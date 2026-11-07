EDL: um transformador transferido para Jezzine

Electricité du Liban anuncia que em 6 de novembro de 2026 transferiu um transformador de reserva de 20 MVA de Joub Jannine. A aeronave deve substituir o equipamento defeituoso na estação Paul-Arcache, servindo Jezzine, Iqlim el-Kharroub e áreas circundantes. A operação mobilizou o exército após uma oposição local relatada pela EDL. O estabelecimento assegura que o serviço Bekaa ocidental não será afectado. A instalação continua a ser realizada nos próximos dias, antes da recuperação anunciada da alimentação habitual.

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A transferência do transformador EDL para Jezkin e Iqlim al-Kharroub foi realizada na sexta-feira, 6 de novembro de 2026, com o apoio do exército libanês. A eletricidade do Líbano anunciou em um comunicado de imprensa transmitido no sábado. A aeronave reserva, com uma potência de 20 megavoltampères (MVA), vem da estação Joub Jannine em Bekaa Ocidental. Sua instalação na estação Paul Arcache, sob o Escritório Nacional de Litani, permanece planejada nos próximos dias.

A operação destina-se a substituir um transformador que falhou em 29 de setembro. De acordo com a EDL, essa falha reduziu significativamente a fonte de alimentação para grandes áreas de Jezkin, Iqlim al-Kharroub e a área circundante. O estabelecimento ainda não anuncia a restauração efetiva do serviço.

Transferência do transformador EDL desbloqueado

A empresa pública explicou que tinha tentado inicialmente mobilizar uma aeronave de reserva equivalente, armazenada em Joub Jannine. Dizem que suas equipes se reuniram com oposição de alguns moradores e funcionários locais. A EDL alega que os impediu à força de concluir a transferência.

O comunicado de imprensa não menciona as pessoas em causa. Não especifica a data desta primeira tentativa nem as circunstâncias pormenorizadas da oposição. O relato deste episódio é baseado nas falas da instituição pública.

EDL afirma que então contatou as forças de segurança, o exército e os líderes políticos envolvidos. Esta coordenação permitiu que a aeronave se deslocasse em 6 de Novembro. Os militares acompanharam e protegeram as equipes técnicas durante a operação, de acordo com o estabelecimento.

Uma unidade sobressalente de 20 MVA

A EDL assegura que a partida do transformador não reduz a alimentação de Joub Jannine ou das localidades vizinhas. A aeronave transferida estava em serviço há vários anos, antes da sua substituição por 40 equipamentos MVA.

Este substituto deveria responder ao aumento das cargas na estação e no oeste de Bekaa. O antigo transformador de 20 MVA foi então colocado em armazenamento. Ele poderia ser usado em outro lugar na rede libanesa, conforme necessário, explica EDL.

O estabelecimento apresenta, portanto, a operação como a mobilização de equipamentos disponíveis, e não como a remoção do transformador atualmente atribuído ao fornecimento de Joub Jannine.

Re-service ainda é esperado

Na sua declaração, a EDL agradeceu ao Presidente da República o seu seguimento. Atribui-lhe uma contribuição para eliminar os obstáculos à transferência. Ela também agradeceu às forças de segurança, em particular ao exército, pelo seu apoio às equipes.

O próximo passo é a instalação do avião na estação Paul-Arcache. A EDL não fornece um dia específico para essa intervenção, nem um esquema de reintrodução. Também não indica o número de assinantes envolvidos ou as horas atuais adicionais esperadas. O objectivo declarado continua a ser o regresso normal ao poder nos sectores afectados pela repartição de 29 de Setembro.

Ilustração: Sede de Eletricidade Libanesa em Beirute, fotografada em 17 de agosto de 2008. Foto Philippe48, CC BY-SA 3.0. Vestuário editorial Libnanews. Esta fotografia do arquivo não mostra a transferência.

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