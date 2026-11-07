No sábado, 7 de novembro, a artilharia israelense disparou nas áreas interiores de Zawtar al-Sharqiyah e na área entre Mayfadoun e Kfar Tebnit. Um despacho da agência transmitido de Nabatiyah em 1439 horas Beirute tempo relatou os bombardeios. Não especifica o número de autocarros nem a sua duração. Não há nenhum registro humano ou detalhado de danos materiais neste alerta, o que não leva à conclusão de que não há vítimas ou danos.

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No sábado, 7 de novembro de 2026, a artilharia israelense disparou nos aposentos interiores de Zawtar al-Sharqiyah, no sul do Líbano. A área entre Mayfadoun e Kfar Tebnit também foi afetada, segundo um despacho de agência transmitido de Nabatiyeh.

Fogo de artifício em Zawtar al-Sharqiyah

O alerta, transmitido às 14:39 horas de Beirute, distingue estes dois setores. Menciona os bairros de Zawtar al-Sharqiyah e o espaço entre as outras duas localidades. Não especifica o número de balas ou a duração do bombardeio.

Não foram comunicados resultados na indicação

A expedição não fornece quaisquer resultados humanos e não descreve os danos materiais. Esta falta de informação torna impossível concluir que não há vítimas ou danos.

O texto também não fornece qualquer informação sobre qualquer intervenção de emergência ou sobre edifícios afectados. As consequências destes tiroteios ainda não foram especificadas.

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