os motoristas de ônibus que transportam estudantes. Eles também denunciam bloqueios de estradas, ameaças e pede discórdia nas redes sociais. Esses fatos são relatados em seu comunicado, que não detalha cada incidente.

Nenhum número de vítimas, veículos afetados ou estradas bloqueadas é indicado. Nem o texto fornece qualquer avaliação médica. Solicita que as pessoas responsáveis pelos actos comunicados estejam sujeitas aos procedimentos previstos na lei.

A união municipal afirma que se reserva o direito de iniciar processos judiciais disponíveis dentro dos limites de sua competência. Destina-se a pessoas cujo envolvimento em actos ameaçadores de segurança seria estabelecido. No entanto, o comunicado de imprensa não anuncia a apresentação de uma queixa específica.

Recusa de cobranças colectivas

Os signatários apelam à contenção e à cessação da escalada. Recusam que uma cidade ou comunidade local assuma a responsabilidade pelas ações de certos indivíduos. Invocam relações históricas entre os habitantes de Akkar para defender esta posição.

Reafirmam a necessidade de as instituições judiciais e de segurança do Estado protegerem os direitos e resolverem os litígios. A comissão deve agora apresentar estes pedidos aos interlocutores oficiais, sem um prazo anunciado para uma primeira reunião.

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