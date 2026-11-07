Gaza: Chuva inunda tendas de pessoas deslocadas

Chuvas fortes inundaram milhares de tendas abrigando pessoas deslocadas internamente em Gaza em 7 de novembro de 2026. O escritório de mídia do governo local está avançando 70.000 tendas afetadas, uma figura não confirmada independentemente. A Defesa Civil reporta mais de 1.500 pedidos de socorro. Duas pessoas ficaram feridas no colapso de uma parede, de acordo com relatórios de campo. Os estoques humanitários e os equipamentos de bombeamento já eram insuficientes antes deste episódio, de acordo com as avaliações disponíveis.

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Chuvas fortes inundaram milhares de tendas em Gaza no sábado, 7 de novembro de 2026. A água entrou nos abrigos das famílias deslocadas, molhando seus cobertores, colchões e objetos pessoais. O Alívio relata um grande número de pedidos de ajuda, enquanto o bombeamento de equipamentos e reservas de abrigo permanecem insuficientes.

Tendas inundadas em Gaza

Os achados de campo publicados no sábado descrevem campos de invasão de água, especialmente em áreas baixas. As famílias estão tentando proteger seus assuntos e tornar seus abrigos mais habitáveis. Tendas improvisadas, feitas de tecidos finos e lonas, oferecem pouca proteção contra chuva prolongada.

O escritório de mídia controlado pelo Hamas do governo de Gaza relata 70.000 tendas inundadas em 12 horas. Esta é a sua estimativa, sem confirmação independente deste total. A Defesa Civil relata que recebeu mais de 1.500 chamadas de socorro desde o início do episódio meteorológico.

A inundação de tendas não diz respeito apenas à sua estrutura. Também priva os ocupantes de roupa de cama seca e danifica as poucas propriedades que mantiveram após seu deslocamento. Para as famílias já em abrigos precários, a possibilidade de ingresso em moradias mais seguras permanece limitada.

A chuva também enfraquece os edifícios danificados

Dois palestinos foram feridos na parte norte do território após o colapso de um muro, de acordo com informações recolhidas no local e transmitido na manhã de sábado. O edifício tinha sido danificado durante bombardeios israelenses. As chuvas enfraqueceram ainda mais a sua estrutura.

Este episódio ilustra outro risco que o aumento da água nos campos. As construções já danificadas podem oferecer um refúgio aparente, apresentando um perigo de colapso. Os dados disponíveis ainda não permitem uma avaliação exaustiva dos danos causados pelo clima.

Existências insuficientes antes do tempo

Dificuldades de resposta foram documentadas antes da chuva de sábado. No seu relatório de 5 de Novembro e publicado no dia seguinte, o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários já descreveu graves deficiências na preparação para o Inverno.

A partir de 1 de novembro, os parceiros humanitários estimaram as necessidades em aproximadamente 121 mil tendas e 561.000 lonas. Seus estoques em Gaza eram apenas cerca de 2.800 tendas e 76 mil lonas. Esses dados descrevem a situação antes das inundações, não o número de abrigos destruídos no sábado.

O mesmo relatório indicava que as restrições à entrada de óleo de motor e de peças sobressalentes ameaçavam os serviços essenciais. Os sistemas de eliminação de tempestades e águas residuais já estavam a sofrer falhas. A falta de financiamento, os atrasos na aquisição e as autorizações de entrada também atrasaram a chegada de equipamentos de alojamento.

Por sua vez, COGAT, uma agência militar israelense responsável pela coordenação da ajuda, anunciou na sexta-feira a entrada de quatro caminhões de bombeamento adicionais, através do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Segundo essa agência, somaram oito veículos que haviam chegado no mês anterior para apoiar o saneamento.

Nos campos afetados, as necessidades imediatas incluem abrigo, drenagem e substituição de efeitos úmidos. A assistência continua a ser prestada, enquanto a extensão dos danos e o número de famílias que necessitam de deslocalização continuam a ser determinados.

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