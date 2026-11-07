Trípoli: Egito reabre sede diplomática

O Egito reabriu a sede histórica de sua embaixada em Trípoli, Líbia, no sábado, 7 de novembro de 2026. Badr Abdelatty presidiu a cerimônia com Taher al-Baour, responsável pelos Negócios Estrangeiros da Líbia. Esta deslocalização para um edifício renovado acompanha as discussões sobre os intercâmbios económicos e a situação dos cidadãos egípcios.
Uma sede diplomática reabriu após a renovação
O Ministério egípcio dos Negócios Estrangeiros confirma a reabertura do edifício e a presença de ambos os funcionários. Badr Abdelatty agradeceu às autoridades líbias pelo seu apoio aos trabalhos de manutenção e renovação. Ele apresentou este lugar como parte do patrimônio histórico e diplomático de Trípoli.
A sede fechou em 2014, num contexto de deterioração da segurança. Foi reaberto doze anos depois. No entanto, não significa que qualquer atividade diplomática egípcia tenha cessado durante esse período.
A missão egípcia já estava trabalhando em Trípoli em 2021. Em junho daquele ano, seu oficial anunciou a libertação de nacionais detidos na Líbia. Por conseguinte, a novidade de 7 de Novembro diz respeito ao regresso ao cerco histórico, e não ao restabelecimento das relações entre os dois países.
Exigências concretas para os egípcios na Líbia
A visita também inclui uma entrevista com Abdelhamid Dbeibah, chefe do governo de unidade nacional com sede em Trípoli. De acordo com o relatório egípcio, Badr Abdelatty solicitou instalações adicionais para seus compatriotas que viviam na Líbia. Solicita, em especial, a prorrogação dos prazos administrativos e a anulação das coimas acumuladas em períodos anteriores.
O Ministro também pediu medidas a favor dos estudantes egípcios. O lançamento não apresenta essas aplicações como decisões já implementadas. Não especifica o calendário, o número de beneficiários ou o procedimento a utilizar para o beneficiar.
Ambos os líderes concordaram em reforçar o comércio e o investimento e em eliminar as barreiras comerciais. As suas discussões centraram-se na participação de empresas egípcias em projectos de infra-estruturas e reconstrução líbias. Incluem os preparativos para uma futura reunião do Alto Comité Misto.
Projectos energéticos ainda por executar
Nas instalações da embaixada, Badr Abdelatty conheceu Khalifa al-Sadeq, o ministério líbio do petróleo e do gás. O comércio centrou-se nas ligações de gás, produtos petrolíferos e refinação de petróleo líbio no Egito para reexportação.
O ministro egípcio pediu para acelerar esses projetos, bem como reabilitação de refinarias líbias e interconexão elétrica. O relatório não menciona quaisquer novos contratos assinados ou datas de expiração para a entrada em serviço. Khalifa al-Sadeq deve visitar o Cairo em breve para continuar as discussões com ministros egípcios do petróleo e da eletricidade.
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