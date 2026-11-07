Diáspora: Salam mente investimento e reformas

A diáspora libanesa exige garantias antes de converter seu compromisso com o país em investimento. Recebido em 6 de novembro no Grande Sérail por Nawaf Salam, Ibrahim Constantin colocou a justiça independente, a luta contra a corrupção e a proteção dos direitos no centro de suas demandas. O presidente da União Cultural Mundial Libanesa liderou uma delegação na presença de Abbas Fawaz, presidente do seu conselho de administração.
O primeiro-ministro defendeu uma participação mais ativa dos expatriados na recuperação. Ela tem ligado esta ambição ao reforço da segurança e à continuação das reformas. No entanto, a reunião não foi acompanhada por qualquer investimento anunciado, qualquer lista de projectos ou um calendário de desembolso.
Diáspora Libanesa: Confiança requer direitos
Ibrahim Constantin apresentou as expectativas de vida libanesa no exterior. De acordo com seu relatório de entrevista, o retorno da confiança requer reformas sérias e proteção efetiva tanto dos depositantes quanto dos investidores. Ele também destacou a independência da justiça.
Estes pedidos dizem respeito às condições em que um compromisso económico poderia tomar forma. Trata-se da protecção do capital, da possibilidade de defender os seus direitos e da previsibilidade das decisões. No anúncio não foi apresentado nenhum novo mecanismo jurídico.
Por sua vez, Salam recordou a contribuição dos expatriados para a resistência econômica e social do país. Ele mencionou o apoio dado aos seus entes queridos, suas habilidades e suas relações internacionais. Desejava mobilizar esses recursos em parcerias com o Líbano.
O Sul está entre as condições de recuperação
A delegação abordou igualmente a situação no Sul. Constantino pediu condições de segurança para permitir que os habitantes retornassem às suas terras e lares com dignidade. Assim, a discussão sobre o investimento une-se à da estabilidade territorial.
Constantino também esclareceu o lugar de sua organização: apoiar o Estado e suas instituições, sem substituí-las. Esta posição deixa as autoridades públicas responsáveis pelas reformas e pela protecção jurídica esperadas. A mobilização dos expatriados não substitui essas decisões.
Competências para além do capital
O desejo de parceria vai além das transferências financeiras. Os interlocutores citaram a competência e as relações internacionais do povo libanês no exterior. Suas redes podem ajudar a aproximar empresas, profissionais e mercados. No entanto, não foi tornado público qualquer acordo operacional no final desta audição.
Constantino relatou observações otimistas do Primeiro-Ministro sobre a preparação desta participação. Ele também indicou que sua realização levaria tempo. Não há compromissos de acompanhamento ou calendários de investimento que acompanhem esta perspectiva.
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