7 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

Sul do Líbano: fogo de artilharia em Zawtar e seus arredores

Libnanews
· 1 min de leitura · 3 vues

No sábado, 7 de novembro, a artilharia israelense disparou nas áreas interiores de Zawtar al-Sharqiyah e na área entre Mayfadoun e Kfar Tebnit. Um despacho da agência transmitido de Nabatiyah em 1439 horas Beirute tempo relatou os bombardeios. Não especifica o número de autocarros nem a sua duração. Não há nenhum registro humano ou detalhado de danos materiais neste alerta, o que não leva à conclusão de que não há vítimas ou danos.

Composition éditoriale sur une vue d’archives de Khiam depuis Marjayoun. Cette photographie d’illustration ne montre ni Zawtar ni les bombardements du 7 novembre.
Composition éditoriale sur une vue d’archives de Khiam depuis Marjayoun. Cette photographie d’illustration ne montre ni Zawtar ni les bombardements du 7 novembre. © François el Bacha / Libnanews
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

No sábado, 7 de novembro de 2026, a artilharia israelense disparou nos aposentos interiores de Zawtar al-Sharqiyah, no sul do Líbano. A área entre Mayfadoun e Kfar Tebnit também foi afetada, segundo um despacho de agência transmitido de Nabatiyeh.

Fogo de artifício em Zawtar al-Sharqiyah

O alerta, transmitido às 14:39 horas de Beirute, distingue estes dois setores. Menciona os bairros de Zawtar al-Sharqiyah e o espaço entre as outras duas localidades. Não especifica o número de balas ou a duração do bombardeio.

Não foram comunicados resultados na indicação

A expedição não fornece quaisquer resultados humanos e não descreve os danos materiais. Esta falta de informação torna impossível concluir que não há vítimas ou danos.

O texto também não fornece qualquer informação sobre qualquer intervenção de emergência ou sobre edifícios afectados. As consequências destes tiroteios ainda não foram especificadas.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Todos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *