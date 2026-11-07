Qlayaa pede apoio duradouro ao núncio Borgia

Em Qlayaa, o prefeito pediu ajuda de longo prazo ao Núncio Paolo Borgia para obter acesso à terra, vender azeite e sustentar famílias. Durante a sua visita de 7 de Novembro, as autoridades locais também discutiram as taxas de aquecimento e escola, sem anunciar qualquer novo financiamento para estas necessidades.

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Em Qlayaa, no distrito de Marjayoun, os líderes locais pediram ao Núncio Apostólico Paolo Borgia que continuasse a apoiar os habitantes no sábado, 7 de novembro. Apelam a necessidades específicas: acesso a terrenos ainda difíceis de alcançar, venda de produção agrícola, aquecimento financeiro e redução das taxas escolares. O representante da Santa Sé visitou a localidade após uma parada em Deir Mimas.

Prefeito Hanna Daher apresentou estes pedidos em uma reunião pós-massa na Igreja de São Jorge. Ele agradeceu ao núncio por suas intervenções humanitárias e pelos passos que, disse ele, haviam permitido que pessoas e agricultores se juntassem às suas tramas. Ele esperava que tais esforços se estendessem à terra onde o acesso ainda era impossível.

Despesas de venda e de Inverno

A chamada municipal vai além da entrega de ponto de emergência. Hanna Daher citou aquecimento, necessidades básicas, propinas e apoio familiar. Solicitou igualmente ajuda para a eliminação das culturas, incluindo o azeite. Esses pedidos foram apresentados como condições necessárias para manter os habitantes em sua aldeia.

As candidaturas apresentadas ao Núncio não envolvem, nesta fase, financiamento anunciado nem um calendário para reabertura do acesso à terra.

A recepção reservada a Paolo Borgia tinha colocado a agricultura na vanguarda. As crianças da paróquia ofereceram-lhe pão e azeite. Em frente à igreja, as pessoas o receberam com uma coroa de louro, aplausos e um lançamento pomba. Representantes municipais eleitos e vários sacerdotes participaram da recepção.

Borgia saúda o apego dos habitantes à sua aldeia

Em sua homilia, o núncio elogiou a fé e a perseverança dos habitantes diante das dificuldades da guerra. Ele enfatizou seu apego à sua terra e suas raízes cristãs e libanesas. Ele deu-lhes o afecto e a bênção do Papa.

Paolo Borgia concentrou-se na esperança, na solidariedade e na recusa de deixar o medo isolar os habitantes. Apresentou como fundamento da paz o amor ao próximo, a misericórdia e a justiça.

O pároco, Padre Antonios Farah, também pediu a continuação do compromisso da Santa Sé. Ele recordou o apoio humanitário, as iniciativas de saúde e o acompanhamento das dificuldades cotidianas trazidas pelo núncio. Enfatizou o direito dos habitantes de viverem em segurança, de trabalharem em suas terras, de venderem sua produção e de criarem seus filhos.

O sacerdote afirmou que os habitantes não queriam pegar em armas. Referiu-se também às famílias separadas de seus entes queridos por cerca de 26 anos e pediu que a busca da paz lhes permitisse encontrar-se.

Os deputados Melhem Khalaf e Firas Hamdan participaram da reunião no salão paroquial. O município concedeu uma distinção ao núncio. Além desta recepção, Hanna Daher pediu-lhe para continuar os passos para abrir acesso às parcelas ainda inacessíveis e ajudar os produtores a encontrar saídas para o seu petróleo.

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