Trípoli: Egito reabre sede diplomática

O Egito reabre a sede histórica de sua embaixada em Trípoli, fechada em 2014. Badr Abdelatty acompanha esta inauguração de discussões sobre cidadãos egípcios, comércio e energia. A missão já havia retomado atividades antes: esta cerimônia não marcou um retorno após doze anos de total ausência diplomática.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Egito reabriu a sede histórica de sua embaixada em Trípoli, Líbia, no sábado, 7 de novembro de 2026. Badr Abdelatty presidiu a cerimônia com Taher al-Baour, responsável pelos Negócios Estrangeiros da Líbia. Esta deslocalização para um edifício renovado acompanha as discussões sobre os intercâmbios económicos e a situação dos cidadãos egípcios.

Uma sede diplomática reabriu após a renovação

O Ministério egípcio dos Negócios Estrangeiros confirma a reabertura do edifício e a presença de ambos os funcionários. Badr Abdelatty agradeceu às autoridades líbias pelo seu apoio aos trabalhos de manutenção e renovação. Ele apresentou este lugar como parte do patrimônio histórico e diplomático de Trípoli.

A sede fechou em 2014, num contexto de deterioração da segurança. Foi reaberto doze anos depois. No entanto, não significa que qualquer atividade diplomática egípcia tenha cessado durante esse período.

A missão egípcia já estava trabalhando em Trípoli em 2021. Em junho daquele ano, seu oficial anunciou a libertação de nacionais detidos na Líbia. Por conseguinte, a novidade de 7 de Novembro diz respeito ao regresso ao cerco histórico, e não ao restabelecimento das relações entre os dois países.

Exigências concretas para os egípcios na Líbia

A visita também inclui uma entrevista com Abdelhamid Dbeibah, chefe do governo de unidade nacional com sede em Trípoli. De acordo com o relatório egípcio, Badr Abdelatty solicitou instalações adicionais para seus compatriotas que viviam na Líbia. Solicita, em especial, a prorrogação dos prazos administrativos e a anulação das coimas acumuladas em períodos anteriores.

O Ministro também pediu medidas a favor dos estudantes egípcios. O lançamento não apresenta essas aplicações como decisões já implementadas. Não especifica o calendário, o número de beneficiários ou o procedimento a utilizar para o beneficiar.

Ambos os líderes concordaram em reforçar o comércio e o investimento e em eliminar as barreiras comerciais. As suas discussões centraram-se na participação de empresas egípcias em projectos de infra-estruturas e reconstrução líbias. Incluem os preparativos para uma futura reunião do Alto Comité Misto.

Projectos energéticos ainda por executar

Nas instalações da embaixada, Badr Abdelatty conheceu Khalifa al-Sadeq, o ministério líbio do petróleo e do gás. O comércio centrou-se nas ligações de gás, produtos petrolíferos e refinação de petróleo líbio no Egito para reexportação.

O ministro egípcio pediu para acelerar esses projetos, bem como reabilitação de refinarias líbias e interconexão elétrica. O relatório não menciona quaisquer novos contratos assinados ou datas de expiração para a entrada em serviço. Khalifa al-Sadeq deve visitar o Cairo em breve para continuar as discussões com ministros egípcios do petróleo e da eletricidade.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews