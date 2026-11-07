Toulouse: ônibus e transporte para o aeroporto desviado de 12:45 p.m

Em Toulouse, as viagens de ônibus serão modificadas neste sábado, 7 de novembro de 2026, devido ao evento anunciado no centro da cidade. Na sua actualizado às 9h35, Tisseo previsões desvios de 12:45 p.m. tempo de Paris para 12 linhas eo transporte do aeroporto.
O transporte do aeroporto não vai mais servir Matabiau
A cartão de transporte do aeroporto anuncia um adiamento do terminal da estação rodoviária dos EUA, Fondeyre. Seis paragens não serão mais servidas durante o desvio: Pont du Béarnais, Compans-Caffarelli, Jeanne-d.
Viajantes que pretendem levar este vaivém para Matabiau ou o centro terá, portanto, de ajustar o seu ponto de partida. Este é o serviço de autocarro do aeroporto: este boletim não fornece informações sobre voos.
Jolimont, Empalot e La Vache como pontos de ligação
As linhas em causa são L1, L8, L9, L14, 15, 23, 27, 29, 39, 45, 63 e 70. Vários terminais serão movidos para manter conexões com o metrô:
- A autocarro 15 e 23 terão o seu terminal Jeanne-d.
- A linha 27 terá o seu terminus Toulouse-Lautrec Negreneys transferido para Empalot, na linha B. Seu desvio vai excluir Matabiau Station SNCF, Colombette e Guilhemery.
- A linha 29 terminará em La Vache, na linha B, em vez de Jeanne-d’Arc. Barrière de Paris, Minimes-Claude Nougaro e Concorde estão entre as paradas não servidas.
Na linha L1, Tisseo indica conexões para Barrière de Paris com metro B, bem como Roseraie e Jolimont com metro A. Outro desvio, ligado ao jogo de rugby no Ernest-Wallon, foi anunciado às 13h: o término Sept Negadores-Salvador Dali será adiado para o Soleil d’Or, com um final esperado às 17h30 para esta medida separada.
Metro, eléctrico e Teleo
No momento do boletim, os metrôs A e B, T1 e Teleo funcionam normalmente. Tisseo avisa, no entanto, que algumas estações de metrô podem temporariamente fechar. A agência Jean-Jaurès fecha ao meio-dia; A Área de Viagem abre excepcionalmente das 9h00 às 12h00.
Estes anúncios descrevem as medidas previstas e não os desvios já observados. As folhas de Tisseo continuam a ser consultadas antes da partida para acompanhar sua evolução.
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