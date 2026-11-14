Transferências da diáspora: quais os riscos para o livro?

Um declínio sustentado nas transferências da diáspora afetaria as famílias, o suprimento de dólares e as reservas do Banco do Líbano. Os dados disponíveis documentam um declínio em 2025, sem medir os sinais recentes do outono de 2026. Esta análise distingue taxa nominal, taxa real e poder de compra, remonta à cessação do financiamento em 2019 e detalha os meios de ação da BDL. Também explica por que razão a estabilidade cambial pode coexistir com uma deterioração da actividade e do rendimento.

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Um declínio a longo prazo nas transferências da diáspora enfraqueceria muito mais do que apenas o preço da libra. Reduziria a renda familiar, o suprimento de dólares e a capacidade do Banco do Líbano de reconstruir suas reservas. No entanto, as preocupações suscitadas no mercado ainda não permitem medir uma diminuição no Outono de 2026. O precedente de 2019 ajuda a compreender o risco, desde que as remessas familiares sejam diferenciadas do capital bancário e da estabilidade nominal do poder de compra real.

A partir de 14 de novembro de 2026, a questão deve ser colocada como uma análise de vulnerabilidade, não como o anúncio de uma ruptura iminente. Transferências menos frequentes ou menos frequentes são sinais a serem documentados. Tornam-se uma tendência nacional apenas com dados comparáveis ao longo de vários meses, abrangendo os diferentes canais e os seus possíveis movimentos.

Transferências da diáspora: o que está estabelecido

A série A42 do Banco do Líbano, dedicada às remessas de trabalhadores, permite uma comparação anual homogênea. Ao somar suas doze observações mensais, as entradas atingiram $6.245 bilhões em 2025, acima de $6.757 bilhões em 2024. A redução calculada é de 7,57%, ou aproximadamente $511 milhões. Estas são entradas brutas nesta série, não o saldo após as transferências para o estrangeiro.

Remessas de trabalhadores, série BDL A42 2024 2025 Inscrições anuais, soma das observações mensais $6.757 bilhões 6.245 mil milhões de dólares Tendência anual calculada Base para comparação – 7,57%

Esta diminuição diz respeito a 2025. A última observação da série consultada é dezembro de 2025. Por conseguinte, não confirma por si só uma recente aceleração do declínio. O diagnóstico de novembro de 2026 permanece distinto dessa comparação histórica.

O perímetro é tão importante quanto o número. As transações registradas pelas empresas de transferência não representam automaticamente todas as transferências da diáspora. Uma mudança de fornecedor ou de canal pode reduzir uma série sem reduzir os recursos recebidos pelas famílias na mesma proporção. Também é difícil medir o montante do dinheiro fornecido em uma viagem e algumas operações no exterior.

Um montante anual não fornece informações sobre a frequência dos pagamentos. A fim de verificar se os expatriados iriam espaçar as suas remessas, seria necessário saber o número de transações, o seu montante médio e a sua evolução por país de origem. Essas dimensões não podem ser inferidas a partir de um depoimento isolado ou do total recebido.

Um dólar recebido não entra automaticamente na BDL

O primeiro efeito de uma transferência é privado. Uma família recebe recursos que pode consumir, conservar ou alocar a uma dívida. Se trocar os seus dólares por livros, alimenta directamente o fornecimento de moeda. Se pagar seu aluguel em dólares, a moeda circula entre os residentes. Se comprar um produto importado, uma parte pode então ser usada para pagamento de um fornecedor externo.

Estas rotas explicam porque um dólar transferido não corresponde necessariamente a um dólar de reservas adicionais. Para aumentar seus ativos, a BDL deve adquirir moeda estrangeira ou receber outros recursos externos. Um montante retido numa carteira privada não está incluído nas suas reservas.

Uma queda sustentada das transferências pode, portanto, ser alcançada através de vários canais. As famílias vendem menos dólares aos taxistas. Os comerciantes recebem menos receitas. Os importadores encontram menos dinheiro no circuito privado. O banco central pode achar mais difícil comprar dólares sem pressionar seus preços.

No entanto, a transmissão não é mecânica. O aumento das receitas turísticas, das exportações ou de outros financiamentos pode compensar parte do défice. Por outro lado, um choque simultâneo sobre o turismo e as transferências amplifica a restrição. A diminuição do consumo pode também reduzir as importações ao preço de um abrandamento económico.

Paridade nominal e taxa real não dizem a mesma coisa

A paridade nominal é o número de livros trocados por um dólar. Um preço estável em torno de 89 500 pode facilitar contratos e pagamentos. Não garante preço ou padrão de estabilidade de vida.

A taxa de câmbio real corrige o preço nominal dos preços relativos entre as economias. Se os preços libaneses subirem mais rapidamente do que os dos parceiros, com os preços nominais inalterados, os bens e serviços libaneses ficam relativamente mais caros. É uma verdadeira apreciação. A taxa efectiva reúne várias relações bilaterais, ponderadas segundo o comércio. Não designa outro curso para comprar dólares.

« Paridade real » não deve, portanto, ser confundida com uma taxa de equilíbrio assumida. Determinar um preço sustentável exigiria, entre outras coisas, uma avaliação da produtividade, do comércio, do financiamento e dos compromissos externos. Um aumento do índice de preços não é suficiente para anunciar que o dólar deve valer um montante específico.

O poder de compra das transferências continua a ser uma terceira questão. Uma família pode receber exatamente o mesmo montante em dólares e comprar menos propriedade no Líbano. A sua perda efectiva não prova que a transferência nominal tenha diminuído. Por outro lado, uma diminuição do montante recebido reduz o seu orçamento mesmo quando os preços e os preços permanecem inalterados.

Se ambos os movimentos se combinam, a casa está sob dupla pressão: menos dólares recebidos e menos compras possíveis com cada dólar. O problema é então visível nas despesas de alimentação, escola ou medicina antes de aparecer na mesa de um escritório de câmbio.

2019: parar o financiamento, não apenas ajuda familiar

O precedente libanês chama a não data todas as dificuldades de outubro de 2019. Já em 2018, o FMI viu a inversão de depósitos não residentes e outros fluxos. A perda de confiança e as subsequentes saídas de capital agravaram a escassez de liquidez. A exposição do Banco à BDL tornou impossível o reembolso normal de depósitos em moeda estrangeira. O incumprimento soberano de março de 2020 agravou então uma crise que já havia começado.

Antes do rompimento, o sistema dependia da renovação dos financiamentos, particularmente atraídos por elevadas remunerações. Um depósito era uma dívida ao seu titular, não um rendimento nacional. Os fundos poderiam ser utilizados para financiar o Estado ou as operações do banco central, permanecendo a pagar pelos depositantes.

Quando as novas contribuições já não são suficientes para cobrir necessidades e saídas, esta assembleia encontra uma restrição de pagamento. O interesse prometido não traz os dólares necessários para honrá-los. O aumento da remuneração pode atrasar algumas retiradas, mas aumenta as responsabilidades futuras se os ativos financiados não gerarem as receitas correspondentes.

O congelamento do banco então mudou a própria natureza do dinheiro disponível. Um saldo de dólares numa conta antiga já não oferecia as mesmas oportunidades que um dólar livremente transferível. Restrições e conversões diferiram as perdas dos requerentes. O declínio da moeda atingiu o rendimento em libras.

Por conseguinte, a analogia pertinente diz respeito à dependência de factores externos e à confiança. Não se pode dizer que qualquer redução das transferências familiares ocorreria automaticamente em 2019. Hoje, uma parte muito maior das transações são baseadas em dólares diretamente utilizáveis, fora do crédito bancário tradicional. O choque pode afectar primeiro o rendimento e a actividade, em vez de assumir a forma de uma nova corrida aos mesmos depósitos.

As reservas podem deteriorar-se antes do preço

Para o banco central, a escassez de divisas pode significar primeiro menos compras. As reservas deixam de crescer sem a BDL necessariamente vender mais dólares para defender o livro. Se os seus desembolsos continuarem e excederem as receitas, os activos disponíveis diminuem.

O último balanço no final de outubro, retirado de uma nota econômica bancária de 4 de novembro, coloca os ativos de reserva em moeda estrangeira em cerca de $11,47 bilhões. Indica uma diminuição de cerca de 430 milhões desde o início de 2026, apesar de um pequeno aumento na segunda metade de Outubro. Este balanço não mede os efeitos das transferências de diáspora isoladamente.

O Banco Mundial já estava descrevendo uma disponibilidade mais estreita de moedas em outubro. Notou uma diminuição das reservas de $458 milhões entre meados de fevereiro e meados de agosto de 2026, enquanto a restrição de liquidez em livros apoiou a troca. Estas datas e perímetros devem permanecer ligados aos números: não é uma caixa registadora diária.

As reservas brutas também não constituem riqueza líquida sem qualquer obrigação. Há que fazer uma distinção entre ativos líquidos, investimentos, responsabilidades em moeda estrangeira e recursos que podem ser verdadeiramente mobilizados. Uma alteração de valor pode alterar um inventário contabilístico sem corresponder a uma entrada ou saída de dólares.

O ouro requer o mesmo cuidado. Um aumento do seu valor melhora o valor de um activo; não fornece automaticamente a moeda necessária para pagamentos correntes. Adicionar sem distinção ouro e dinheiro daria uma imagem enganosa da capacidade de resposta imediata.

Seria igualmente enganador dividir o estoque exibido por uma queda recente nas transferências para anunciar uma data de exaustão. Nem todos os embarques passam pela BDL, nem todos os desembolsos defendem a troca e outros fluxos evoluem. Tal previsão exigiria um cenário real de fluxo de caixa, não uma regra de três.

O que BDL pode amortizar e o que não pode criar

A primeira resposta é evitar a criação de livros acrescentando uma demanda de dólares à falta de moeda. O financiamento monetário das despesas públicas pode aumentar esta pressão. Por conseguinte, a coordenação orçamental é tão importante como as operações cambiais, especialmente quando as receitas fiscais diminuem.

A cobrança de impostos em livros e a retenção de saldos públicos no banco central retiram-se da liquidez do mercado. Por outro lado, as suas despesas estão novamente em circulação. As BDL devem ter em conta estes movimentos na avaliação da procura de moeda, sem confundir um efeito de fluxo de caixa sazonal com uma melhoria duradoura.

Também pode vender dólares para absorver um choque temporário. Esta intervenção troca um recurso limitado pelo tempo. Não substitui receitas externas a longo prazo. A questão-chave é a duração do choque e o custo da defesa do curso.

A liquidez excessivamente endurecida envolve outra conta. Os pagamentos tornam-se mais difíceis, o financiamento de inventários mais dispendiosos e a actividade pode abrandar. Uma moeda nominalmente estável obtida desaguando todas as transações não é suficiente para proteger a economia.

A transparência seria um instrumento complementar: publicar regularmente compras e vendas em moeda estrangeira, activos líquidos, variações de avaliação e obrigações de pagamento. Os dados consistentes distinguem uma tensão transitória de um desequilíbrio persistente. Eles também reduzem o espaço deixado a rumores.

Por último, a reconstrução da confiança exige um tratamento credível das perdas bancárias e dos direitos dos depositantes. No seu comunicado de 18 de setembro de 2026, o FMI solicitou que os reembolsos fossem compatíveis com a viabilidade bancária e a sustentabilidade pública. Prometer mais sem recursos identificados moveria o problema em vez de resolvê-lo.

Só o banco central não pode criar exportações, restaurar o turismo ou garantir o rendimento dos expatriados. O financiamento externo sustentável e o regresso de um sistema bancário viável alargariam as suas margens. Reciclagem de compromissos caros para atrair temporariamente dólares, pelo contrário, restauraria a vulnerabilidade familiar.

A pressão passa para toda a economia

Para as famílias beneficiárias, o ajustamento começa com as despesas de reporte. Mas quando as transferências financiam necessidades básicas, a margem diminui rapidamente. A família pode adiar a reparação, reduzir as compras ou solicitar membros da família. Essas decisões afetam os rendimentos de outros residentes.

As trocas e os serviços são então reduzidos. Reduzem as suas encomendas, horas de trabalho ou investimentos. As empresas que vendem a famílias assistidas externamente são particularmente vulneráveis. O efeito é distribuído até mesmo para os funcionários que não recebem qualquer transferência.

O declínio das compras pode reduzir as importações e a necessidade de dólares. Este reequilíbrio não é necessariamente um sucesso produtivo: pode resultar do empobrecimento. A redução do déficit externo decorrente da cessação de cuidados, equipamentos ou insumos não se prepara automaticamente para o crescimento futuro.

As finanças públicas também estão envolvidas. Menos consumo e importações podem reduzir as receitas fiscais, enquanto as necessidades sociais aumentam. Se o Estado responder com uma questão monetária sem recursos correspondentes, a dificuldade fiscal junta-se à pressão sobre a taxa de câmbio.

Uma depreciação nominal acrescentaria uma redistribuição. A renda fixa nos livros perderia valor contra os preços do dólar. Os inputs importados custariam mais em moeda nacional. As empresas exportadoras podem beneficiar de alguns custos locais mais baixos, mas apenas se estes custos não forem imediatamente indexados e puderem ser produzidos.

Nem todos os preços do dólar subiriam automaticamente. Uma procura enfraquecida pode reduzir as margens ou as rendas; os produtos importados permanecem sensíveis aos preços e ao financiamento internacionais. A dolarização protege certas unidades de conta, não a renda de todos os atores.

Indicadores para identificar uma transição

O primeiro controlo deve abranger as transferências propriamente ditas: períodos comparáveis, entradas brutas e líquidas, número de operações, montante médio, país de partida e canais utilizados. Uma comparação com o mesmo mês do ano anterior limita os erros relacionados com feriados e feriados.

A segunda diz respeito a todas as moedas: turismo, exportações, importações, financiamento e movimentos de capitais. As transferências correntes já fazem parte da conta corrente. Não devem ser acrescentados uma segunda vez como financiamento para o défice remanescente após terem sido tidos em conta.

O terceiro diz respeito à resposta monetária: compras de moeda, desembolsos, liquidez em livros e activos de reserva efectivamente disponíveis. A combinação de transferências sustentáveis mais baixas, necessidades externas elevadas e reservas em declínio seria mais significativa do que um único indicador isolado. Os próximos dados devem indicar se as preocupações expressas reflectem uma mudança de canal, um abrandamento sazonal ou uma contracção contínua dos recursos recebidos.

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