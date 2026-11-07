Abbas Alawieh, do Líbano ao Senado de Michigan

Abbas Alawieh venceu o 2o distrito no Senado Estadual de Michigan na eleição de 3 de novembro de 2026. Este democrata de origem libanesa cresceu em Dearborn e trabalhou para vários parlamentares em Washington. Co-fundador do movimento Uncommitted, ele defende um programa dedicado a famílias pagas, habitação e segurança rodoviária. Os resultados de Wayne County dão-lhe 70,50% dos votos, sujeito à certificação. Seu mandato deve começar em janeiro de 2027 na assembléia de Lansing.

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Abbas Alawieh conquistou a sede do 2o Distrito no Senado Estadual de Michigan na eleição de 3 de novembro de 2026. Este democrata de origem libanesa, antigo colaborador do Congresso e co-fundador do movimento Uncommitted, deverá juntar-se à Assembleia de Lansing em Janeiro. Os resultados permanecem provisórios. Seu mandato será o de um estado eleito, não um senador federal em Washington.

A contagem publicada em 5 de novembro pelo Condado de Wayne dá-lhe 72.311 votos, ou 70,50% dos votos. O republicano Harry Sawicki ganhou 27.250 votos, contra 2.743 para Larry Darnell Betts, um candidato para o Grupo de Classe de Trabalho. O documento também inclui 266 votos para nomes inscritos diretamente nos boletins de voto.

Os 89 escritórios distritais reportaram seus resultados. No entanto, o relatório ainda se refere a « resultados não oficiais ». A vitória anunciada de Alawieh deve, portanto, ser distinguida da certificação final da eleição. Esta precaução aplica-se aos números, que podem ser corrigidos durante os controlos eleitorais.

Abbas Alawieh, membro eleito ancorado na região de Dearborn

O distrito eleitoral inclui Dearborn, Dearborn Heights e Melvindale, bem como áreas de Allen Park, Taylor e Detroit. Foi neste complexo urbano que o novo senador construiu a sua campanha. Apoiou um programa centrado nas famílias remuneradas, nos serviços públicos e na segurança rodoviária.

Alawieh tomou um primeiro palco em 4 de agosto, vencendo o Primário Democrata contra Erin Byrnes. Sua vitória em novembro agora abre um período de quatro anos. Ele terá sucesso no distrito da democrata Sylvia Santana, que estava entre seus apoiadores durante a campanha.

Sua localização local é acompanhada por uma carreira universitária em Michigan. Um ex-aluno da Fordson High, graduou-se na Universidade de Michigan em 2014. Ele também se formou em sua escola pública de saúde desde 2017. A universidade o lista entre os beneficiários do programa de bolsas Brehm.

Reivindicação de laços libaneses

Abbas Alawieh muitas vezes mencionou seus laços libaneses. Ele viveu no Líbano até os seis anos de idade e manteve laços familiares com o sul do país. O pai dele é libanês.

Em 4 de novembro, o município de Arnoun saudou sua vitória em um comunicado de imprensa. Ela o apresentou como uma criança da localidade e do sul do Líbano. Esta mensagem de parabéns inscreveu sua eleição em uma história de emigração que liga as famílias do sul do Líbano à área de Detroit.

Uma experiência volta em suas histórias de juventude: a guerra de 2006. Alawieh, de quinze anos, visitou sua avó no Líbano quando a briga começou. Ele disse que passou vários dias numa cave durante os atentados. Ele descreve este episódio como um passo decisivo em seu compromisso político.

Após sua eleição, ele reiterou sua solidariedade com o povo do sul do Líbano. Em uma entrevista transmitida em 5 de novembro, ele também incentivou as diásporas árabes a participar da vida política. Para ele, esse compromisso deve atender às necessidades diárias dos eleitores, bem como aos conflitos que afetam suas famílias.

Uma viagem nos bastidores do Congresso

Antes de concorrer ao cargo, Alawieh trabalhou para vários funcionários eleitos democráticos em Washington. Ele serviu como assistente legislativo de Andy Levin e Rashida Tlaib, e depois como Chefe de Gabinete de Cori Bush. Esta experiência deu-lhe conhecimento do trabalho parlamentar, preparação de textos e negociações políticas.

Ele participou do trabalho da equipe de Cori Bush na proteção de inquilinos durante a pandemia. Durante sua campanha, destacou esta experiência para defender o acesso mais amplo à habitação. Também reivindicou seu trabalho em educação e direitos dos empregados.

Esta passagem para o Congresso não foi um termo eleito. Alawieh trabalhou lá para parlamentares. A sua eleição em Michigan marca assim uma mudança de responsabilidade: terá agora de votar ele próprio os textos e responder directamente aos habitantes do seu círculo eleitoral.

A visibilidade nacional do movimento não comprometido

O público americano descobriu principalmente com Sem compromisso, o movimento de eleitores democráticos « não comprometidos » durante as eleições presidenciais de 2024. Co-fundador desta mobilização, Alawieh desafiou o apoio americano para a guerra em Gaza. Ele estava buscando uma mudança de política dentro do Partido Democrata.

Ele participou da Convenção Democrática de Chicago como delegado em 2024. Em particular, os organizadores solicitaram um lugar para uma voz palestino-americana na galeria. Alawieh também defendeu uma evolução da política dos EUA em entregas de armas a Israel. Esta mobilização colocou no centro de um desacordo público com a liderança do partido.

Sua candidatura no Senado de Michigan então associou este compromisso com demandas locais. Em suas intervenções de campanha, ele ressaltou a necessidade de ouvir todos os habitantes do distrito. Apresentou sua experiência militante e seu trabalho nas instituições como dois meios complementares de alcançar resultados.

Saúde, habitação e estradas no programa

O seu programa propõe aumentar o acesso aos cuidados de saúde e às crianças, aumentar o salário mínimo e reforçar os sindicatos. Na habitação, defende a proteção dos inquilinos e a construção de habitação acessível. Pretende igualmente melhorar o acesso ao aconselhamento jurídico em processos de deportação.

O trânsito ocupa um lugar distinto em suas propostas. Alawieh quer apoiar a reparação de estradas e melhorias que reduzem a velocidade. Propõe também investir em transportes públicos, rotas pedonais e vias de ciclo protegidas. Estas medidas fazem parte de um programa de campanha, ainda não adoptado.

O seu apoio reuniu várias componentes democráticas. Sua campanha contou com o apoio do senador Bernie Sanders, da governadora Gretchen Whitmer e do prefeito Abdullah Hammoud. Também incluiu sindicatos, incluindo representantes de bombeiros, eletricistas e trabalhadores de hotéis.

Um mandato para Lansing a partir de Janeiro

O Senado de Michigan tem 38 membros. Juntamente com a Câmara dos Representantes Estatais, ele reviu as leis e orçamento de Michigan. Também exerce controle sobre o executivo e intervém na confirmação de determinadas nomeações. Por conseguinte, a Alawieh participará nas decisões do Estado relativas às infra-estruturas e aos serviços públicos.

Esta função não lhe dá um voto no Congresso Federal sobre ajuda externa ou política militar dos EUA. Suas posições internacionais poderiam alimentar sua expressão política. Seus poderes legislativos serão exercidos em Michigan. As eleições de novembro estão programadas para começar em 1 de janeiro de 2027, após verificação e certificação dos resultados.

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